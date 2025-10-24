عاجل: ترامب يصدر عفواً عن CZ، فهل يشهد سعر عملة بينانس (Binance Coin-BNB) انطلاقة قوية؟

ترامب يُصدر عفواً رئاسياً عن تشانغبينج تشاو (CZ) -مؤسس منصة بينانس (Binance)- بعد أشهر من الضغوط والجهود التي بذلها الأخير لدعم مشاريع الكريبتو المرتبطة بعائلة ترامب وفقاً لتقرير وول ستريت جورنال (WSJ).

أصدر الرئيس دونالد ترامب عفواً رئاسياً عن تشانغبينج تشاو (Changpeng Zhao) المعروف اختصاراً بـ CZ، المؤسس المُدان لمنصة تداول العملات الرقمية بينانس (Binance) الأربعاء الماضي، بعدَ أشهر من جهود بذلها CZ في دعم مشاريع الكريبتو المرتبطة بعائلة ترامب وفقاً لمصادرَ مُطلعةٍ نقلتها وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal).

وأعربَ ترامب مؤخراً أمام مستشاريه عن تعاطفه ونبذه لفكرة الاضطهاد السياسي التي ثارت حول قضية تشاو، مشيراً إلى أن كثيرين ضمن فريقه الرئاسي يرون أن “قضية الاحتيال المرفوعة ضد CZ كانت ضعيفة للغاية وبالتأكيد لم تكن تستدعي تهمة جنائية وحكماً بالسجن“.

وبحسب منصة بوليماركت (Polymarket) للمراهنات، بلغت فرص حصول CZ على عفو رئاسي 100% قبل صدوره، بينما أظهرت أسواق التوقعات ازدياد فرص عودته إلى شركة بينانس (Binance) قبل 31 ديسمبر من 7% إلى 55% خلال دقائق معدودة بعد الإعلان.

وكان CZ قد أقرَّ بالذنب في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بعد إخفاقه بتطبيق آلياتٍ فعالةٍ لمكافحة غسيل الأموال عبر منصة بينانس (Binance)، وصرَّحت وزيرة الخزانة الأمريكية السابقة جانيت يلين (Janet Yellen) في بيان آنذاك بأن:

“منصة بينانس تجاهلت التزاماتها القانونية في سعيها وراء الربح، لتؤدي إخفاقاتها المتعمدة إلى تدفق التمويل عبر منصتها إلى الإرهابيين ومجرمي الإنترنت ومُستغلي الأطفال“.

وزعمَ الادعاء العام أن المنصة ساعدت في تمويل الإرهاب وسهّلت عمليات الإتجار بالبشر والمخدرات، ليتم تغريم منصة بينانس (Binance) بغرامة قدرها 4.3 مليار دولار، فيما دفع CZ غرامة شخصية بقيمة 50 مليون دولار وقضى أربعة أشهر في السجن قبل الإفراج عنه في 27 أيلول/سبتمبر 2024.

يُذكر أن CZ قد نفى في وقت سابق تقريراً نشرته وكالة WSJ في 13 آذار/مارس زعم سعيه إلى تلقي عفو رئاسي مقابل صفقة تجارية تتعلق بفرع المنصة داخل الولايات المتحدة (Binance US)، وقال حينها:

“أكثرُ من 20 شخصاً أخبروني أن الصحيفة سألتهم: هل يُمكنكم تأكيد أن CZ أبرم صفقة للحصول على العفو؟ لقد كان التقرير مُسيّساً ويستهدف الرئيس وقطاع الكريبتو بأكمله“

ورغم هذا النفي، تواجه شركتا بينانس (Binance) وإم جي إكس (MGX) الإماراتية ومؤسسة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) المرتبطة بعائلة ترامب تدقيقاً واسعاً بعد صفقةٍ بقيمة 2 مليار دولار في أيار/مايو تضمنت عملة يو إس دي وان (USD1) المستقرة، والتي تُصدرها مؤسسة وورلد ليبرتي فاينانشال (WLF).

غضب في الأوساط السياسية مع انتقاد السيناتور وارن وأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين للعفو

وجّهت السيناتور إليزابيث وارن (Elizabeth Warren) رسالة إلى مستشار البيت الأبيض ديفيد وورينغتون (David Warrington) في أيار/مايو، قالت فيها إن “ تقاطع طلب العفو المقدم من السيد تشاو مع المصالح المالية المتشابكة بين منصة بينانس وعائلة الرئيس يثير قلقاً بالغاً بشأن نزاهة منظومتنا القضائية“.

من جانبه، حذّر السيناتور ريتشارد بلومنثال (Richard Blumenthal) في آب/أغسطس من صدور عفو رئاسي بقوله: “العفوُ سيُحرر جناةً من قبضة العدالة، ويصبّ في مصلحة الرئيس وأسرته ومقربيه، بينما يفتح أبواب قطاع الكريبتو غير المنظم تقريباً أمام مدانٍ بلا قيود”.

