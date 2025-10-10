توقعات سعر عملة بينانس (Binance-BNB): متداول يُحول 3,000$ إلى 2 مليون دولار، فهل تتيح بلوكتشين بينانس (BNB Chain) العملة المُنتظرة للارتفاع بنحو 650 ضعفاً؟

نجح أحد المتداولين بتحويل استثمار قيمته 3,000$ إلى 2 مليون دولار على بلوكتشين بينانس (BNB Chain)، وتوقعات سعر عملة بينانس (Binance Coin) تشير إلى استهداف 3,000$ مع انطلاق موجة الهوس بعملات الميم.

حاسوب محمول يعرض شعار منصة بينانس وتتساقط حوله أوراق مالية وأمامه عبارة “توقعات سعر عملة بينانس (Binance Coin)”

تمكّن متداول من تحويل استثمار قيمته 3,000$ إلى 2 مليون دولار باقتناصه عملة ميم على بلوكتشين بينانس (BNB Chain)، ما يوحي بمدى تمتع نظامها التقني بالقوة ويدعم التوقعات السعرية المبشرة لعملة بينانس (Binance Coin)، فقد كشفت البيانات على البلوكتشين قيام صاحب إحدى المحافظ بالرهان على عملة الميم المدعوة “4$”، والتي اكتسبت شعبية جارفة إثر سردية اختراق منصة بينانس (Binance) وتغريدةٍ رائجةٍ نشرَها مؤسسها المعروف اختصاراً بـ CZ.

A trader turned $3K into $2M in under a week on a memecoin called $4 — all by sniping the launch with a bot before the hype hit. CZ tweeted the meme, liquidity soared, and the coin 600×. Speed, automation, discipline. That’s how you win in crypto. pic.twitter.com/uc0li36LL7 — Wise Crypto (@WiseCrypto_) October 7, 2025

تم إطلاق هذه العملة على سبيل المزاح بعد خسارة صاحب أحد المحافظ مبلغ 4,000$، لكنّ المزحة تحولت سريعاً إلى عملة ميم بقيمة سوقية توازي 298 مليون دولار، بعد أن بلغت قيمتها 1.8 مليون دولار قبل ذلك ببضع ساعات.

وفيما لا تُعد بلوكتشين بينانس (BNB Chain) منصة رائدةً لإطلاق عملات الميم كما هو الحال مع بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، لكنّ نجاح عملة 4$ قد يُشكل نقطة تحولٍ لهذه السردية؛ حيث تشهد منصات إطلاق عملات الميم -مثل Four Meme وCakePad– إقبالاً قوياً، ما يعني أن العملة المنتظرة لمضاعفة قيمتها بنحو 650 ضعفاً يُمكن أن تظهر على بلوكتشين بينانس بدلاً من بلوكتشين سولانا.

توقعات سعر عملة بينانس (Binance): اختراق صاعد على المخطط الأسبوعي يرجح الانطلاق صوب 3,000$

نجح سعر عملة بينانس (Binance) باختراق نمط الوتد المبشر الممتد لأشهر في إشارةٍ واضحةٍ إلى تسارع حدة الانطلاقة، وبينما يبقى المرور بموجة تصحيح نحو مستوى 900$ وارداً، فإنه سيوفر فرصة شراءٍ متأخرةً للمستثمرين الراغبين بركوب موجة الزخم التالية التي يتحضر لها النظام التقني لبلوكتشين بينانس (BNB Chain).

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بينانس ومؤشراته الفنية وآفاق انطلاقته المنتظرة

يُمكن عند الارتداد للأعلى بقوة عن هذا المستوى إطلاقُ موجة ارتفاعاتٍ صوب 2,000$، كما يُمكن لسعر العملة استهداف مستوى 3,000$ على المدى الطويل إذا استمرَّ انتقال متداولي عملات الميم إلى بلوكتشين بينانس (BNB Chain)، وهي انطلاقة ستمثل زيادةً سعرية بنسبة 133% مقارنةً بالمستويات الحالية، فيما يُعَد تحقيق أرباحٍ تصل إلى 650 ضعفاً حدثاً نادراً ولكنه غير مستحيل.

