توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano-ADA) إثر الموافقة على خطة تمويل من الخزانة بقيمة 70 مليون دولار لتحديث البلوكتشين، فهل أصبحنا على بعد عدة أسابيع فقط من بلوغ قيمتها 10$؟

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مؤسسة كاردانو (Cardano) حصلت على الموافقة اللازمة لمنح المطورين تمويلاً بقيمة 70 مليون دولار، ليُصبح مستهدف توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano) بلوغ 10$ مع الإطلاق المنتظر لهذه التحديثات.

تتأهب عملة كاردانو (Cardano-ADA) -على الأرجح- لعودة قويةٍ إلى الأضواء، فقد تسهم الموافقة على التمويل الجديد في تعويض ضعف أداء سعرها مؤخراً وتعزيز التوقعات المبشرة بآفاقه طويلة الأجل، بعد أن وافق مجتمع بلوكتشين كاردانو (Cardano Blockchain) لتوّه على تخصيص 70 مليون دولار من أصول الخزينة لتسريع المراحل التالية من تطوير البلوكتشين.

فعلى مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة، سيُستخدم هذا التمويل لمساعدة مؤسسة Input Output Global على تنفيذ تحديثاتٍ أساسية تُركز على توفير إمكانية التوسع وتنويع أدوات المطورين وإتاحة التوافق مع شبكات بلوكتشين متنوعة، ما يمكنه تعزيز القدرات التنافسية لبلوكتشين كاردانو (Cardano) ضمن موجة الابتكارات القادمة لقطاع الكريبتو.

The Cardano community just made history.



For the first time ever, core development funding has been directly approved by the community – ushering in a new era of decentralized governance.



Thank you all for your support. This is more than a vote of confidence, it’s a shared… — Input Output (@InputOutputHK) August 2, 2025

وتشمل المبادرات الرئيسية تحديث Ouroboros Leios، وبروتوكول هايدرا (Hydra) للتوسع، وحل Mithril لتسريع المعاملات، وتحديث Nested Transactions الذي يتيح دفع رسوم المعاملات باستخدام أصول رقمية أخرى بخلاف عملة كاردانو (Cardano)، وتطوير مشروع Acropolis (الخاص بتحديث عقد تدقيق المعاملات)؛ وهي تحديثات يُمكنها مُجتمعة تحسين قدرة بلوكشين كاردانو (Cardano) على اجتذاب مطوّري التطبيقات، ما سيُعزز نظامها التقني المزدهر، فضلاً عن إكساب عملة كاردانو (Cardano) استخداماتٍ عملية إضافية، حيث يواصل سعرها معاناته بسبب ظروف الاقتصاد الكلي غير المواتية؛ فقد أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة دون تغيير في تموز/يوليو بانتظار تقييم تأثيرات الرسوم الجمركية، كما جاءت بيانات الوظائف مخيبة للآمال أيضاً.

ومع انتهاء فترة التعليق “المتبادل” للرسوم الجمركية وتطبيق فرض رسوم أعلى على 92 دولة اعتباراً من 7 آب/أغسطس، لا يُرجح المحللون إمكانية خفض معدلات الفائدة في أيلول/سبتمبر، وهو ما قد يتسبّب بعزوف المستثمرين عن المخاطرة أكثر فأكثر.

تحليل سعر عملة كاردانو (Cardano): هل أصبح مستهدف 10$ في المتناول الآن؟

بالنظر إلى التأثير الإيجابي الفوري للموافقة على التمويل المشار إليه، قد يجد سعر عملة كاردانو (Cardano) الزخم اللازم لمواصلة مساره الصاعد، مع إمكانية نجاحه باختراق نمط الراية الفني المبشر والممتد على مدار آخر شهرين.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج ADA/USDT بمدى الأربع ساعات يوضح إمكانية نجاحه باختراق نمط الراية الداعي إلى التفاؤل، المصدر: TradingView/Binance

فحالياً، يُعيد سعر عملة كاردانو (Cardano) اختبار حاجز 0.75$ الهام مُجدداً بعد تحوّله من مستوى دعم إلى حاجز مقاومة قوي نتيجة كسره، ويأتي ذلك مع تحسّن دلالات مؤشرات الزخم، فقد استعاد مؤشر القوة النسبية (RSI) النطاق الإيجابي ببلوغه 55 متجاوزاً مستواه الوسطي، في دلالةٍ على تفوق كفة المشترين حالياً على البائعين.

من جانبه، ما يزال مؤشر MACD فوق خط الإشارة على المخطط البياني للأربع ساعات، ما يُرجّح استمرار السعر بالارتفاع في المدى المنظور، لكنّ استمراره بالاقتراب من خط الاتجاه يوحي بضعف تدريجي للزخم. وإذا نجح السعر باختراق حاجز 0.75$ بقوة، فقد يتأكد اختراقه بنجاح لنمط الراية الداعي إلى التفاؤل، ما سيتيح له إعادة اختبار حاجزي 0.84$ و0.94$ توالياً؛ وإذا نجح السعر باختراقهما، فقد يواصل انطلاقته صوب مستهدف اختراق نمط الراية عند 1.10$ تقريباً، ليُوفر حينها مكاسبَ بنسبة 46% مقارنة بالمستويات السعرية الحالية.

