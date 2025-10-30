توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano-ADA): إدراج العملة في صندوق REX-Osprey لأفضل 10 أصول رقمية قد يُمهّد لارتفاع بنسبة 120% نحو 1.50$

أعلنت شركتا REX Shares وOsprey Funds عن إضافة عملة كاردانو (Cardano) إلى صندوقهما المتداول في البورصة (ETF) الذي يضم أفضل 10 عملات رقمية ويقدم عوائد رهن، ما عزز توقعات المحللين بارتفاع سعر العملة بنسبة 120% حتى يصل إلى 1.50$ وسَط تجدد التفاؤل في الربع الأخير.

يتجه سعر عملة كاردانو (Cardano) نحو الصعود بعدما أعلنت شركتا REX Shares وOsprey Funds عن إدراج عملة ADA ضمن صندوقهما لأفضل 10 أصول رقمية.

وبناءً على الطلب المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، سيتضمّن صندوق التداول الفوري المقترح منتجاتٍ للرهن، بالإضافة إلى تتبُّع الأسعار الفورية، ما يعني أن المستثمرين سيتمكنون من جني المكاسب عبرَ رهن أصولهم ومن أداء عملة كاردانو (Cardano) في السوق.

BREAKING NEWS:



Cardano $ADA has been included in the REX-Osprey Top 10 Crypto Index ETF.



Is this the beginning of Cardano’s ETF era? pic.twitter.com/N7r9IRvhce — Mintern (@MinswapIntern) October 29, 2025

وقد أدى التفاؤل الإيجابي الناتج عن الإدراج في الصندوق -بالإضافة إلى خفض الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مؤخراً- إلى تجدّد الآمال بارتفاع كبير في الربع الأخير.

المحللون يتوقعون ارتفاع سعر عملة كاردانو (Cardano) إلى 1.50$ في الربع الأخير

يعتقد العديد من المحللين أن سعر عملة كاردانو (Cardano) قد يتضاعف بأكثرَ من مرتين خلال هذا الربع ليصل إلى مستوى 1.50$ والذي سجّله آخر مرة في عام 2022، ويكشف محلل العملات الرقمية علي مارتينيز أن تحقيق ذلك يتطلب من سعر عملة كاردانو (Cardano) تجاوز حاجز 0.80$ للتحوّل إلى المسار الصاعد.

ويدعمُ ذلك وصولُ المزاج العام لمجتمع عملة كاردانو (Cardano) على منصة CoinMarketCap إلى أعلى مستوياته هذا الشهر، حيث أبدى ما يقارب من 91% من أعضاء المجتمع تفاؤلهم بارتفاع السعر إلى أعلى مستوياته خلال عدة أشهر.

يُذكر أنه في الموجة الصاعدة الأخيرة، ارتفعت قيمة عملة كاردانو (Cardano) بشكل حادّ من حوالي 0.05$ في مستهل عام 2020 لتبلغ 3.10$ بحلول أيلول/سبتمبر 2021.

والآن مع انتعاش السوق مجدداً، تشير توقعات العديد من مُحللي سعر عملة كاردانو (Cardano) إلى تكرار سيناريو مماثلٍ في الربع الأخير من هذا العام وحتى بداية عام 2026.

توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano): استهداف اختراق خط الاتجاه عند 0.80$

يُظهر التحليل الفني لسعر عملة كاردانو (Cardano) على المخطط البياني الأسبوعي استقراراً نسبياً بالقرب من مستوى 0.65$ بعد مرحلة تصحيح سعري من أعلى مستوياته الأخيرة، في حين ما يزال السعر ضمن هيكل هابطٍ بشكلٍ عام، مع وجود علاماتٍ واضحةٍ على الشراء وتحريكٍ للسيولة عند المستويات المنخفضة.

وتقع منطقة الدعم الرئيسية بين 0.50$ و0.55$، وهيَ منطقة شراء وتجميع هامةٍ، ما يشير إلى احتمال حدوث ارتدادٍ إلى أعلى إذا عاد السعر إلى هذا المستوى.

المصدر: TradingView

كما يُظهر المُخطط وجود مناطق سعرية لم تشهدْ أيَّ تداولاتٍ تركت خلفها فجواتٍ في القيمة العادلة، إلى جانب مناطق انعكاس عاد السعر لاختبارها جزئياً خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس عملية إعادة توازن تدريجية للسوق بعد فتراتٍ من التقلبات الحادة.

وإذا حافظت عملة كاردانو (Cardano) على هيكلها السعري، فقد يُؤدي اختراق خط الاتجاه الهابط إلى ارتفاع قوي نحوَ 1.02$، وربّما 1.40$ خلال الموجة الصاعدة الرئيسية القادمة.

في المقابل، سيلغي الانخفاض المُستمر دون مستوى 0.50$ هذا السيناريو الصاعد، وقد يُشير إلى استمرار الانخفاض.