وتزامن العفو مع بقاء منصة بينانس (Binance) هدفاً لانتقاداتٍ حادة بشأن أزمة 10 تشرين الأول/أكتوبر التي شهدت انهياراً واسعاً في السوق وساهمت خلاله مشكلات تقنيةٌ بتصفية أصول بقيمة 19 مليار دولار. ورغم تخصيصها 700 مليون دولار لتعويض مُستخدميها المتضررين، فقد استمرَّ الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقاتٍ مثل: “قطاع الكريبتو كان ليُصبح أفضل لولا وجود بينانس وCZ“، وآخرُ قال: “لقد أغلقت حسابي لدى بينانس، إنها منصة احتيالية“.

ورغم المعارضة السياسية والإعلامية، يبدو أن قرار العفو أصبح نافذاً، فقد أعلن CZ الخبرَ بنفسه عبر منصة X، مُعرباً عن تقديره للرئيس حيث صرَّح متعهداً: “سنبذل كلَّ ما في وسعنا لتحويل أمريكا إلى عاصمة قطاع الكريبتو عالمياً، والنهوض بعالم الويب الثالث (web3)“.

Deeply grateful for today’s pardon and to President Trump for upholding America’s commitment to fairness, innovation, and justice.

🙏🙏🙏🙏



Will do everything we can to help make America the Capital of Crypto and advance web3 worldwide.



(Still in flight, more posts to come.)… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

تزايد التكهنات بشأن صدور عفو محتمل عن سام بانكمان-فريد (SBF)

أظهرت بيانات أسواق Polymarket للمراهنات أن احتمالية حصول سام بانكمان-فريد (Sam Bankman-Fried) على عفو رئاسي من الرئيس ترامب في عام 2025 تبلغ 9% فقط، بينما أكدت وكالة بلومبيرج أن والديه قدَّما طلباً بالعفو.

يُذكر أن SBF يقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً بعد استخدامه أموال عملاء منصة إف تي إكس (FTX) المنهارة في رهاناتٍ عالية المخاطر عبر شركة Alameda Research دون إذن مسبق، وكتب أحد المتضررين من الانهيار قائلاً:

“تدمّرت حياتي بأكملها، طفلان صغيران ينتظراني، أحدهما جاء إلى العالم قبل لحظة الانهيار، لكنَّ ما خسرته كان أكثر من المال، فقدت سعادتي، وقدرتي على النهوض من الفراش، وحتى رغبتي في الحياة“.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، صرَّح SBF في مقابلات أجراها داخل السجن بأن تسليمه منصة إف تي إكس (FTX) للرئيس التنفيذي جون راي الثالث (John Ray III) كان “أكبر خطأ ارتكبتُه على الإطلاق“، متمسّكاً بموقفه أنه لم يحْتَلْ على أحد، رغم قرار هيئة المحلفين بإدانته بسبع تهم تشمل الاحتيال وغسيل الأموال.

يأتي ذلك وسط محاولة والديه استئناف الحكم بدعوى أن شركة المحاماة Sullivan & Cromwell استولت على منصة FTX واستفادت من إفلاسها بينما ساعدت على ملاحقته قضائياً، وبلغت رسومها القانونية نحو 250 مليون دولار.

ومن بين الأسماء الأخرى المطروحة لنيل العفو -وفقاً لمنصة بوليماركت- روجر فير (Roger Ver)، وتبلغ فرصته 17%، بينما يبقى CZ المساهم الأكبر في بينانس (Binance) بحصة 90%، وبثروة صافية تُقدّر بـ 75 مليار دولار.

يُشار إلى أن العفو الرئاسي سيمحو سجل CZ الجنائي، ويُمهد الطريق أمام عودته الرسمية إلى الساحة العالمية لقطاع الكريبتو. أما SBF، فاحتمالات حصوله على عفو رئاسي تبدو ضعيفة، فقد أظهر استطلاع رأي أجرته مُقدمة البودكاست المتخصصة بالعملات الرقمية، ويندي أو (Wendy O) قبل ساعاتٍ قليلةٍ، أن 70% من المشاركين لا يعتقدون أن العفو المقبل سيكون من نصيبه.

سعر عملة بينانس (Binance) يقفز للأعلى بنسبة 5%، والأنظار تتطلع نحو بلوغ سعرها نطاق 1,400$-1,500$

قفز سعر عملة بينانس (Binance Coin) بنسبة 5% ليصل إلى 1,129.05$ فور إعلان العفو، مع ترقّب المتداولين لمستوى 1,400$ وما يليه، فيما تحوّل المزاج العام المجتمعي على منصة إكس X إلى إيجابيّ، حيث نشرَ أحد المستخدمين ما يلي: “ترامب عفا عن CZ للتوّ، أما الآن فنعود إلى موسم عملة بينانس حيث لا يمكنها سوى مواصلة الارتفاع“.

ويؤكد اختراق السعر حاجز 1,150$ استمرار الزخم الصاعد وإمكانية اختبار حاجز 1,400$ النفسي، وربما 1,500$ إذا عاد CZ رسمياً إلى إدارة منصة بينانس (Binance)، أما إذا فشل السعر في الثبات أعلى مستوى دعمه البالغ 1,100، فقد تنطلق موجة جني أرباح تُعرّض السعر لإعادة اختبار مستوى 1,050$ قبل أي محاولةٍ لاستكمال الارتفاع.