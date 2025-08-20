شركة Figure Technology لحلول الإقراض القائمة على البلوكتشين تتقدم بطلب للاكتتاب العام في الولايات المتحدة بعد ارتفاع إيراداتها بنسبة 22%

تقدمت شركة Figure Technology Solution -شركة الإقراض المعتمدة على تقنية البلوكتشين والتي شارك في تأسيسها المدير التنفيذي السابق لشركة سوفي (SoFi) مايك كاجني (Mike Cagney)- بطلب رسمي للاكتتاب العام (IPO) لأسهمها يوم الإثنين، لتصبح أحدث الشركات المُوجَّهة نحو قطاع الكريبتو وتسعى إلى إدراج أسهمها في البورصة.

أرقام شركة Figure تنمو بنسبة 22% سنوياً

ذكرت الشركة -التي تتخذ من نيويورك مقراً لها- في الطلب المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن إيراداتها قفزت بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 191 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، كما أفادت شركة Figure Tech بتحقيقها صافي دخلٍ قدره 29.1 مليون دولار، في حين أنها تكبدت صافي خسائر قدره 15.6 مليون دولار مقابل إيراداتٍ بلغت 12.5 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسيتم إدراج أسهم الفئة A للشركة في بورصة ناسداك تحت الرمز FIGR. وتشمل الجهات المُكتتِبة الرئيسية كلاً من: جولدمان ساكس (Goldman Sachs Group)، وجيفريز فاينانشال جروب (Jefferies Financial Group)، وبنك أوف أمريكا (Bank of America).

سهم FIGR يستعد لإطلاق عام ضخم مع تنامي زخم الاكتتاب العام

أعلنت شركة Figure -المتخصصة في تطوير حلول البلوكتشين لتسهيل عمليات الإقراض- في البداية عن خططها للاكتتاب العام في وقتٍ سابق من هذا الشهر، إذ قدَّمت بشكل سري مسودة بيان تسجيل إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للاكتتاب العام المقترح لأوراقها المالية.

ويأتي تقديم طلب الاكتتاب العام في ظل جهود الشركة المستمرة لإطلاق عملة مستقرة ذات عائد، وسيتم تنظيمها كورقة مالية داخل الولايات المتحدة.

وجاءت دورة السوق الصاعدة في الفترة من عام 2024 إلى 2025 جذابة بشكل خاص بسبب موجة من الاكتتابات العامة التي شهدها القطاع، إذ أثار الاكتتاب العام لشركة بوليش (Bullish) -المشغلة لمنصة تداول العملات الرقمية- الكثير من الإعجاب وتم تحديد سعر اكتتابها عند 37$ للسهم، ما منح المنصة تقييماً بقيمة 5.4 مليار دولار وجمعت 1.1 مليار دولار.

وفي وقتٍ سابق، قامت شركة سيركل (Circle) المُصدرة للعملات المستقرة ومنصة فيجما (Figma) الداعمة لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بطرح أسهمهما للاكتتاب العام، حيث تُخطط شركة Circle لإطلاق ميثاق وطني للثقة من أجل الحصول على اعتماد رسمي من السلطات الأمريكية يمنحها القدرة على إدارة العملات المستقرة بطريقةٍ موثوقة وآمنة.

من جهته، أشار كاجني (Cagney) ضمن الطلب المقدم يوم الإثنين إلى أن “الاكتتاب العام يمثل خطوةً واحدةً ضمن عملية طويلةٍ لجلب تقنية البلوكتشين إلى جميع جوانب أسواق رأس المال”، مضيفاً أن هذه التقنية يمكن تقدم ما هو أكثر من إحداث تغيير جذري في الأسواق الحالية.

وأضاف: “من خلال تحويل الأصول التي كان يصعب تحويلها إلى نقد (غير السائلة) في السابق -مثل القروض- ووضع هذه الأصول على البلوكتشين وتسجيل أدائها، يُمكن لهذه التقنية جلب السيولة إلى الأسواق التي افتقرت إليها سابقاً”.

وقد سبق لشركة Figure Technologies أن جمعت 200 مليون دولار في جولة تمويل عام 2021، بقيمة تقديريةٍ بلغت 3.2 مليار دولار.