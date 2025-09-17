توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano-ADA): بنك Openbank التابع لمجموعة Santander يتيح لعملائه تداول العملة، والأنماط الفنية تشير إلى احتمال وصول السعر إلى 5$؟

تحظى توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano) بزخم كبير بعد أن أعلن بنك Openbank التابع لمجموعة Santander عن توفير العملة لقاعدة عملائه التي تضم أكثر من مليوني مستخدم، بينما تشير الأنماط الفنية إلى اختراق نمط الكوب والمقبض مع استهداف مستوى 5$.

تزايد الاهتمام بتوقعات سعر عملة كاردانو (Cardano) مع قيام بنك OpenBank – الذراع الرقمية لمجموعة سانتاندير (Santander)- عن إضافة العملة ضمن باقة العملات الرقمية المتاحة للتداول عبر منصته المصرفية الرقمية. بذلك، أصبح بإمكان العملاء الوصول المباشر إلى عملة كاردانو إلى جانب استثماراتهم التقليدية. ومع زيادة التبني وتكوّن أنماط فنيةٍ واعدة، يعتقد المحللون أن سعر عملة كاردانو (Cardano) ربما كان في طور الاستعداد للارتفاع حتى 5$.

وفي منشور رسمي بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر، أكد البنك أن عملاءه في ألمانيا سيتمكنون من شراء وبيع وامتلاك كلٍّ من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة لايتكوين (Litecoin-LTC) وعملة بوليجون (Polygon-MATIC) وعملة كاردانو (Cardano) وذلك عبر منصة التداول الرقمية الخاصة به.

2 مليون مستخدم سيتمكنون من الوصول مباشرة إلى عملة كاردانو (Cardano)

يلغي تضمين العملات الرقمية في منصة البنك حاجة عملاء بنكSantander -البالغ عددهم 2 مليون- لتحويل الأموال إلى منصاتٍ خارجية، مع توفير الدعم المؤسساتي والحماية الأمنية المنصوص عليها في لائحة تنظيم أسواق الأصول الرقمية في أوروبا (MiCA).

كذلك، أفصحَ البنك عن أن العملات الرقمية المُختارة التي تشمل عملة كاردانو (Cardano)، ستكون متاحة للعملاء في إسبانيا خلال الأسابيع القادمة.

وقد جذبَت هذه التطورات الاهتمام إلى عملة كاردانو، حيث تحظى بمعاملةٍ تفضيليةٍ إلى جانب العملات الرقمية الراسخة مثل عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة لايتكوين (Litecoin).

وعلى الرغم من الاستقرار النسبي الحالي لسعر عملة كاردانو (Cardano)، فإنها تُحافظ على مكانتها كواحدة من أفضل العملات الرقمية بقيمة سوقية تبلغ 31 مليار دولار. وقد ارتفعت التقلبات السنوية فوق 1.1، لتتطابق مع المستويات التي تمت مشاهدتها في آذار/مارس عندما ارتفع سعرها بنسبة 72% في جلسة تداول واحدة.

في الوقت ذاته، بلغ حجم العقود المفتوحة أعلى مستوياته منذ تموز/يوليو، ما يشير إلى تجدد الاهتمام بعملة كاردانو (Cardano).

كما كشف محلل المخططات البيانية علي مارتينيز (Ali Marteniz) أن مؤشر TD Sequential يشير إلى وجود فرصة شراء، بدعم من تقاطع ذهبي يُؤكد تحوّل اتجاه سعر عملة كاردانو (Cardano) إلى الصاعد.

توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano): نمط الكوب والمقبض يشير إلى استهداف مستوى 5$

يتم تداول عملة كاردانو (Cardano) حالياً عند 0.94254$ على المخطط البياني الأسبوعي، عقبَ ارتفاع قوي نسبته 12.83%، ما يضع السعر عند نقطة تقاطع فنية حاسمة. وقد تجاوز السعرُ منطقة المقاومة الرئيسية بين 0.75$ و0.85$، ويقترب من الحاجز النفسي الهام عند 1$. كذلك، يشير التحليل الفني إلى أن السعر قد نجَحَ باستعادة مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.618 عند حوالي 0.85$، والذي مثل مقاومة قوية سابقاً.

ويشير هذا الاختراق فوق عدة مناطق استقرار نسبي إلى بداية دورة صاعدة جديدة بعد مرحلة تجميع ممتدة. ويُكمل سعر عملة كاردانو (Cardano) حالياً تشكيل نمط كوب ومقبض كبير على الإطار الزمني الأسبوعي، حيث تُمثل حركة السعر الحالية محاولة اختراق جزئية المقبض.

وتتوافق مستويات المقاومة الرئيسية التالية مع مستوى فيبوناتشي 0.786 بالقرب من 1.78$ وقمة الدورة السابقة بالقرب من 3$. ويدعمُ الإطار الفني إمكانية الارتفاع نحو مستوى 5$ كهدف امتداد رئيسي قادم، ما يُمثل ارتفاعاً محتملاً يقارب 430% من الأسعار الحالية.

