شركة بلاك روك (BlackRock) تستهدف قطاع الأصول الملموسة البالغة قيمته 2 تريليون دولار عبر التمثيل الرقمي لأسهم الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)

تدرس شركة بلاك روك (BlackRock) -كبرى شركات إدارة الأصول عالمياً ومقرّها نيويورك- كيفية إدخال أحد أكثر الأدوات الاستثمارية شيوعاً في وول ستريت إلى عصر البلوكتشين، وذلك عبر التمثيل الرقمي لأسهم الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المُرتبطة بأصول ملموسةٍ كالأسهم مع مراعاة القوانين التنظيمية بحسب تقرير لوكالة بلومبيرج (Bloomberg).

JUST IN: BlackRock plans to tokenize ETFs following success with $BTC fund. pic.twitter.com/yQD0E4VjpX — Whale Insider (@WhaleInsider) September 11, 2025

تأتي هذه الخطوة بعد سلسلةٍ من المبادرات الرقمية السابقة للشركة؛ ففي عام 2024 أطلقت شركة BlackRock صندوقها النقدي المُمثّل رقمياً BUIDL، والذي نمت قيمة أصوله لتتجاوز 2 مليار دولار، وحظيَ باهتمام بالغ من منصات الكريبتو. جاء ذلك بعد نجاح كبير في إطلاق صندوقها الفوري لتداول عملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETF) (IBIT)، ليصبح سريعاً أحد أكثر المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالعملة نجاحاً.

منتجات الـ ETFs يمكنها ربط أسواق وول ستريت بقطاع الكريبتو عبر التمثيل الرقمي للأصول

يشير مفهوم التمثيل الرقمي للأصول إلى إصدار نسخ من الأصول المالية التقليدية على البلوكتشين، ويفتح المجال أمام تداول صناديق الـ ETFs خارج ساعات عمل البورصات الأميركية، ما يُوفر وصولاً أسهل للمستثمرين الدوليين، كما يتيح استخدام الأسهم كضماناتٍ للاقتراض عبر شبكات البلوكتشين.

ويؤكد المؤيدون أن هذه التقنية قادرة على إحداث تحوّلٍ كبير من حيث توفير التسوية الفورية للمعاملات، وتجزئة ملكية الأصول، ورفع كفاءة الأسواق، ليقابل هذا المفهوم بترحيب متزايد من القطاع المالي التقليدي، إذ أطلقت شركات مثل فرانكلين تمبلتون (Franklin Templeton) أسهماً مُمثّلة رقمياً لصناديق أسواق المال التابعة لها.

أما شركة بلاك روك، فقد وضعت نفسها في طليعة هذا المجال، إذ اختبرت سابقاً أسهم صناديق مُمثّلة رقمياً على بلوكتشين أونيكس (Onyx Blockchain) التابعة لمصرف جي بي مورغان (JPMorgan) والتي أصبحت تُعرف الآن باسم بلوكتشين كينيكسس (Kinexys Blockchain). من جهته، شدّد لاري فينك (Larry Fink) -الرئيس لتنفيذي لشركة BlackRock- مراراً على أن كافة الأصول المالية يُمكن تمثيلها رقمياً في نهاية المطاف، مؤكداً في خطابه السنوي لعام 2025 الموجّه إلى المستثمرين على أن التمثيل الرقمي للأصول يُمكنه إعادة تشكيل أسواق المال العالمية.

💰 Tokenization of RWAs could unlock a $400 trillion traditional finance market, according to new research from @animocaresearch.#Tokenization #RWAhttps://t.co/Flp1yvBP3Y — Cryptonews.com (@cryptonews) August 25, 2025

بالإضافة إلى ذلك، تشير آخر بيانات شركة Animoca Brands إلى أن قطاع التمثيل الرقمي للأصول الملموسة قد يستهدف مستقبلاً جزءاً كبيراً من أسواق المال التقليدية االبالغة قيمتها 400 تريليون دولار، وأنّ القيمة الإجمالية للأصول الملموسة المُمثّلة ازدادت بنحو 70% منذ بداية العام لتبلغ 26.5 مليار دولار في 2025، وتتركز غالبيتها -بنسبة 90%- في الائتمان الخاص وسندات الخزانة الأميركية.

كما تشير تقارير أخرى إلى تسارع تبني التمثيل الرقمي للأصول الملموسة، حيث توقع تقرير Skynet RWA Security لعام 2025 أن يصل حجم هذا القطاع إلى 16 تريليون دولار بحلول 2030. فمع استمرار تصدّر سندات الخزانة الممثلة رقمياً هذا النمو في المدى المنظور، من المتوقع أن تبلغ قيمتها 4.2 مليار دولار هذا العام، وأضاف التقرير أن كلاً من البنوك التقليدية والشركات العاملة في قطاع البلوكتشين بدأت بالفعل باختبار منتجات الأصول الملموسة الممثلة رقمياً بهدف توليد العوائد وتعزيز إدارة السيولة.

