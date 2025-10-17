توقعات سعر عملة بينانس (Binance Coin-BNB) مع استعداد منصة كوينبيس (Coinbase) لإدراجها، فهل تمر العملة بأقوى لحظاتها المبشرة؟

يبدو أن كبرى منصات التداول الأمريكية هي التالية في قائمة مُدرجي عملة بينانس (Binance Coin)، لتتطلع توقعات سعر العملة حالياً إلى بلوغها مستوياتٍ عليا جديدة بدعمٍ من القطاع.

أضافت منصة كوينبيس (Coinbase) عملة بينانس (Binance Coin) إلى قائمة العملات المُخطط لإدراجها، ما أكسب توقعات سعر عملة بينانس (Binance Coin) المبشرة زخماً إضافياً.

تتيح هذه الخطوة للعملة البديلة وصولاً إلى قاعدة مستخدمي منصة كوينبيس (Coinbase) التي تضم أكثر من 105 مليون مستخدم، ما من شأنه توفير تداولها إلى شريحةٍ واسعةٍ من مستثمري سوق الكريبتو الأمريكية.

Assets added to the roadmap today: BNB (BNB)https://t.co/lyEugQo7Cv — Coinbase Markets 🛡️ (@CoinbaseMarkets) October 15, 2025

وتحذو منصة كوينبيس حذوَ نظيرتها كراكن (Kraken) في إدراج عملة بينانس (Binance Coin) مؤخراً، لتمدَّ بذلك “غصن زيتون” إلى بلوكتشين منافسةٍ في دليلٍ على تزايد طلب السوق على العملة الأساسية لبلوكتشين BNB (BNB Chain).

وتعليقاً على الخطوة، أشار تشينجبينج زهاو (Changpeng Zhao) -الرئيس التنفيذي السابق لمنصة بينانس- إلى أن “عدم إدراجها يُعتبَرُ خسارةً للمنصة نفسها”، مشيداً بقوة سيولة عملة بينانس (Binance Coin) وأحجام تداولها ونظامها التقني.

في الواقع، تبدو هذه الخطوة إستراتيجية بالفعل، فقد عالجت بلوكتشين BNB أكثرَ من 500 مليون معاملة في آخر 30 يوماً، مُسجّلةً زيادةً شهرية بنسبة 151%، ولعله ما دفع منصات التداول إلى الاستفادة من هذا الزخم، حيث تشهد بلوكتشين بينانس حالياً “دورة ازدهار فائقة” مدفوعة بإطلاق موجةٍ من عملات الميم الرائجة حديثة الإصدار عليها.

توقعات سعر عملة بينانس (Binance Coin) مع تطلعها إلى بلوغ مستويات سعرية جديدة وسط تزايد الطلب عليها

قد يؤدي تعميق التعرّض لعملة بينانس (Binance Coin) في الأسواق الأمريكية إلى زيادة الطلب الذي تحتاجه العملة من أجل تحقيق اختراق نمط المثلث الصاعد الممتد منذ 15 شهراً.

وعلى الرغم من تحوّل المزاج العام إلى سلبي عقب الاختراق مع انهيار السوق الأسبوع الماضي، فإن مؤشرات الزخم توحي بإمكانية مواصلة المسار الصاعد مجدداً.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج BNB/USDT اليومية تظهر اختراق نمط المثلث الصاعد الممتد لـ 15 شهراً، المصدر: TradingView

في حين يشير اتساع الفجوة بين خط اتجاه مؤشر MACD ونظيره للإشارة إلى إمكانية استمرار مسار التراجع، يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) بوادر قوة بتشكل قاع أعلى من سابقه، ما يُوحي بقوة ضغوط الشراء.

وإذا استمرت هذه القوة، فقد يؤدي التحوّل الحاسم للاتجاه إلى إعادة التركيز على اختراق حاجز 1,650$ والمتابعة حتى بلوغ مستوياتٍ غير مسبوقةٍ تتيح انطلاقة قد يصل مداها إلى 40%. أما إذا فشل السعر في اختراقه، فقد يُعيد اختبارَ مستوى 1,000$ النفسي، والذي يُوفر منطقة دعم مؤقتٍ موثوقة.

على المدى الطويل، قد يُحفز خفض معدلات الفائدة الأمريكية الرغبة بالمخاطرة حتى عام 2026. ومع تزايد تدوير الاستثمارات إلى عملات الميم، فقد يرتفع سعر عملة بينانس (Binance Coin) بنسبة 150% أخرى مُسجلاً 3,000$ إذا توفّرت ضغوط طلبٍ أقوى.

