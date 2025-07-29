ثيران عملة بينانس (Binance-BNB) يدفعون السعر نحو 843$، فهل يقود زخم استثمار المؤسسات لرفع السعر أكثر؟

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ارتفعت قيمة عملة بينانس (Binance) بنسبة 6.2% لتصل إلى 843$ خلال 24 ساعة، إلا أن الارتفاعات الكبيرة نادراً ما تدوم؛ فمع تدفق استثمارات المؤسسات وإقبال متداولي المشتقات على صفقات مضاربةٍ على ارتفاع السعر وبالروافع المالية، يختبر سعر عملة بينانس الآن منطقة فيبوناتشي رئيسية سبق أن انعكست فيها الارتفاعات السابقة.

ويأتي ارتفاع سعر عملة بينانس (Binance) مدعوماً باستثمار المؤسسات وتحديثات الشبكة التي سمحت بإنجاز المعاملات بشكلٍ أسرع من أي وقتٍ مضى، إلا أن المؤشرات الفنية عالية القراءات -ومنها بلوغ نسبة صفقات المضاربة على ارتفاع السعر مقابل تلك المُضاربَة على انخفاضه إلى 1.61، وارتفاع نسبة حجم الشراء مقابل البيع- تُشير إلى موجة تصفية قسرية وشيكة.

USYC is now supported as off-exchange collateral for @binance institutional clients, unlocking more capital efficient yield with tokenized U.S. Treasuries.



✅ TMMF backed by U.S. Treasuries

✅ Near-instant fungibility with USDC



This collaboration brings the power of tokenized… pic.twitter.com/YHBq0w7eUC — Circle (@circle) July 24, 2025

عملة بينانس (Binance): ما الذي يُحفّز هذا الارتفاع؟ تبنّي المؤسسات والتمويل اللامركزي والتحديثات

يعكس الارتفاع الأخير في سعر عملة بينانس (Binance) حتى أعلى مستوياته على الإطلاق -والذي أدى إلى تصفية أكثر من 180 مليون دولار- أكثرَ من مجرد مضارباتٍ في السوق.

ويأتي هذا الطلب المتزايد نتيجة عوامل قوية، منها تبنّي المؤسسات، ونمو التمويل اللامركزي، والتطورات التكنولوجية الإستراتيجية التي تُعيد تشكيل دور عملة بينانس (Binance) في النظام التقني لقطاع الكريبتو.

USYC is now supported as off-exchange collateral for @binance institutional clients, unlocking more capital efficient yield with tokenized U.S. Treasuries.



✅ TMMF backed by U.S. Treasuries

✅ Near-instant fungibility with USDC



This collaboration brings the power of tokenized… pic.twitter.com/YHBq0w7eUC — Circle (@circle) July 24, 2025

وتشير القيمة الإجمالية المحجوزة للشبكة (TVL) البالغة 7.1 مليار دولار والقيمة السوقية البالغة 11.8 مليار دولار إلى ثقةٍ قوية من جانب المستثمرين، ويظل محرّك الزخم الأساسي كامناً في الحجم المتزايد من الاستثمارات المؤسساتية.

USYC is now supported as off-exchange collateral for @binance institutional clients, unlocking more capital efficient yield with tokenized U.S. Treasuries.



✅ TMMF backed by U.S. Treasuries

✅ Near-instant fungibility with USDC



This collaboration brings the power of tokenized… pic.twitter.com/YHBq0w7eUC — Circle (@circle) July 24, 2025

في هذا الإطار، تعهّدت شركة ليميناتوس فارما (Liminatus Pharma) المُدرَجة في بورصة ناسداك باستثماراتٍ مرحلية تصل حتى 500 مليون دولار في عملة بينانس (BNB)، كما تعتزم شركة Nano Labs الصينية الاستثمارَ بمبلغ مليار دولار في عملة BNB، وأنجزت بموجبها اتفاقية سنداتٍ قابلةٍ للتحويل بقيمة 500 مليون دولار مع المستثمرين.

بالتوازي مع ذلك، يُعيد مسؤولو صناديق التحوّط تسمية كيان عام باسم شركة “Build & Build” ويُخططون لاستثمار 100 مليون دولار في عملة بينانس (Binance) .

USYC is now supported as off-exchange collateral for @binance institutional clients, unlocking more capital efficient yield with tokenized U.S. Treasuries.