المؤسسات المالية تراهن على منتجات الـ ETFs كساحة اختبار أولي لأسواق التمثيل الرقمي

بدأت مؤشرات الاهتمام المؤسساتي بالتمثيل الرقمي للأصول الملموسة تظهر من خلال إطلاق منصاتٍ جديدة؛ ففي أيلول/سبتمبر، أطلقت مؤسسة Ondo Finance منصة Ondo Global Markets، والتي تتيح للمُستثمرين الدوليين المؤهلين إمكانية الوصول رقمياً إلى أكثر من 100 سهم وصندوق متداول في البورصة (ETF) في الولايات المتحدة عبر بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، مع إمكانية الإصدار والاسترجاع على مدار الساعة خلال 5 أيام أسبوعياً، على أن تكون الأصول مدعومةً بالكامل بأصول موازيةٍ مُحتفظٍ بها لدى وسطاء ماليين مُسجّلين داخل الولايات المتحدة.

📈 Ondo opens tokenized U.S. stocks and ETFs to global users via Ethereum, with real-time pricing and DeFi compatibility built in.#ondo #rwa #tokenizationhttps://t.co/F7dKdEShfH — Cryptonews.com (@cryptonews) September 3, 2025

أما في آسيا، فقد عقدت مجموعة SBI Holdings اليابانية شراكة مع مزود البنية التحتية Startale في آب/أغسطس لتطوير منصة مؤسساتية على البلوكتشين لتداول الأسهم والأصول الملموسة المُمثّلة رقمياً، ويتوقع الطرفان أن تبلغ القيمة السوقية لهذه الأصول عالمياً نحو 18.9 تريليون دولار بحلول 2030، مشيرين إلى أن منصتهما ستوفر التداول على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع مع تسويةٍ دوليةٍ وتوفير الملكية المُجزّأة لهذه الأصول.

ورغم هذا الزخم، تظل هناك عقبات كبرى، إذ تتم تسوية معاملات أسهم منتجات الـ ETFsالتقليدية عبر مراكز التسوية التقليدية في بورصات وول ستريت، بينما تتحرك الأصول المُمثّلة رقمياً بشكلٍ فوري ومُستدام، ويثير التوفيق بين هذين النظامين تحدياتٍ تنظيمية ووصائية معقدة.

لكنّ مؤشرات الانفتاح التنظيمي الأميركي بدأت بالظهور، حيث أبدت السلطات انفتاحاً متزايداً على اختبار هذه النماذج ضمن أطر رقابية منضبطة.

من جهتها، تقدمت بورصة ناسداك (Nasdaq) بطلب للموافقة على توفير تداول الأسهم المُمثّلة رقمياً عبر منصتها، ما قد يشكل خطوةً نوعية تتيح استخدام تقنية البلوكتشين ضمن أسواق الأسهم الأميركية.

شركة BlackRock ترفع من استثماراتها الرقمية لتدير أصولاً بقيمة 79.6 مليار دولار

تُسرّع شركة بلاك روك (BlackRock) وتيرة توسيع أنشطتها في قطاع الأصول الرقمية، فقد سجّلت ورود صافي استثمارات بلغت 14.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025، لتبلغ قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها 79.6 مليار دولار، أي نحو 1% فقط من إجمالي أصولها البالغة 12.5 تريليون دولار، لكنّها ما تزال أسرع القطاعات نمواً لديها.

📊 BlackRock reports $14.1B in Q2 digital asset inflows, lifting total crypto AUM to $79.6B. #Crypto #BlackRockhttps://t.co/ZXSyM8VcZE — Cryptonews.com (@cryptonews) July 15, 2025

وشكلت المنتجات الرقمية 14 مليار دولار من أصل الاستثمارات الواردة إلى صناديقها المتداولة خلال الربع ذاته، وبلغت قيمتها الإجمالية 85 مليار دولار، لتصل قيمة الاستثمارات الواردة إلى منتجاتها منذ بداية العام إلى 17 مليار دولار، ما يعكس استمرار الطلب المؤسساتي رغم تقلبات السوق.

وقد حققت مُنتجاتها الاستثمارية إيراداتٍ بلغت 40 مليون دولار من رسوم الإدارة وإقراض الأوراق المالية في الربع الثاني، وهو رقم متواضع مقارنة بالأصول التقليدية، لكنه يُمثل مصدراً جديداً للعوائد من أسواق الكريبتو، كما اجتذب صندوقها IBIT للتداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin) في البورصة استثمارات بقيمة 6.96 مليار دولار في 2025، متجاوزاً نظيره الشهير للذهب (SPDR Gold Trust) ليُصبح سادس أكثر منتجات الـ ETFs تداولاً لديها داخل الولايات المتحدة.