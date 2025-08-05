شركة Capital B تجمع 13.3 مليون دولار عبر سندات قابلة للتحويل ضمن إستراتيجية توسيع خزينة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)

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تمكنت شركة Capital B من جمع 13.3 مليون دولار عبر إصدار سنداتٍ قابلةٍ للتحويل بهدف توسيع خزينة عملة بيتكوين (Bitcoin) الخاصة بها، عقبَ تحقيقها عوائد بنسبة 2,275% باعتبارها أول شركة مُدرجةٍ في البورصة تضم عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى أصول خزينتها في أوروبا.

جمعت شركة كابيتال بي (Capital B) الفرنسية المتخصصة في خزينة عملة بيتكوين (Bitcoin) ما قدره 11.5 مليون يورو (13.3 مليون دولار) من خلال دمج أسهم وسنداتٍ قابلةٍ للتحويل من صندوق TOBAM Bitcoin Alpha، وذلك بهدف زيادة حيازاتها من العملة.

وتتضمّن الصفقة زيادةً في رأس المال بقيمة 5 مليون يورو، أي ما يعادل 2.90 يورو للسهم الواحد، و6.5 مليون يورو عبر سنداتٍ قابلةٍ للتحويل من خلال شركتها التابعة في لوكسمبورج، وهي مجموعة بلوكتشين لوكسمبورغ (The Blockchain Group Luxembourg SA).

الشراكة مع TOBAM تُعزز العوائد الإستراتيجية بنسبة 2,275%

🟠 Capital B announces a capital increase and a convertible bonds issuance for an amount of ~€11.5 million with TOBAM BITCOIN ALPHA FUND to pursue its Bitcoin Treasury Company strategy ⚡



Full Press Release (EN): https://t.co/w9CKirG4j8



Full Press Release (FR):… pic.twitter.com/kdIlME04xd — Capital B (@_ALCPB) August 4, 2025

من المتوقع أن يتيح تمويل شركة Capital B هذا الاستحواذَ على ما يقرب من 160 عملة بيتكوين (Bitcoin) إضافية، وسيرفع ذلك إجمالي حيازاتها المحتملة إلى 2,173 عملة بيتكوين (Bitcoin)، كأول شركة خزينة بيتكوين مُدرجةٍ في البورصة في أوروبا.

وتحمل السندات القابلة للتحويل أجلَ استحقاقٍ مدته خمس سنوات، وتتراوح أسعار التحويل بين 3.66 و4.75 يورو للسهم، مع تخصيص 95% من العائدات للاستحواذ على عملة بيتكوين (Bitcoin).

وقد حققت إستراتيجية ALTBG لشركة Capital B عوائدَ استثنائية بلغت 2,275% خلال الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2024 إلى تموز/يوليو 2025، متجاوزةً بشكلٍ كبير مكاسب عملة بيتكوين (Bitcoin) البالغة 58% خلال الفترة نفسها.

كما ارتفع مؤشر ساتوشي (أصغر وحدة من عملة بيتكوين) لكل سهم من أسهم الشركة من 15 في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 إلى 1,933 بحلول تموز/يوليو 2025، بعد تنفيذ عددٍ من عمليات جمع تمويل وعقد شراكاتٍ إستراتيجية.

وتتزامن الصفقة مع تسارع تبنّي الشركات لعملة بيتكوين (Bitcoin) على مستوى العالم، حيث اشترت شركة مايكروستراتيجي (MicroStrategy) ما قدره 21,021 عملة BTC مقابل 2.46 مليار دولار بسعر 117,256$ للعملة الواحدة، ليصل إجمالي ممتلكاتها إلى 628,791 عملة بيتكوين.

Strategy has acquired 21,021 BTC for ~$2.46 billion at ~$117,256 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 25.0% YTD 2025. As of 7/29/2025, we hodl 628,791 $BTC acquired for ~$46.08 billion at ~$73,277 per bitcoin. $MSTR $STRK $STRF $STRD $STRC https://t.co/PEQQGfvkYe — Michael Saylor (@saylor) July 29, 2025

إستراتيجية الخزينة تركز على التجميع الكبير لعملة بيتكوين (Bitcoin)

توفر هيكلية سندات كابيتال بي (Capital B) القابلة للتحويل مرونةً لكلٍّ من الشركة وصندوق توبام بيتكوين ألفا (TOBAM Bitcoin Alpha Fund) من خلال إصدار مزدوج الشريحة. وسيتم تحويل الشريحة الأولى البالغة 6.5 مليون يورو بسعر 3.6557 يورو للسهم الواحد، وهوَ ما يُمثل 130% من متوسط السعر المرجَّح وفق الحجم في 31 تموز/يوليو.

ويُمكن تنفيذ شريحةٍ اختيارية ثانية بقيمة 13 مليون يورو خلال ثلاثة أشهر بأسعار تحويلٍ أعلى، لضمان عائد إيجابي لعملة بيتكوين (Bitcoin). أما معدّل التحويل فيأتي زائداً بنسبة 30% على سعر الشريحة الأولى أو على شكل سعر أدنى لضمان قدرة الشركة على الاستمرار في تجميع عملة بيتكوين لكل سهم مُستحق.

