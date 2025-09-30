صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) يزيح أسواق Deribit عن صدارة ساحات تداول عقود خيارات عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)

احتل صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock موقع أكبر صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETF) عالمياً بأصولٍ خاضعةٍ لإدارته بقيمة 87 مليار دولار، حيث تعمل السيولة المتزايدة التي يتلقاها على تحفيز مشاركةٍ مؤسساتية أقوى.

تجاوز صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) أسواق Deribit لعقود المشتقات كي يُصبح أقوى ساحات تداول عقود الخيارات الخاصة بعملة بيتكوين (Bitcoin)، في إنجازٍ يعكس الدور المتنامي لمؤسسات وول ستريت في أسواق الكريبتو.

فقد وصلت الفائدة المفتوحة (إجمالي عقود المشتقات السارية) لعقود الخيارات المرتبطة بصندوق IBIT بعد انتهاء موعد استحقاق بعضها الجُمعة الماضية إلى قرابة 38، مقابل 32 مليار دولار لنظيرتها ضمن أسواق Deribit لعقود المشتقات وفقاً لوكالة بلومبيرج (Bloomberg).

يأتي هذا التحوّل بعد أقل من عامٍ على إطلاق عقود خيارات صندوق IBIT في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وقد هيمنت أسواق Deribit -التي تأسست عام 2016 وبقيت لفترة طويلةٍ في صدارة ساحات تداول عقود المشتقات العاملة خارج البلاد- على السوق حتى وقتٍ قريب.

ويُمثل هذا التطور تغييراً جذرياً في طريقة وصول المتداولين إلى استثمارات عملة بيتكوين (Bitcoin)؛ ففي السابق، بقيت أسواق عقود المشتقات العاملة خارج البلاد والمُركّزة على أداة الرافعة المالية مُحتكِرةً للهيمنة، لكنّ السيولة تنساب حالياً بشكل متزايدٍ باتجاه المنتجات الاستثمارية الخاضعة للتنظيم في قلب الأسواق المالية الأمريكية.

According to Bloomberg, BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT) has surpassed Coinbase’s Deribit platform to become the largest venue for Bitcoin options trading. Following last Friday’s contract expirations, open interest in options tied to the Nasdaq-listed IBIT reached nearly… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 30, 2025

دورة سيولة الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) تتسارع مع ازدياد المشاركة في السوق نتيجة الطلب المؤسساتي

يحتل صندوق IBIT موقع أكبر صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin ETF) عالمياً بأصولٍ خاضعة لإدارته تفوق قيمتها 87 مليار دولار، ليؤدي توسعه المتزايد إلى خلق دورة تعزيز للاستثمارات؛ فازدياد السيولة يجتذب الاستثمارات المؤسساتية، ما يشعل بدوره مشاركةً أوسَع في السوق.

من جانب آخر، بقيت أسواق Deribit محتفظةً بشعبيتها القوية بين المتداولين الذين يُركّزون اهتمامهم على أسواق الكريبتو، وكانت منصة كوينبيس (Coinbase) قد استحوذت على أسواق Deribit لعقود المشتقات في آب/أغسطس مقابل نحو 2.9 مليار دولار، في صفقةٍ تعكس أهميتها الكبيرة، لكنّ فقدان الأخيرة ريادتها في مجال عقود الخيارات يُشير إلى مدى سرعة استحواذ المؤسسات المالية التقليدية على حصص متزايدة من أسواق عملة بيتكوين (Bitcoin).

يُذكر أن شركة بلاك روك (BlackRock) أطلقت صندوق IBIT في كانون الثاني/يناير عام 2024 بهدف منح المستثمرين تعرّضاً استثمارياً مباشراً لعملة بيتكوين (Bitcoin) بعيداً عن تعقيدات الحفظ الذاتي ومَحافظ الكريبتو، فيما يدير ذراع Coinbase Prime المؤسساتي لمنصة كوينبيس أنشطة الحفظ الوصائي للأصول الخاضعة لإدارة الصندوق، مع آليات إفصاح دوري مُصمّمةٍ خصيصاً لمستثمري الأسواق المالية.

قيمة الأصول الخاضعة لإدارة صندوق IBIT تصل إلى 70 مليار دولار ما يُظهر إقبالاً غير مسبوق من جانب المستثمرين

لعبت رسوم الصندوق دوراً هاماً في شعبيته بفضل معدلاتها التي لم تتجاوز 0.25%، والتي خُفضّت مؤقتاً إلى 0.12% بهدف التشجيع على المشاركة المبكرة، وسرعان ما أصبح صندوق IBIT أسرع صناديق الـ ETFs نمواً في التاريخ ببلوغ قيمة الأصول الخاضعة لإدارته إلى 70 مليار دولار في 341 يوم تداول فقط.

ويرى محللو السوق أن تناميه أعاد تشكيل القطاع بأكمله؛ فبينما بقيت أسواق المشتقات العاملة خارج البلاد ساحةً لصفقات المضاربة والتكهنات، تلقت المنتجات الاستثمارية الخاضعة للإشراف التنظيمي داخل البلاد الكمَّ الأكبر من استثمارات المؤسسات، ما يُمثل مفترق طرق قد يؤدي إلى تشكل ساحتي تداول متوازيتين، إحداهما خاصةٌ بالمؤسسات الاستثمارية التقليدية والأخرى بأنشطة التداول اللامركزي.

فقد رفعت ساحة عقود خيارات IBIT نفوذ الصندوق إلى مستوى أعلى يتيح لأمناء الصناديق ومديري الأصول التحوّط من المخاطر عبر ساحة تداول خاضعةٍ للإشراف التنظيمي، ما يثبت أنها باتت تمثل منتجاتٍ استثمارية ذات جاذبية قوية.

بالمقارنة مع هذا، اكتسبت أسواق Deribit هيمنتها نتيجة إتاحتها أداة الرافعة المالية بمضاعفاتٍ عاليةٍ وسعي المتداولين العالميين إلى تجنّب الإشراف الرقابي. وفيما ظلت جاذبيتها مستمرةً حتى الآن، يبدو أن قبضتها أخذت تضعف مع زيادة توجّه الاستثمارات نحو الكيانات المُنظَّمة داخل الولايات المتحدة.