أفضل العملات الرقمية للشراء اليوم 28 تشرين الأول/أكتوبر: عملة باي (Pi Network-PI) وعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة فيرتشوالز (Virtuals Protocol-VIRTUAL)

يأمل متداولو العملات البديلة أن يؤدي اجتماع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة (FOMC) هذا الأسبوع إلى انطلاق موجة "تشرين الأول/أكتوبر الصاعد" متأخرةً عن عادتها، وإليكم أكثر العملات الرقمية تمتعاً بآفاق مُبشرة استعداداً لانطلاقة "تشرين الثاني/نوفمبر الصاعد".

على الرغم من أن موجة “تشرين الأول/أكتوبر الصاعد” كانت مبشرةً في البداية، إلا أن انطلاقة أسواق الكريبتو بدت قصيرة الأجل، فقد انعكست الأسعارُ بشكلٍ حاد بعد أيام قليلةٍ من إعلان الرئيس ترامب (Trump) فرض رسوم جمركية شاملةٍ بنسبة 100% على الواردات الصينية.

والآن، تتجه الأنظار إلى الاجتماع المنتظر للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) هذا الأسبوع، حيث يرى المتداولون دلالاتٍ توحي باتجاه البنك المركزي الأمريكي نحو اتباع سياساتٍ نقديةٍ أكثرَ تيسيراً. ورغم الانتكاسة الأخيرة، يرى محللون أن موجة التصحيح تُعد إحدى مراحل التراجع الطبيعية بهدف التخلص من مضاعفات الرافعة المالية الزائدة وأصحاب الأيدي المرتعشة قبل مواصلة الانطلاقة.

وإليكم 3 عملات بديلة يُنتظر منها أن تُحقق أداءً قوياً مع انطلاق موجة ارتفاعات أسواق الكريبتو المنتظرة.

عملة باي (Pi Network-PI): هل يمكن لرائدة التعدين باستخدام الهواتف المحمولة بلوغ 1$ قبل عام 2026؟

أعادت عملة باي (Pi Network) تشكيل مشهد العملات الرقمية بتوفيرها ميزة “التعدين بواسطة النقر”، والتي تسمح للمستخدمين بكسب أرصدة من العملة مباشرةً بنقر شاشات هواتفهم المحمولة، دون الحاجة إلى امتلاك معدات تعدين باهظة التكلفة أو استهلاك موارد طاقةٍ كثيفة.

وتشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) الخاصة بعملة باي (Pi ) حالياً إلى 55، متجاوزةً النطاق الوسطي، ما يُوحي بتمتع العملة بزخم شرائي دفعَ سعرَها للارتفاع بنسبة 12% في آخر 24 ساعة، مع ظهور أولى مؤشرات إمكانية حدوث انتعاشةٍ سريعةٍ محتملة.

فقد تشكّل نموذج الوتد الهابط في وقتٍ سابق من عام 2025، ما يشير إلى إمكانية حدوث اختراق قبل نهاية العام. وإذا خيّم التفاؤل على السوق، قد ينطلق سعرُ العملة للأعلى وصولاً إلى 1$ بحلول أعياد الميلاد، أي ما يُعادل 4 أضعاف سعرها الحالي البالغ نحو 0.24$ ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته في 7 أشهر.

يأتي ذلك بينما يواصل فريق تطوير عملة باي (Pi) العمل على الإصدار رقم 23، وهو تحديث مُهمٌّ قد يمهد الطريق لإطلاق الشبكة الرئيسية المنتظر منذ فترة طويلة. وإذا أدى هذا الإطلاق إلى تحفيز تبني المستخدمين، فقد يستهدف سعرُ العملة 2.50$ خلال السوق الصاعدة التالية.

وبفضل واجهتها سهلة الاستخدام وحل بلوكتشين الطبقة الأولى القابل لتخصيص الإعدادات ومجتمعها سريع التنامي، فإن عملة باي (Pi) تبدو في مكانةٍ تؤهلها لاقتناص زخم كبير مع تسارع التبني الشامل للعملات الرقمية عالمياً.

عملة ريبل (Ripple-XRP) تتمتع بمكانة تؤهلها لريادة عمليات الدفع الدولية في عام 2025

تُعتبر عملة ريبل (Ripple) العملة الأساسية لآلية دفع سريعةٍ وزهيدة التكلفة، فشبكتها مُصمّمةٌ لتوفير البديل من الجيل الجديد لشبكات الدفع التقليدية مثل سويفت (SWIFT).

فمن خلال عقدها شراكاتٍ إستراتيجية شملت صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال والمؤسسات المالية الأمريكية الكبرى، رسّخت عملة ريبل (Ripple) مكانتها لتصبح خامسة ترتيب العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، والتي تتجاوز حالياً 158 مليار دولار.

كما يُظهر إطلاق شركة ريبل (Ripple Labs) لعملة ريبل يو إس دي (Ripple USD-RLUSD) -عملة ريبل المستقرة المرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي- نيتها في الاستحواذ على حصةٍ كبيرة من قطاع العملات المستقرة سريع النمو.