✅ TMMF backed by U.S. Treasuries

✅ Near-instant fungibility with USDC



This collaboration brings the power of tokenized… pic.twitter.com/YHBq0w7eUC — Circle (@circle) July 24, 2025

من جهةٍ أخرى، تشهد البنية التحتية التقنية لشبكة بينانس أيضاً تحولاً جذرياً بوتيرة سريعة، فقد أدى تحديث ماكسويل (Maxwell) الأخير إلى خفض وقت معالجة الكتلة إلى 0.75 ثانية، ما ضاعف إنتاجية الشبكة وحسَّن كفاءتها.

أما مستقبلاً، فتُقدّم خارطة الطريق المحددة للفترة 2025-2026 توسيعاً لجهود تخفيض رسوم الغاز وميزات الخصوصية، بينما يَعِدُ برنامج العميل المُبرمَج بلغة Rust (والقائم على بنية Reth الخاصة بإيثيريوم) بتقديم 5,000 عملية تداول على المنصة اللامركزية (DEX) في الثانية، وتنفيذٍ أسرَع للعقود الذكية، وإدارة مُحسّنةٍ للذاكرة.

تضمن هذه التحديثات الحفاظ على تنافسية عملة بينانس (Binance) مع استمرار نمو تبنّي الويب الثالث (Web3) بوتيرة سريعة.

من جانب آخر، تعمل منصة بينانس (Binance) على تعزيز وظائف عملة بينانس (Binance) في التمويل اللامركزي والتمويل المؤسساتي، وتستخدم في شراكتها مع شركة سيركل (Circle) عملة يو إس واي سي (Hashnote US Yield Coin-USYC) المستقرة ذات العائد كضمانٍ للمشتقات المتداولة خارج البورصات التقليدية، ما يُسهم في ربط منتجات الدخل الثابت التقليدية بسوق الكريبتو.

USYC is now supported as off-exchange collateral for @binance institutional clients, unlocking more capital efficient yield with tokenized U.S. Treasuries.



✅ TMMF backed by U.S. Treasuries

✅ Near-instant fungibility with USDC



This collaboration brings the power of tokenized… pic.twitter.com/YHBq0w7eUC — Circle (@circle) July 24, 2025

وفقاً لذلك، يتجلى توجّه منصة بينانس نحو الذكاء الاصطناعي بوضوح مع إدراج عملاتٍ جديدة مثل عملة صحارى (Sahara AI-SAHRA) وعملة نيوتون بروتوكول (Newton Protocol-NEWT)، ما يشير إلى تحولٍ أوسع نحو تطبيقات البلوكتشين القائمة على الذكاء الاصطناعي.

بشكلٍ عام، لم تعُد عملة بينانس (Binance) عملة تداولٍ عادية، بل تتحول تدريجياً إلى لاعبٍ مهم في اقتصاد العملات الرقمية.

زوج العملات BNB/USDT يصعد إلى منطقة فيبوناتشي رئيسية وسط ارتفاع كبير وزيادة في صفقات المضاربة على الارتفاع

واصَل سعر عملة بينانس (BNB/USDT) صعوده الحاد، فقفز من حوالي 745$ إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، متجاوزاً قيمة 855$ خلال أقل من أسبوع.

أما على المخطط البياني لساعةٍ واحدة، فظهرت الحركة على شكل قطع مكافئ منتظم، لتلامس الآن منطقة فيبوناتشي 0.236 حول 833$-860$، وعادةً ما تمثّل هذه المنطقة مستوى مهماً تتوقف فيه الارتفاعات الشديدة مع بدء المتداولين بالبيع لجني الأرباح.

USYC is now supported as off-exchange collateral for @binance institutional clients, unlocking more capital efficient yield with tokenized U.S. Treasuries.



