المؤسسات تشتري يومياً 1,755 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) لتبلغ استثماراتها الإجمالية 1.3 تريليون دولار في 20 شهراً، فهل تكون محطتها السعرية التالية 125,000$؟

المؤسسات تشتري -وسطياً- 1,755 عملة بيتكوين (Bitcoin) يومياً بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 1.3 تريليون دولار في 20 شهراً؛ وازدادت احتياطيات هذه المؤسسات من 510,000 عملة BTC إلى 1.3 مليوناً، ليستهدف سعرُها حالياً بلوغ 125,000$.

استمرت الشركات العاملة في مختلف القطاعات وسطياً بشراء 1,755 عملة بيتكوين (Bitcoin) يومياً (بقيمة 195.2 مليون دولار)، لتسهم في رفع القيمة السوقية لرائدة القطاع بنحو 1.3 تريليون دولار في 20 شهراً، ويؤمن محللو القطاع أن مستوى 125,000$ يمثل هدفاً سعرياً واقعياً للمرحلة المقبلة إذا استمرت بتلقي استثماراتٍ مؤسساتيةٍ مستقرة.

ونوّهت دراسة River الحديثة بعنوان “التبني المؤسساتي لعملة بيتكوين (Bitcoin) عام 2025” بعمليات الشراء المؤسساتية التي رفعت احتياطيات الشركات من 510,000 إلى 1.3 مليون عملة BTC خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير من عام 2024 وآب/أغسطس من عام 2025، كما ارتفع عدد الشركات المُدرَجة في البورصة والمالكة لأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) من 29 إلى 158 شركة عالمياً.

تخصيص 22% من الدخل الإجمالي لصالح هذه العملة – الشركات تراهن على نهج خزائن عملة بيتكوين (Bitcoin)

تتحكم الشركات حالياً بنسبةٍ تفوق 6% من المعروض المتداول لعملة بيتكوين (Bitcoin)، أي ما يمثل 21 ضعف الكمية التي تم استثمارها في كانون الثاني/يناير 2020، وتُعد شركات خزائن عملة بيتكوين المُساهمَ الأكبرَ في ازدياد التبني المؤسساتي؛ حيث تُنسب إليها 76% من أنشطة شراء الشركات منذ كانون الثاني/يناير من عام 2024 و60% من أرصدتها المُوثقة.

المصدر: River

وقرلاتُركز هذه الشركات المُدرجة في البورصة على جمع احتياطياتٍ كبيرة من عملة بيتكوين (Bitcoin) مع توفير الاستثمار غير المباشر في العملة -عن طريق العائد الربحي للسهم- للمُساهمين غير القادرين على شرائها بأنفسهم.

وطرَح مايكل سايلور (Michael Saylor) نموذج خزانة عملة بيتكوين (Bitcoin) لأول مرة عندما قامت شركته MicroStrategy (Strategy حالياً) بتنفيذ عملية شراء للعملة بقيمة 250 مليون دولار في آب/أغسطس 2020، لتتجاوز قيمة حقيبة الشركة الاستثمارية لعملة بيتكوين (Bitcoin) 70 مليار دولار حالياً، وقد ألهمت قصة النجاح هذه إطلاق أكثر من 50 شركة خزانةٍ مُشابهةٍ للعملة.

وانحصر التبنّي المؤسساتي لعملة بيتكوين (Bitcoin) في قطاعاتٍ خاصةٍ مُحددة قبل عام 2024؛ حيث بدأ الإقبال من شركات التعدين لتتبعها العديد من شركات الكريبتو وبعض المشاركين غير التقليديين -كشركة تسلا (Tesla)- من مختلف القطاعات، لكنَّ هذا النموذج تبدّل تماماً عام 2024.

بالعودة إليها، تشير دراسة River إلى أن عملة بيتكوين (Bitcoin) تساهم في أرباح مختلف القطاعات التجارية والشركات متعددة الأحجام؛ وقد وصَلت أرصدة رائدة القطاع إلى شركات قطاعات العقارات وتطوير البرمجيات والخدمات الاستشارية والرعاية الصحية والتنظيم والبضائع الاستهلاكية وشركات الإعلام وقطاع السيارات، كما كشفت الدراسة تخصيص العديد من الشركات أكثر من 1% من ميزانيتها الإجمالية لعملة بيتكوين (Bitcoin).

يُذكر أن الشركات تُخصّص -وسطياً- 22% من عوائدها الإجمالية للاستثمار بعملة بيتكوين (Bitcoin) وفقاً لاستبيانٍ أجري في تموز/يوليو 2025، فيما تلجأ غالبيتها إلى تخصيص 1-10% منه.