فخلال العام الماضي، ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 415% مُسجّلاً أعلى مستوياته الجديدة في 7 سنواتٍ عند 3.65$ منتصف تموز/يوليو -وهو مستوى لم تشهده العملة منذ 7 سنوات- بينما سجّل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) ارتفاعاً بنسبة 70% خلال ذات المدة. أما الآن، ومع اقتراب قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) من 54 وعودة سعرها للاقتراب من متوسط الحركة المُقاس في مدى 30 يوماً (DMA-30)، فقد حافظت العملة على مكاسبها الأخيرة استعداداً لانطلاقتها التالية.

هنا، يشير تحليل المخطط البياني إلى تشكل نمط الراية المبشر مرتين خلال الصيف، ما يوحي بإمكانية مواصلة الارتفاع إذا تمت الموافقة على الطلبات المقدمة لإنشاء صناديق متداولةٍ في البورصة للعملة (XRP ETFs) خلال تشرين الأول/أكتوبر الجاري، كما يُمكن لإقرار قوانين شاملةٍ للأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة دفعُ سعر عملة ريبل (Ripple) لبلوغ نطاق 5$-10$.

عملة بروتوكول فيرتشوالز (Virtuals Protocol-VIRTUAL) الهادفة إلى إتاحة ملكية الذكاء الاصطناعي للجميع

تسعى عملة فيرتشوالز (Virtuals) إلى إعادة تعريف مفهوم ملكية الذكاء الاصطناعي (AI)، تم تصميم البروتوكول على البلوكشين لتمكين أيّ شخص من إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مُستقلين والاستثمار فيها، فهي كيانات رقمية قادرة على التفكير والعمل وتوفير الدخل عبر الألعاب والمنصات الاجتماعية والعوالم الافتراضية.

يُشار إلى أن كلَّ وكيل ذكاء اصطناعي لديه “عملة الوكيل” الخاصة به، وجميعُها مقترنة بعملة فيرتشوالز (Virtuals Protocol) العملة الأساسية للبروتوكول، ويُمكن لمالكي العملة رهنها لدعم وكلاء جدد والمشاركة في ناتجهم الاقتصادي والمساهمة في حوكمة البروتوكول. ومع تحقيق الوكلاء للإيرادات، تُعَاد نسبة منها إلى عمليات إعادة شراء أرصدة عملة فيرتشوالز (Virtuals) وحرقها، ما يُحسّن ندرة العملة وقيمتها المستدامة.

فدورُ نظيركم الرقمي لا يقتصر على تمثيلكم ضمن النظام التقني وحسب؛ وإنما يُمكنه العمل وتوفير الدخل والنمو بصحبتكم، ما يُوفر فرصة نادرةً للاستثمار في الجيل القادم من الاقتصادات الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سعر عملة فيرتشوالز (Virtuals) في آخر 24 ساعة بنسبة 12% مُحافظاً على وتيرة مماثلةٍ لعملة باي (Pi) مع تدوير رؤوس الأموال الذكية (استثمارات كبار اللاعبين) باتجاه العملات البديلة ذات القيم السوقية المتواضعة قبيل موجة الارتفاع القادمة. حالياً، تمر العملة بموجة شراء زائد، حيث تبلغ قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) قيمة 72، لذا قد تمر العملة بموجة تصحيح مؤقتٍ مع قيام المتداولين بجني أرباحهم، ممّا يُحسّن مكانتها.

عملة سنورتر (Snorter-SNORT): عملة ميم ذات استخدامات عملية واكتتاب واعد

انتهى اكتتاب عملة الميم الجديدة سنورتر (Snorter) للتو بعد نجاحه بجمع أكثر من 5 مليون دولار في 5 أشهر، ويجمع مشروعها بين سمات عملات الميم وروبوتات التداول، ليوفر مزيجاً من القيمة الترفيهية وأوجه الاستفادة العملية.

صُمّمت عملة سنورتر (Snorter) للعمل على بلوكتشين سولانا (Solana blockchain)، وهي متوافقةٌ مع عدة شبكات بلوكتشين، ويَعمل روبوت التداول سنورتر (Snorter Bot) مباشرةً على تطبيق تيليجرام لتوفير بيانات تداول فوريةٍ ورؤى تحليليةٍ ضمن مجموعات المحادثة ضمن التطبيق.

ويفرض روبوت سنورتر رسوم تداول نسبتها 0.85% فقط، ما يجعله منافساً قوياً أمام روبوتات التداول الشهيرة كروبوتات BonkBot وMaestro وTrojan، وتشمل مزاياه الحماية من هجمات روبوتات التداول الاستباقي (MEVs) وخدمات نسخ إستراتيجيات التداول.

وبإمكان مالكي العملة رهنُها والاستمتاع بعائد سنوي يصل إلى 96%، على الرغم من أن هذا المعدل سينخفض تدريجياً مع تنامي مجمّع الرهن. وبعد إدراجها، صرَّح المؤثر الشهير على يوتيوب بورش كريبتو (Borch Crypto) بأن سعر العملة قد يتضاعف بنحو 100 ضعفٍ، بينما وصفها موقع InsideBitcoins بأنها أحد أفضل مشاريع التداول لهذا العام.

فسواء كنتم من هواة عملات الميم أو مبتدئين في عالم الكريبتو، تُوفر عملة سنورتر (Snorter) قيمة عملية في إطار ترفيهيّ يُسهّل الوصول إليه ضمن عالم الكريبتو سريع التطورات. ولمتابعة آخر أخبار العملة، يُمكنكم الانضمام إلى مجتمعها على منصتي X وإنستجرام، أو زيارة موقعها الرسمي.