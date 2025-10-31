أفضل العملات الرقمية للشراء اليوم مع تراجع السوق عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC): عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة زي كاش (Zcash-ZEC) وعملة هايبرليكويد (Hyperliquid-HYPE)

على الرغم من أنّ أسواق الكريبتو حصلت على خفض معدلات الفائدة المتوقع، إلا أنّ المُستثمرين ما يزالون حذرين. والآن، إليكم سببَ اعتقادنا بأنّ عملة ريبل (Ripple) وعملة زي كاش (Zcash) وعملة هايبرليكويد (Hyperliquid) ستتصدّر موجة الارتداد الصاعدة القادمة.

بدأ شهر تشرين الأول/أكتوبر بنشر التفاؤل عبرَ سوق الكريبتو، إلا أنّ ارتفاع “تشرين الأول/أكتوبر الصاعد” فقدَ زخمَه سريعاً. ففي غضون أيام قليلةٍ، تراجعت الأسعارُ بشكلٍ حاد بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركيةٍ شاملةٍ بنسبة 100% على الواردات الصينية، وهيَ مشكلة ما تزال مُستمرةً حتى الآن.

وعلى الرغم من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الأخير، فقد تمَّ خفض معدلات الفائدة المنتظر، وانخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية بنسبة 1.8% خلال 24 ساعة لتصل إلى 3.82 تريليون دولار.

وبما أنّ التراجع المُطوَّل يثير القلق، ينظرُ العديد من المُخضرمين في سوق الكريبتو إليه على أنّه تصحيح ضروريٌّ يهدف إلى تصفية المراكز ذات الرافعة المالية الزائدة والمُستثمرين الضعفاء قبل انطلاق موجةٍ صاعدة كبرى. من جهةٍ أخرى، تمتلك هذه الفكرة سوابق عديدةً خلال التاريخ القصير لسوق الكريبتو، إذ غالباً ما تسبق الارتفاعات الكبرى فترات من التراجع.

مع ذلك، فإنّ العملات البديلة الكبرى -مثل عملة ريبل (Ripple) وعملة زي كاش (Zcash) وعملة هايبرليكويد (Hyperliquid)- مرشحةٌ لتحقيق أكبر المكاسب.

عملة ريبل (Ripple): مستعدة لريادة عمليات الدفع الدولية في عام 2025

تُعتبر عملة ريبل (Ripple) العملة الأساسية لشبكة دفع سريعةٍ وزهيدة التكلفة، مُصمّمةٌ لتوفير بديل متطور لشبكات الدفع التقليدية مثل سويفت (SWIFT).

فمن خلال عقدها شراكاتٍ إستراتيجية شملت صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال والبنوك الأمريكية الكبرى، أصبَحت عملة ريبل (Ripple) رابع أكبر أصل رقمي من حيث القيمة السوقية، والتي تتجاوز حالياً 154 مليار دولار.

كما يُظهر إطلاق شركة ريبل (Ripple Labs) لعملة ريبل يو إس دي (Ripple USD-RLUSD) -عملة ريبل المستقرة المرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي- نيتها في الاستحواذ على حصةٍ كبيرة من القطاعات الجديدة الخاصة بعمليات الدفع الرقمية.

فخلال الـ 12 شهراً الماضية، ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 388% مُسجّلاً أعلى مستوياته الجديدة منذ 2018 عند 3.65$ منتصف تموز/يوليو، بينما سجّل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) ارتفاعاً بنسبة 53% خلال ذات المدة. أما الآن، تقترب قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) من 48، وعاد سعرها ليتوازى مع متوسط الحركة المُقاس في مدى 30 يوماً، مشيراً إلى انتهاء فترة الضعف القصيرة.

وتكشف المؤشرات الفنية عن نمطين صاعدين للراية لم يتحققا بعدُ خلال أشهر الصيف، ما يُوحي بإمكانية مواصلة الارتفاع إذا تمت الموافقة على الطلبات المقدمة لإنشاء صناديق متداولةٍ في البورصة للعملة (Ripple ETFs) خلال تشرين الأول/أكتوبر الجاري، كما يُمكن لإقرار قوانين شاملةٍ للأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة دفعُ سعر عملة ريبل (Ripple) لبلوغ نطاق 5$-10$.

عملة زي كاش (Zcash): سعر عملة الخصوصية يرتفع بنسبة 147% خلال أسبوع واحد

ظهرت عملة زي كاش (Zcash) لأول مرة في عام 2016 كتفرع شبكي من بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)، وقد تمَّ تصميمها خصيصاً لتوفير خصوصيةٍ كاملةٍ للمعاملات. من جانب آخر، تتيح تقنية تشفير إثباتات المعرفة الصفرية المُوجَزة وغير التفاعلية (zk-SNARK) التحقق من صحة المعاملات دون الكشف عن هوية المُرسِلِ أو المستلم أو تفاصيل الحوالة.

أيضاً، يُقدم المشروع عناوين مَحمية وشفافة، ما يوازن بين سرية المستخدم والمتطلبات التنظيمية.

