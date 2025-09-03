توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano-ADA): التوزيع المجاني لعملة ميدنايت (Midnight-NIGHT) ينطلق، فهل أنتم مؤهلون للمشاركة في أضخم حملات تلقي أرصدة الكريبتو المجانية لعام 2025؟

بدأ التوزيع المجاني لأرصدة عملة ميدنايت (Midnight)، ليُكسب توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano) زخماً إثر تهافت الملايين على تلقي أكبر أرصدة الكريبتو المجانية لعام 2025.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

انطلقت حملة التوزيع المجاني التي طال انتظارها لعملة ميدنايت (Midnight-NIGHT) رسمياً، في حدثٍ بارزٍ يُمكنه قلب موازين توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano) الحالية، خاصةً وأن العملة الجديدة ليست مجرّد عملة رقمية أخرى وحسب، بل هيَ العملة الأساسية للشبكة الجانبية الجديدة المُركزة على الخصوصية على بلوكتشين كاردانو، والتي ستسمَح بإتمام المعاملات بخصوصية تامةٍ وتنفيذ العقود الذكية لتطبيقات حساسةٍ وعملية، مثل السجلات الطبية والبيانات المالية وأنظمة الهوية.ومع اقتراب حدث إطلاق العملة (TGE)، قد تُشكّل عملة ميدنايت (Midnight) نقطة تحولٍ لنظام كاردانو التقني، ما سيكسبه استخداماتٍ عملية متنوعة وزخماً إضافياً.

سيتم توزيع أرصدة عملة ميدنايت (Midnight) المجانية على المستثمرين ممّن بحوزتهم أرصدة من عملة أفالانش (Avalanche-AVAX) أو عملة كاردانو (Cardano) أو عملة بينانس (Binance Coin-BNB) أو عملة ريبل (Ripple-XRP) أو عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) أو عملة سولانا (Solana-SOL) أو عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة بيزيك أتينشن (Basic Attention Token-BAT) بقيمةٍ تتجاوز 100$، وستُخصص نسب متفاوتةٌ لمالكي هذه العملات من المعروض الكلي للعملة الجديدة.

يُذكر أنّ فترة المطالبة بتحصيل الأرضدة المجانية -المعروفة بفترة Glacier Drop- بدأت في 5 آب/أغسطس، ويمكنكم الآن زيارة الموقع الرسمي لحملة التوزيع المجاني وربط محافظكم للتحقق من تأهلكم للمشاركة. وإذا توافرت الشروط، يمكنكم عندها اتباع التعليمات المبيّنة على الموقع للتقدم بطلب التحصيل.

وفور انتهاء فترة التحصيل بتاريخ 4 تشرين الأول/أكتوبر، سيشرع المستخدمون المؤهلون بتلقي مخصصاتهم من أرصدة عملة ميدنايت (Midnight) على دفعاتٍ خلال فترة 360 يوماً، مع فك احتجاز هذه الأرصدة تدريجياً. أيضاً، يُشترط للمشاركة إنشاء محفظة جديدة على بلوكتشين كاردانو، وهي خطوةٌ يُنتظر أن تُسهم في ازدياد أعداد المستخدمين النشطين يومياً كثيراً، خاصة وأن التهافت المتوقع على المشاركة من قِبلِ أصحاب المحافظ الجديدة والتفاعلات الأولى مع النظام التقني لعملة كاردانو (Cardano) يُثري التوقعات المبشرّة لسعرها، حيث يتاح للملايين من مستثمري الكريبتو التعرّف مباشرةً على العملة خلال مرحلة التحصيل.

توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano): الارتداد عن مستوى الدعم قد يشعل فتيل انطلاقة صوب 1.25$

لامس سعر عملة كاردانو (Carano) اليوم دعم خط اتجاهه الصاعد الرئيسي، وقد يرتدُّ بقوة عن هذا المستوى خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جهةٍ أخرى، تُؤكد أحجام التداول مدى أهمية هذا النطاق السعري، فقد جرى تداول ما يفوق مليار دولار من عملة كاردانو (Cardano) بالأمس، وذلك عقب يومين من النشاط المحدود نسبياً. وإذا ما اخترق السعر الحدَّ العلوي لنمط الوتد الصاعد الظاهر على المخطط البياني، فقد يُشعل ذلك انطلاقة قوية مبدئياً صوب 1.25$ وقد تمتد إلى 2$، ما سيُمثل مكاسب في المدى المنظور بنحو 144%.

أمّا إذا كسرَ السعر خط الدعم الحالي للاتجاه، فقد يرتدُّ لاحقاً عن خط متوسط الحركة الأسي بمدى 200 يوم (EMA-200) والمستقر عند 0.75$، وهو مستوى قد يُفشِلُ محاولات الدببة (المضاربين على الانخفاض) ويتسبّب بانطلاق موجة ارتفاع جديدة.

بذلك، يُصنَّف التوزيع المجاني لعملة ميدنايت (Midnight) من بين أبرز الأحداث المُنتظرة هذا العام، إلى جانب الإطلاق الصاخب لمشروع عملة بيبي نود (Pepenode-PEPENODE)، أولى عملات ممارسة أنشطة التعدين بفئة عملات الميم في قطاع الكريبتو؛ فبعد أيامٍ قليلةٍ فقط من انطلاق اكتتابها، تمكّن مشروع عملة الميم القائمة على نموذج التعدين من أجل الكسب (M2E) من جمع تمويلٍ تجاوزت قيمته 500,000$، وسَط تهافت المُستثمرين على ضمان الوصول المبكر إلى آليته المبتكرة.