✅ TMMF backed by U.S. Treasuries

✅ Near-instant fungibility with USDC



This collaboration brings the power of tokenized… pic.twitter.com/YHBq0w7eUC — Circle (@circle) July 24, 2025

مع ذلك، فإن ما يتكشف على المخطط البياني للشموع الساعيّة يستحق مزيداً من الاهتمام، فعند النظر عن قرب إلى أحدث مجموعةٍ من الشموع، فإنها تُظهر تحولاً واضحاً في التوجه. فبينما كانت الشموع السابقة كبيرة الجسم واتجاهيةً (شموع ماروبوزو صاعدة ذات زخم)، فإن المجموعة الحالية تُظهر شيئاً مختلفاً؛ إذ تُظهر العديد من الشموع الأخيرة ذيولاً عُلويَّة طويلة، وأجساماً أصغر، وتبدو على شكل سلاسل متناوبةٍ من شموع حمراء وخضراء. في المقابل، تشير ذيول التراجع والشموع الشبيهة بشمعة دوجي إلى أن المشترين يفقدون القوة بالقرب من هذه الارتفاعات ويواجهون حاجز مقاومةٍ عند هذه القيم.

هذا النوع من حركة السعر -الذي يَظهر مباشرةً بعد موجة إقبال شديد- تتبعه غالباً حالة ركود أو استنفاد للزخم على المدى القصير.

أما حجم التداول، فإنه يوفر نظرةً أكثر أهمية تسمح بالوصول إلى تقييم حقيقي. فخلال الاختراق الأولي بين 800$ و830$، أظهرَت عدة شموع صاعدة كبيرة ميل الكفة إلى الشراء بقوة، فأظهرت إحداها زيادةً بأكثر من 27,006 صفقة من إجمالي 135,000 صفقة، وأخرى 13,570 صفقة من إجمالي 97,000 صفقة، وهذا يؤكد أن هذا الارتفاع جاء نتيجة قوة إقبال المشترين.

USYC is now supported as off-exchange collateral for @binance institutional clients, unlocking more capital efficient yield with tokenized U.S. Treasuries.



✅ TMMF backed by U.S. Treasuries

✅ Near-instant fungibility with USDC



This collaboration brings the power of tokenized… pic.twitter.com/YHBq0w7eUC — Circle (@circle) July 24, 2025

ومع اقتراب سعر عملة بينانس (BNB) من 850$، بدأت حركة الطلبات تُظهر بعض التردد. ويكشف أحد أعمدة التداول الأخيرة عن فرق ضئيل بلغ 3,440 صفقة على حجم تداول بلغ 24,000 صفقة، ما يشير إلى أن المشترين لم يعودوا يسيطرون بنفس القوة، بل بدأت صفقات البيع تتساوى مع صفقات الشراء عند هذه المستويات المرتفعة، وأدى ذلك إلى حيادية اتجاه حركة البيع/الشراء (الدلتا) على الرغم من بقاء الأسعار تميل نحو الارتفاع. في مقابل ذلك، تتحول عقود المشتقات المالية بوضوح نحو اتجاه واحد هوَ المضاربة على ارتفاع السعر.

USYC is now supported as off-exchange collateral for @binance institutional clients, unlocking more capital efficient yield with tokenized U.S. Treasuries.



✅ TMMF backed by U.S. Treasuries

✅ Near-instant fungibility with USDC



This collaboration brings the power of tokenized… pic.twitter.com/YHBq0w7eUC — Circle (@circle) July 24, 2025

عند التدقيق، نرى أن بيانات CoinGlass تشير إلى زيادة بنسبة 347% في حجم التداول، وارتفاع بنسبة 37% في العقود الآجلة المفتوحة، وميل نسبة صفقات المضاربة على ارتفاع السعر مقابل تلك المضاربة على انخفاضه بشكلٍ كبير لصالح الأولى (1.61 على منصة Binance).

ويشير هذا التراكم غير المتماثل إلى أن الارتفاع مدفوعٌ بشكلٍ متزايد بالرافعة المالية، وأن منطقة السعر الحالية مُعرّضةٌ للتلاشي إذا تراجع زخم الصعود أكثرَ من ذلك.

في النتيجة، دفع الارتفاع الشديد عملة بينانس (Binance) إلى منطقة فنية عالية المخاطر، إذ يشير شكل الشموع، واختلال توازن حجم التداول، وسيطرة صفقات المضاربة على الارتفاع، إلى سوق مثقلةٍ توشك على الهبوط. لذلك، ينبغي على المتداولين ترقب ارتفاع فوق 860$، يليه حجم تداولٍ قوي من قبل المضاربين على الارتفاع. مقابل هذا، قد يؤدي عدم الثبات عند منطقة 833$ إلى تصحيح أعمق نحو 793$.