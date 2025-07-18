توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano-ADA): هل سيرتفع إلى 3$ في تموز/يوليو 2025 بالمثل من سعر عملة ريبل (Ripple-XRP)؟

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من المرجح أن تكون عملة كاردانو (Cardano) مقومة بأقل من سعرها الحقيقي منذ عدة أشهر، أو حتى سنوات.

ارتفع سعر عملة كاردانو (Cardano) بنسبة 10% إلى 0.8223$ في 24 ساعة، مع ارتفاع أسعار العملات البديلة بشكلٍ كبير في الوقت نفسه، فيما يبدو أنه بداية موسم العملات البديلة، مع ارتفاع سعر عملة كاردانو (Cardano) بنسبة 30% في أسبوع، و84% في العام الماضي. وبالنظر إلى المخطط البياني ومؤشرات التحليل الفني لسعر هذه العملة، يبدو أنه بدأ لتوه ارتفاعاتٍ كبيرةً -وهو ما كان ينبغي حدوثه منذ وقتٍ طويل- ويُرجّح أن تحقق عملة كاردانو (Cardano) مكاسب إضافية في المدى المنظور.

وباعتبار كون بلوكتشين كاردانو (Cardano blockchain) إحدى أفضل شبكات الطبقة الأولى (layer-one) الواعدة في القطاع، تبدو توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano) على المدى الطويل متفائلة بشكلٍ كبير.

توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano): هل سيرتفع إلى 3$ في تموز/يوليو 2025 بالمثل من سعر عملة ريبل (Ripple)؟

بالنظر إلى المخطط البياني السعري أدناه، يتضح أن سعر عملة كاردانو (Cardano) نجَح خلال الأسبوع الماضي بخرق نمط الراية، مع ارتفاع مؤشرات التحليل الفني للسعر بشكلٍ متزايد، فمثلاً ارتفع مؤشر متوسط الحركة (RSI) -الممثل باللون الأصفر- لتوه فوق مستوى 70، ويواصل ارتفاعه نحو مستوى 80.

المصدر: TradingView

ورغم أن هذا الارتفاع يشير إلى احتمال انخفاض السعر بشكلٍ طفيف قريباً، ارتفع مؤشر MACD -الممثل باللون البرتقالي- مؤخراً فوق خط الإشارة، ولكنه ما يزال أسفل ذروة ارتفاعاته نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وعليه، قد يبدأ السعر بالانخفاض بعد بضعة أيام. ولكنْ بالنظر إلى قوة الارتفاع الحالي، فمن المرجّح ألا ينخفض السعر بشكلٍ حاد متأرجحاً قرب مستوياتٍ مرتفعة. وباستثناء ارتفاع مؤشر ناسداك (Nasdaq) ومؤشرات أسهم أخرى إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، لم تُسهم ظروف الاقتصاد الكلي المباشرة في موجة الارتفاعات الحالية وموسم العملات البديلة، ومن المرجّح أنّ العملات الرقمية بشكلٍ عام كانت مقومة بأقل من قيمتها الحقيقة لعدة أشهر قبل الارتفاعات الكبيرة هذا الأسبوع.

لذلك، نعتقد أن أسعار العملات الرقمية تكرر تحركات الأسواق المالية بشكل عام، ما يعني تواصل ارتفاعات سعر عملة كاردانو (Cardano)، والتي لا تمتلك زخماً قوياً فحسب، بل تتمتع أيضاً بإحدى أقوى الأسس المالية والتقنية في القطاع، مع بلوغ القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) في البلوكتشين الخاصة بها 343 مليون دولار، ما مكنها من الصعود إلى المرتبة 23 في قائمة أكبر شبكات البلوكتشين في القطاع، وفقاً لمنصة DefiLlama.

كما تمر البلوكتشين هذه بعمليات تطوير متواصلة، مع إشارة تحديثها الأخير InputOutput أنه يتم تطوير أكثر من 2,000 مشروع على بلوكتشين كاردانو (Cardano blockchain)، والتي تترقب إطلاق الشبكة الفرعية Midnight التي تركز على الخصوصية، ويُرجّح أن تُسهم في جذب مستخدمين كثر لنظام كاردانو التقني. ونظراً إلى هذا النمو، فقد يرتفع سعر عملة كاردانو (Cardano) إلى 1$ في بداية آب/أغسطس القادم، و2$ بحلول نهاية العام.

اكتتاب عملة الميم توكن 6900 (TOKEN6900-T6900) الحاملة لشعار “فقاعة الإنترنت” يجمع أكثر من 600,000$، فهل يمكنها التفوق على عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900)؟

مع انطلاقة موسم العملات البديلة، قد يبحث بعض المتداولين عن أحدث العملات البديلة التي تمتلك إمكانات نمو كبيرة لتحقيق أكبر المكاسب الممكنة، ويزخر القطاع حالياً بهذه العملات الجديدة والمثيرة للحماس، ولكن توجد بضع عملات جديرة بالاهتمام ما تزال في مرحلة الاكتتاب، وقد ترتفع أسعارها بشكل كبير لدى إدراجها في منصات التداول. ومن أحدث هذه العملات عملة توكن 6900 (TOKEN6900) المبنية على معيار ERC-20، والساعية إلى تحقيق نجاحاتٍ أكبر من عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900).

TOKEN6900 HAS RAISED $500K. u in? pic.twitter.com/2ZmeGYdOsL — Token6900 (@Token_6900) July 15, 2025

وبالمثل من عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900)، تركز الصور الطريفة لعملة توكن 6900 (TOKEN6900) على “فقاعة الإنترنت” في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مع استخدام الأفكار والرسومات المبكرة للإنترنت في موقع المشروع وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

ورغم إطلاق الاكتتاب قبل بضعة أسابيع، لكنّه نجحَ بجمع أكثر من 600,000$، ما يشير إلى أن الحملة التسويقية للمشروع بدأت بتحقيق الغرض منها، مع شروع هذه العملة بحشد مجتمع كبير قوامه مُستخدمون أوفياء. ويتبنى هذا المشروع الأفكار الأصيلة لعملات الميم، مع إشارة موقعه الرسمي إلى أن قيمة عملة توكن 6900 (TOKEN6900) لا تعتمد على الأسس المالية والتقنية أو الاستخدامات الوظيفية، بل تسعى إلى تحفيز الخوف من تفويت فرصة الاستثمار فيها (FOMO) بشكلٍ كبير، مستفيدةً من تطلع المستثمرين لكسب أرباح كبيرة في القطاع، علماً أن المعروض الكلي لعملة توكن 6900 (TOKEN6900) هو 930,993,091 عملة، ويُمكن للمستخدمين رهن العملات المشتراة لكسب الدخل دون عناء.

أخيراً، يُمكنكم الانضمام إلى الاكتتاب بالتوجه إلى موقع المشروع وربط محفظة الكريبتو الخاصة بكم لشراء العملات بالسعر البالغ 0.006625$ حالياً، ولكنّ هذا السعر سيرتفع خلال يومين، كما أنه سيرتفع بشكلٍ تدريجي بتوالي مراحل الاكتتاب.