توقعات سعر عملة بينانس (Binance-BNB): المدير التنفيذي لشركة مدرجة في بورصة ناسداك يلقبها بالعملة “الأهم الغائبة عن الانتباه”، فهل يُمكنها أن تحقق نجاحات مماثلة لعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)؟

بعد أن أطلق عليها المدير التنفيذي لقب العملة "الأهم الغائبة عن الانتباه"، وبحسب التوقعات التي تتناول سعر عملة بينانس (Binance)، تستهدف العملة مستوى 2,000$ وما فوق تزامناً مع ارتفاع الطلب المؤسساتي.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

أدلى رئيس شركةٍ مُدرجةٍ في بورصة ناسداك بتعليق مثير للاهتمام حول بلوكتشين بينانس (BNB Chain)، حيث وصفها بأنها البلوكتشين “الأهم الغائبة عن الانتباه”، ما يعكس تنامي الوعي المؤسساتي بشأن الآفاق الإيجابية لبلوكتشين العقود الذكية هذه، الأمرُ الذي يدعم توقعات سعر عملة بينانس (Binance) الصاعدة.

وصرّح ديفيد نامدار (David Namdar) المدير التنفيذي لشركة CEA Industries بأن الأداء الإيجابي الأخير لعملة بينانس (Binance) لم يكن مفاجئاً على الإطلاق، بل هو نتيجةُ سنواتٍ من الاستثمار في نمو نظام تقني قويّ منذ البداية.

BNB is on 🔥 again



The 32nd $BNB burn in July destroyed ~1,595,600 BNB (~$1.024B USD).

With $BNB near all-time highs again, I'm expecting the next burn to pack even more firepower.



What’s your estimate for the burn amount & USD value? #BNBBurn @BNBNetworkCo — David J. Namdar (@namdar) October 10, 2025

ويرى نامدار أن السوق بدأ للتو بإدراك “مصداقية وحجم وفائدة نظام بينانس التقني”، وتجدر الإشارة إلى أن شركته تحوز أكبرَ خزينةٍ من عملة بينانس (Binance) في العالم، حيث تمتلك 480,000 عملة BNB بقيمةٍ تتجاوز 660 مليون دولار في وقت كتابة هذا الخبر.

توقعات سعر عملة بينانس (Binance): تعافٍ بعد الوصول إلى مستوى دعم أساسي خلال فترة التراجع المفاجئة

ارتفع حجم تداول عملة بينانس (Binance) بنسبة 72.3% في آخر 24 ساعة بعد أن سجَّل السعر أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 1,370$، ويُمثل حجم التداول هذا نحو 7% من إجمالي معروض العملة المتداول، ما يعكس قوة موجة الشراء الحالية.

ويُظهر المخطط البياني اليومي استجابة قوية من المشترين عندما لامس سعر عملة بينانس (Binance) مستوى 900$، مع تأكيد أحجام التداول الأعلى من المتوسط على أن هذا المستوى يشكل دعماً رئيسياً. وتشير الزيادة الحالية إلى بناء الزخم، ما يفتح المجال لمكاسب إضافيةٍ مُحتملةٍ خلال الأيام المقبلة.

مع ذلك، لا تزال العملة تواجه مقاومة من نطاق 1,350$، وقد يُؤكد اختراقها والارتفاع أعلاها إلى بداية موجة ارتفاع جديدة من شأنها دفع السعر نحو مستوى 2,000$، تزامناً مع تعافي المتداولين من تقلبات يوم الجمعة.

وعلى الرغم من أن نظام بينانس التقني معروف بقابليته للتوسّع، فهو لا يزال يحتل المرتبة الثالثة بين شبكات البلوكتشين من حيث إجمالي القيمة المحجوزة (TVL). ويظل التساؤل قائماً: ماذا لو لم تكن موجة الارتفاع التالية من نصيب عملة بينانس (Binance) أو عملة سولانا (Solana-SOL)؟