خلال الأسبوع الماضي، ارتفع سعر عملة زي كاش (Zcash) بنسبةٍ مُذهلةٍ بلغت 52% ليصل إلى 359$، متفوقاً على جميع العملات ضمن أعلى 100 عملةٍ من حيث القيمة السوقية. وعلى الرغم من أن ارتفاعات سعر عملة زي كاش (Zcash) أوائل تشرين الأول/أكتوبر تزامنت مع ارتفاعات الأسعار الأوسَع لعملات الخصوصية الأخرى مثل عملة مونيرو (Monero-XMR)، إلا أنّ ارتفاع هذا الأسبوع لا يتماشى مع هذا الاتجاه.

وتبلغ قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) حوالي 73 وتتجه نحو الانخفاض بشكلٍ طفيفٍ مع قيام المتداولين بجني الأرباح، ما يعني إمكانية حدوث انخفاض في المدى القصير ليقتربَ سعرُ العملة من 500$ بحلول نهاية العام.

عملة هايبرليكويد (Hyperliquid): عملة منصة التداول اللامركزية التي خلقت موجة جديدة من مليونيرات الكريبتو

انطلقت منصة هايبرليكويد –وعملتها الأساسية هايبر ليكويد (Hyperliquid)– أواخرَ العام الماضي لتُصبح سريعاً إحدى أبرز المنافسين في قطاع منصات التداول اللامركزية (DEXs)، ونظراً لعمَلها على بلوكتشين خاصةٍ بها من الطبقة الأولى، فإنها تعطي الأولوية للشفافية وكفاءة إتمام المعاملات، فبخلاف منصات التداول المركزية الأخرى، تتيح منصة هايبرليكويد لمُستخدميها إمكانية الاحتفاظ بالملكية الكاملة لأصولهم، وهي ميزة اكتسبَت أهمية متزايدةً بعد انهيار منصاتٍ مركزية (CEXs) بارزة كمنصة FTX.

وبفضل رسوم تداولها المنخفضة وتنفيذها الفوري للأوامر والمزايا المتقدمة كتوفير إمكانية تداول العقود الآجلة الدائمة، نجَحت منصة هايبرليكويد بالجمع بين سهولة استخدام المنصات المركزية وطبيعة التداول اللامركزي التي لا تتطلب الثقة بين المتداولين.

وقد مرّت العملة منذ إطلاقها بموجات ارتفاع قوية، وقد تُشكّل على مخططها البياني زوجاً من نماذج الراية بين الشتاء والربيع، وهي أنماط غالباً ما تسبق انطلاقاتٍ سعرية قوية.

وخلال الفترة بين أوائل نيسان/أبريل وحتى 26 أيار/مايو، ارتفع سعر عملة هايبرليكويد (Hyperliquid) من حوالي 10$ إلى 40$. منذ ذلك الحين، شكلت خطوط الدعم والمقاومة لسعر العملة قناةً سعرية متزايدة الاتساع انتهت مع تراجع السوق في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، إلا أنّ ارتداد سعر العملة بنسبة 25% في آخر 7 أيام يُبرز زيادة الطلب.

بالتالي، يُعتبر سعر عملة هايبرليكويد (Hyperliquid) الحالي البالغ حوالي 48$ مُنخفضاً بنسبة 18% عن أعلى مستوياته على الإطلاق البالغة 59.30$ في 18 أيلول/سبتمبر.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER): عملة ميم وحل طبقة ثانية قد تعيد تعريف مستقبل عملة بيتكوين (Bitcoin) في 2026

تُعتبر عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من أكثر المشاريع رواجاً في عام 2025، فهي تجمعُ بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وقابلية توسع حلول الطبقة الثانية وجاذبية عملات الميم.

وتهدف الشبكة إلى تحسين نظام بيتكوين التقني من خلال توفير معاملاتٍ شبه فوريةٍ وحوكمةٍ تعتمد على المنظمات اللامركزية المستقلة (DAO) وإمكانات العقود الذكية المبنية على حل الطبقة الثانية الخاص بها. وقد تجاوزت حصيلة الاكتتاب بالفعل 25.3 مليون دولار، وتشير بعض التوقعات إلى احتمال ارتفاع سعر العملة بمقدار 100 ضعفٍ بعد الإطلاق.

ونظراً إلى عمله باستخدام آلة سولانا الافتراضية (SVM)، يتيح حل بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من الطبقة الثانية أداة ربطٍ مباشرةً بعملة بيتكوين (Bitcoin)، فضلاً عن التوافق التام مع التطبيقات اللامركزية (dApps)، وخصائصه التي تتضمّن إمكانية تطوير عملات الميم.

كما خضع العقد الذكي لعملة المشروع إلى تدقيق فريق Coinsult مؤخراً، والذي أكَّد خُلوَّه من أي ثغراتٍ، ما حسَّن ثقة المستثمرين بالمشروع كثيراً.

باختصار، تُعَد عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مفتاح الاستمتاع بكافة المزايا، بدءاً من الرهن والحوكمة وصولاً إلى رسوم المعاملات الزهيدة، علماً أنه يُمكن لمشتريها الأوائل كسبُ عوائدَ تصل حالياً إلى 46% سنوياً من خلال رهنها.

وللبقاء على اطلاع دائم بآخر مستجدات المشروع، يُمكنكم متابعة موقع الاكتتاب الرسمي للعملة، وانضموا إلى مجتمعه على منصتي X وتيليجرام.