خبراء روس يتوقعون وصول سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى 150,000$ في نهاية عام 2025

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من المتوقع أن يصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 135,000$ بحلول نهاية فصل الصيف، وفقاً لما صرّح به خبراء لوكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس (TASS).

توقع خبراء كريبتو روس أن يرتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 150,000$ قبل نهاية عام 2025، في ظل هيمنة المزاج الإيجابي على الأسواق في موسكو وغيرها من أنحاء العالم.

وأجرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس لقاءاتٍ مع عددٍ من أبرز شخصيات قطاع العملات الرقمية في البلاد، ضمن تقريرها لعطلة نهاية الأسبوع عن توقّعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)؛ وقال يان بينتشوك (Yan Pinchuk) -نائب رئيس قسم العمليات في منصة تداول الكريبتو Whitebird- أنّ سعرَ العملة “قد يُلامِسُ مستوياتٍ تتراوح بين 130,000$ و150,000$ مع نهاية العام الجاري”.

خبير يتوقع وصول سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 150,000$

رغم هذه النظرة المتفائلة، حذر بينتشوك من احتمال حدوث تراجع مؤقتٍ في السوق قبل أن تعاود الأسعار ارتفاعها بقوة.

سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال آخر 12 شهراً – المصدر: CoinGecko

وتميز العاملون في قطاع التعدين بكونهم أكثرَ تفاؤلاً من غيرهم، ومن بينهم أنطون جونتاريف (Anton Gontarev) -المدير التجاري لشركة Intelion- إحدى كبريات شركات تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin)، إذ صرّح بأن الهدف السعري الأقرب هو “ما بين 120,000$ و130,000$” وأضاف أنه “بحلول نهاية العام، وبعد تصحيحٍ بسيط، قد يتجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أعلى مستوياته التاريخية السابقة بفارقٍ كبير”.

وذهب جونتاريف أبعد من ذلك ليتوقع وصول سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى منطقة سعرية تتراوح بين 168,000-184,000$ بحلول كانون الأول/ديسمبر 2025.

US-listed crypto stocks surged as bitcoin hit a record high, ahead of a pivotal week in Congress that could bring major policy gains for the crypto industry https://t.co/bHo0KSCqEX pic.twitter.com/3QEwgKqPvK — Reuters (@Reuters) July 12, 2025

الأنظار تتجه نحو الولايات المتحدة

لتبيان وجهة نظره، أوضح بينتشوك أن الموعد المرتقب لبدء تطبيق الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة في الأول من آب/أغسطس “قد يتزامن مع إعادة تقييم للأصول المُبالغ بقيمتها في سوق الأسهم”. وأضاف:

“نظراً للعلاقة الوثيقة بين أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) وقطاع التكنولوجيا، فإن أيّ تصحيح في سوق الأسهم قد يؤدي إلى تراجع مؤقتٍ في سوق العملات الرقمية”.

وأيّد رأيه عدد من الخبراء الآخرين، مؤكدين أن أي موجة ارتفاعٍ إضافيةٍ قد تتبعها فترة من الركود، واتفق جميع الخبراء الروس على أن تحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أصبحت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنشاط الاقتصادي ومزاج السوق في الولايات المتحدة.

من جهته، قال ألكسندر كرايكو (Alexander Kraiko) كبير المحللين في شركة الوساطة Cifra Markets: “يكمن السبب الأساسي وراء ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مؤخراً في مشروع القانون المسمّى “مشروع القانون الكبير الجميل” (Big Beautiful Bill)، والذي يتضمَّن إعفاءاتٍ ضريبية، ودعماً للشركات، وزياداتٍ في الخصومات، ما وفر سيولةً إضافية ذهبَ جزء منها إلى العملات الرقمية”.

Bitcoin options traders are already setting their sights on much higher prices while the original cryptocurrency extends its record-breaking rally for a second day https://t.co/K0tPZeFyuj — Bloomberg (@business) July 10, 2025

وأكد مديرو شركات تعدين آخرون هذا التحليل، مُرجّحين أن ترتبط التحركات المستقبلية للسوق بالتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة. عن ذلك، صرّح فاسيلي جيريا (Vasily Girya) الرئيس التنفيذي ومالك شركة GIS Mining المتخصصة بالتعدين الصناعي:

“تتجه الأنظار حالياً إلى ٍ بعض المؤشرات الأساسية، ومن أبرزها بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدُر في 15 تموز/يوليو، فهيَ ضرورية لتقييم احتمالية خفض سريع لمعدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي”.

وبناءً على المعطيات الحالية والوضع الفني الراهن، أفاد جيريا أن الهدف الواقعي التالي لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) هو 135,000$، مضيفاً:

“إذا استمر الزخم الحالي، فقد نصل إلى 135,000$ بحلول الأول من أيلول/سبتمبر، وقد نشهد تصحيحاً طفيفاً عند مستوى 118,500$ في المدى المنظور، لكنه غالباً لن يؤثر على الاتجاه الصاعد العام”.

فحتى وقتٍ قريب، كانت التحليلات المتفائلة حول سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من قبل الخبراء الروس تقتصر على وسائل الإعلام المستقلة أو غير الرسمية؛ غيرَ أن التوجه الروسي الأخير نحو العملات الرقمية غيّر من هذا الواقع، ويبدو أن الكرملين بات أكثر استعداداً لاستخدام عملة بيتكوين (Bitcoin) والعملات البديلة كوسائل دفع في التجارة الدولية. كذلك، تسعى الحكومة إلى تشجيع شركات التعدين الصناعي على العمل في المناطق التي تتوافر فيها موارد طاقةٍ فائضةٍ بحثاً عن مزيد من الأرباح.