بذلك، اكتسب صندوق توبام (TOBAM) نفوذاً كبيراً في هذه الصفقة، ووصلت نسبة الملكية المحتملة إلى 4.47% على أساس القيمة الإجمالية. وتستند هذه الشراكة إلى حالات تعاونٍ سابقة، بما في ذلك اتفاقيتا OCA B-02 وOCA A-03 اللتين ساهمتا في مسار نموّ شركة كابيتال بي (Capital B).

ويسمح هيكل الشركة التابعة في لوكسمبورج بالامتثال للأنظمة الأوروبية، مع التركيز على عمليات خزينة عملة بيتكوين (Bitcoin)، فيما توفر السنداتُ بدون قسيمةٍ تمويلاً منخفض التكلفة مقارنةً بأدوات الدَّين التقليدية، مع الحفاظ على مكاسب الأسهم من خلال ميزات التحويل.

وتستهدف إستراتيجية شركة كابيتال بي (Capital B) رفع قيمة عملة بيتكوين (Bitcoin) للسهم الواحد مقارنةً بتوزيعات الأرباح أو العوائد التقليدية. وتعتمد الشركة على معدل “ساتوشي لكل سهم” كمؤشر أداء رئيسي، حيث تقيس حجم تجميع عملة بيتكوين (Bitcoin) مقارنةً بالقيمة الإجمالية للأسهم وفق التمويل المجموع.

تسارع إقبال المؤسسات على عملة بيتكوين (Bitcoin) وسط تقلبات السوق

أطلقت شركة مايكروستراتيجي برنامجاً بقيمة 4.2 مليار دولار لأسهم STRC الممتازة في السوق، وذلك بعد أداءٍ ربع سنويّ قياسي، ارتفع فيه صافي الدخل إلى 2.3 مليار دولار، مدفوعاً بمكاسب غير محققةٍ لعملة بيتكوين (Bitcoin)، إثر تجاوز سعر العملة 110,000$ خلال الربع الثاني من عام 2025. كذلك، جمعت الشركة 10.5 مليار دولار كعائداتٍ إجمالية على مدى أربعة أشهر من خلال فئات أسهمٍ متعددة وعبر السوق.

بالإضافة إلى ذلك، تُحقق حيازات الشركة من عملة بيتكوين (Bitcoin) -والتي تُقدر قيمتها بحوالي 69.4 مليار دولار- ارتفاعاً كبيراً في الميزانية العمومية خلال فترات انتعاش سوق الكريبتو.

بالمثل، تقدمت شركة Metaplanet بطرح أسهم ممتازة للحصول على تمويل بقيمة 3.6 مليار دولار، وأضافت 463 عملة بيتكوين (Bitcoin) ليصل إجمالي عملاتها إلى 17,595 عملة BTC بقيمة 1.78 مليار دولار. وحققت هذه الشركة اليابانية عائداً بنسبة 430.2% على عملة بيتكوين (Bitcoin) منذ بداية العام، من خلال التركيز على تجميع العملة بتمويلٍ من إصدارات الأسهم واسترداد السندات.

تجدر الإشارة إلى توسّع نطاق التبنّي الأوروبي، حيث تجاوزت ممتلكات شركة Smarter Web مبلغ 2,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) بعد شرائها 225 عملة إضافية مقابل 19.9 مليون جنيه إسترليني. وحققت الشركة المدرجة في بورصة لندن عائداً بنسبة 49,198% على عملة بيتكوين (Bitcoin) منذ بداية العام، وذلك في إطار إستراتيجية الخزينة “الخطة العشرية”. مع ذلك، برزت شكوك مع تسجيل صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin spot ETFs) استثماراتٍ مغادرةً بلغت 643 مليون دولار الأسبوع الماضي، منهيةً بذلك سلسلة استثماراتٍ واردة استمرت سبعة أسابيع.

🚩 Maelstrom Fund CIO @CryptoHayes has warned that Bitcoin may fall back to $100,000 amid a wave of macroeconomic headwinds.#Hayes #Bitcoinhttps://t.co/9cjWV5SoYS — Cryptonews.com (@cryptonews) August 3, 2025

من جانبه، حذّر آرثر هايز (Arthur Hayes) -الرئيس التنفيذي للاستثمار في صندوق Maelstrom- من احتمال تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 100,000$ في ظلّ الظروف المعاكسة للاقتصاد الكلي، وذلك بعد تقليص حيازات الصندوق من العملات الرقمية بمقدار 13.3 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، انتقد ماثيو سيجل (Matthew Sigel) من شركة VanEck برامجَ التداول في السوق التي تُخفّض قيمة عملة بيتكوين (Bitcoin) عند اقتراب أسعار الأسهم من صافي قيمة أصول عملة بيتكوين. ووصف إستراتيجية الخزينة المتنامية بأنها فقاعةٌ غير مُستدامة.

وعلى الرغم من التدقيق المُستمر في استدامة خزينة الشركات، تمتلك أكثر من 287 شركة الآن ما يزيد على 3.64 مليون عملة بيتكوين (Bitcoin) مُجتمعةً.