أما إذا فشل السعر باختراق حاجز 0.75$، فقد يصبح مستوى الدعم البالغ 0.69$ العائق الأخير أمام امتداد موجة التراجعات، عندها سيصبحُ إعادة اختبار الحد الأدنى لسارية العلم (نموذج الراية) عند 0.58$ هو الأقرب، وهو سيناريو قابل للتحقق بالنظر إلى تفاقم أجواء انعدام اليقين بشأن الاقتصاد الكلي نتيجة حرب الرسوم الجمركية المستعرة.

وفيما يقترب سعر عملة كاردانو (Cardano) خطوةً إضافية من مستهدف 10$، يُرجّح أن تستغرق انطلاقته وقتاً طويلاً، مع احتمال إسهام خارطة الطريق التطويرية الممتدة على مدى 12 شهراً وانضمام مُطورين جدد إلى البلوكتشين في زيادة الطلب على العملة تدريجياً، مع إمكانية توفير الموافقة المحتملة على إنشاء صندوق تداول فوري لعملة كاردانو في البورصة (Cardano Spot ETF) في تشرين الأول/أكتوبر محفّزاً أقوى لانطلاقةٍ خاطفةٍ، ما قد يسهم في زيادة طلب مؤسسات التمويل التقليدي (TradFi) على العملة، وقد يُسرّع من وتيرة انطلاقتها المنتظرة.

💥BREAKING:



🇺🇸 BLOOMBERG’S ETF ANALYSTS RAISE APPROVAL ODDS FOR MOST SPOT CRYPTO ETFS TO 90%+



BULLISH! 🔥 pic.twitter.com/x5LK8LFOD0 — Crypto Rover (@rovercrc) June 21, 2025

زخم موسم العملات البديلة يتباطأ مع استمرار أصول المضاربة بالازدهار

رغم الاستقرار النسبي لأسعار غالبية العملات مرتفعة القيمة السوقية نظراً إلى تراجع ضغوط الشراء، سجّلت عملات الميم ذات القيم السوقية المتواضعة –كعملة ترول (Troll-TROLL)– مكاسبَ بلغت 100% في يوم واحد.

ففي قطاع العملات شديدة المخاطرة، يُعَد النجاح بلفت الانتباه العامل الأساسي لجذب استثماراتٍ جديدة من صغار المستثمرين، ولا تَحظى أي فئة عملات باهتمام أكبر من فئة “عملات المكافآت”، فهي النوعية الأنقى من عملات الميم، وتعتمد بشكلٍ كاملٍ على الزخم المجتمعي.

We are at a pivot point.



Dozens more launchpads will come.



Millions of gamble coins will come and go.



But only a handful of MISSION COINS will WIN. pic.twitter.com/rxsVfeux8A — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) July 8, 2025

وتُعتبر عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900) أحدَث هذه العملات، فهي لا توفر أي وعود أو استخداماتٍ عملية، وإنما تكتفي بحشد الدعم المجتمعي. فرغمَ افتقارها لأية ميزاتٍ تقنية، ربّما كانت ضالتكم المنشودة.

وتُساعد عملة توكن 6900 (TOKEN6900) المُستخدمين على التملص من هيمنة كبار المستثمرين بتحويل الإنترنت إلى عالم تخيلي يتيح كسر احتكار المؤسسات المالية الكبرى، وتمكين جموع المستخدمين من إصدار عملاتهم الجديدة، كما يُركز مشروعها على الحنين إلى مطلع القرن الحادي والعشرين، وعلى رغبة ذوي الدخل المحدود في الهروب من روتين العمل الممل.

الصفحة الرسمية لموقع اكتتاب عملة توكن 6900 (TOKEN6900)

ويمتلك هذا المشروع مجتمعاً متواصل النمو، كما نجح اكتتابُ عملة توكن 6900 (Token6900) حديث الإطلاق قبل بضعة أسابيع بجمع تمويل تفوق قيمته 1.6 مليون دولار، حيث تتم مكافأة المستثمرين الأوائل ممّن يبادرون إلى رهن أرصدتهم المشتراة بعوائد رهن سنوية (APY) سخيةٍ تبلغ حالياً 38%.

أخيراً، يُمكنكم الانضمام إلى مجتمع المشروع عبر حساباته على منصتي X وإنستجرام، والانضمام إلى الاكتتاب عبر زيارة موقع المشروع، وللمشاركة في اكتتاب عملة توكن 6900 (TOKEN6900) اضغط هنا.