المصدر: موقع River

وتتعامل 63.6% من هذه المؤسسات مع عملة بيتكوين (Bitcoin) كأداة استثمارية مستدامةٍ تُواصل جمع أرصدتها باستمرار دون نيةٍ لبيعها قريباً أو إعادة موازنة الحقائب الاستثمارية.

إمكانية بلوغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) علامة 125,000$ مع هدوء التقلبات واستقرارها في مستوياتٍ شبيهة بالذهب

يبدو بلوغ سعر 125,000$ هدفاً واقعياً لعملة بيتكوين (Bitcoin)، فقد تلاشت غالبية معوقات التبني مثل التخوّف من “الحظر” الحكومي والقيود على ملكية الشركات، وتملك العديد من الدول المستقلة حالياً استثماراتٍ رسمية في عملة بيتكوين (Bitcoin)، وقد شهدنا إطلاق الولايات المتحدة برنامج الاحتياطي الوطني الإستراتيجي لعملة بيتكوين في آذار/مارس 2025.

BINANCE FOUNDER CZ SAYS MANY COUNTRIES ARE BUYING #BITCOIN FOR THEIR RESERVES



“COUNTRIES ARE FORCED TO BUY BTC” pic.twitter.com/DxYIHFoG9N — Vivek Sen (@Vivek4real_) July 5, 2025

فلطالما افتقرت عملة بيتكوين (Bitcoin) سابقاً إلى السيولة اللازمة للتبني المؤسساتي، لكنّ هذا العائق اندثر حالياً. وتُصنَّف العملة حالياً ضمن الأصول الأعلى سيولةً عالمياً وتعمل بشكلٍ مستمر في تباينٍ واضح مع أصول الخزائن التقليدية، وشهدت السنوات الأخيرة تبدلاً في مواقف عدة شخصياتٍ بارزة من عملة بيتكوين (Bitcoin)، كرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) والمدير التنفيذي لشركة بلاك روك (BlackRock) لاري فينك (Larry Fink) والرئيس الأمريكي ترامب.

المصدر: موقع River

حول ذلك، لاحظ المحلل Zynweb3 وصول عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى القاع عند ملامسة مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.382 في الربع الثالث من عام 2024 والثاني لعام 2025، ما يُوحي بإمكانية تكرار هذا السيناريو خلال الفترة المقبلة.

$BTC usually bottoms at 0.382 Fibonacci level.



This happened in Q3 2024, Q2 2025 and will probably happen again.



For anyone wondering how low we can go, 0.382 Fibonacci level is currently around $100K.



So the worst case scenario is a 10% drop before a 50% rally above $150,000. pic.twitter.com/gdeLIe4RRF — ZYN (@Zynweb3) September 7, 2025

وقد تسبّب ضعف السوق الحالي بالضغط على عملة بيتكوين (Bitcoin) وحصر تحركاتها السعرية ضمن نطاق 107,000$-113,000$، ما يُرجّح مرورَها بموجة تراجع تدفع سعرها لملامسة مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.382 بالقرب من 100,000$، لكنّ التفاؤل مستمرٌّ بمسارها السعري طويل الأجل نظراً لأن تصحيحاً تقليدياً بنحو 10% عادةً ما سبقَ ارتفاعاً بنسبة 50%، وهو ما يُمكنه دفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) لتجاوز 125,000$، وربّما 150,000$ خلال الربع الرابع.

التحليل الفني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): اختراق حاجز 114,000$ قد يفسح المجال للارتفاع وتجاوز مستوى 125,000$

يكشف المخطط البياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بمدى 4 ساعاتٍ ارتداده للأعلى بقوة عن منطقة التصحيح حول 108,000$، كما تشكّلت شمعةٌ ابتلاعيةٌ صاعدة تشير إلى تجدد زخم الشراء، ما يُرجّح حدوث ارتفاع وشيكٍ صوب حاجز المقاومة الأقرب (114,000$)، في أول اختبار يُمكنه تأكيد قوة الثيران (المضاربين على الارتفاع).

فإذا نجَح سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) باختراق هذا المستوى واستقرَّ أعلاه؛ فإن دلالات المخطط البياني توحي بإمكانية الانطلاق صوب حاجز 120,000$ المحوري، خاصةً وأنه يُمثل مستهدف الانطلاقة الحالية، لكنّ الفشل في اختراق حاجز 114,000$ ربما يتيح مجالاً لانخفاض السعر، وربما إعادة اختبار نطاق التصحيح.