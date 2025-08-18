شركة BitMine وحوت مجهول يشتريان ما قيمته 882 مليون دولار من عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بالتزامن مع بيع المستثمرين المذعورين

اشترت شركة BitMine Immersion Technologies ما قدره 106,485 عملة إيثيريوم (Ethereum) إضافيةٍ بقيمة 470.51 مليون دولار خلال الساعات العشر الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 1.297 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 5.75 مليار دولار أمريكي، بينما سحب حوت غامض 92,899 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 412 مليون دولار من منصة Kraken على مدار أربعة أيام.

وأكدت منصة LookOnChain هذا التجميع الهائل الذي بلغ 882 مليون دولار، وجاء إثرَ ذعر صغار المتداولين الذين باعوا عملاتهم خلال فترات التراجع الأخيرة.

في السياق ذاته، ازداد تجميع شركة بلاك روك (BlackRock) لعملة إيثيريوم (Ethereum) بمعدلٍ أسرَع بـ 15 مرةً من تجميعها لعملة بيتكوين (Bitcoin) خلال الثلاثين يوماً الماضية، فقد تنامى مخزونها من عملة إيثيريوم بنسبة 65% مقارنةً بنمو حيازاتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 4%، بينما أفادت التقارير أن الرئيس ترامب اشترى ما قيمته 8.6 مليون دولار إضافية من عملة Ethereum، إلى جانب 10 مليون دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin).

وحتى وقت كتابة هذا الخبر، يتم تداول سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بانخفاض قدره 10.22% فقط عن أعلى مستوى تاريخي له، والذي تم تسجيله في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وبلغ 4,891$، مع وصول اهتمام البحث عن العملة عالمياً إلى أعلى مستوياته منذ عام 2021.

بهذا الخصوص، أكدت منصة Santiment المتخصّصة برصد المزاج العام أن التعليقات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي تفوق التصريحات الإيجابية بشأن عملة إيثيريوم (Ethereum)، على الرغم من أدائها الاستثنائي.

ورصدت الشركة مشاعر “الخوف وغياب الثقة والشك” بين صغار المتداولين مع ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، بينما “يقوم كبار المستثمرين بجمع عملات إيثيريوم غير المتداولة التي يرغب صغار المتداولين بالتخلي عنها الآن”.

🫢 Ethereum is now within 6.4% of its $4,891 all-time high from November 16, 2021. There have been consistent sell-offs from retail traders as crypto's #2 market cap has made this historic rally.



Prices historically move the opposite direction of retail traders' expectations.… pic.twitter.com/241va9Jc5L — Santiment (@santimentfeed) August 12, 2025

سباق محموم بين الشركات على عملة إيثيريوم (Ethereum)

تقدمت شركة BitMine بطلب توسيع بقيمة 20 مليار دولار لطرح أسهمها في السوق، ما رفع إجمالي الحصيلة المقدَّرة من بيع الأسهم إلى 24.5 مليار دولار، مع تخصيص العوائد للاستحواذ على المزيد من عملة إيثيريوم (Ethereum).

وتهدف الشركة إلى الاستحواذ على 5% من إجمالي معروض عملة إيثيريوم (Ethereum)، أي ما يقارب ستة ملايين عملة إيثيريوم بقيمة 22 مليار دولار وفق الأسعار الحالية.

كما أعلنت شركة SharpLink Gaming عن امتلاكها 728,804 عملة إيثيريوم (Ethereum) حتى 30 حزيران/يونيو، مع تخصيص ما يقرب من 100% منها لتحقيق عائد من خلال تحويلها إلى أداة استثمارية لعملة ETH. وجمعت الشركة سابقاً 400 مليون دولار من خلال طرح مباشر مُسجّلٍ للأسهم بسعر 21.76$ للسهم الواحد، متوقعة أن تتجاوز قيمة حيازاتها من عملة إيثيريوم (Ethereum) مبلغ 3 مليار دولار.

في العموم، تم رصد أكبر زيادةٍ شهريةٍ على الإطلاق في حيازات الشركات من عملة إيثيريوم (Ethereum) خلال تموز/يوليو الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 127% لتصل إلى 2.7 مليون عملة إيثيريوم بقيمة 11.6 مليار دولار.

وخلال هذا الأسبوع فقط، انضمَّ أربعةٌ وعشرون كياناً جديداً إلى صفوف مؤسسات تخزين عملة إيثيريوم، ليصل إجمالي الشركات إلى 70 شركةٍ تمتلك كمياتٍ كبيرةً من عملة إيثيريوم (Ethereum) عبر مختلف القطاعات.

بيانات متعلقة باحتياطيات عملة إيثيريوم في عدة شركات وصناديق متداولة (ETFs) في البورصة – المصدر: Strategic ETH Reserve

من جهته، وصف رئيس مجلس الإدارة توماس لي (Thomas Lee) إستراتيجية شركته BitMine بأنها تتبنّى “مزيج الـ 5%” الذي تنفرد به الشركة عن نظيراتها من شركات تخزين الكريبتو من حيث حجم الحيازات وسيولة الأسهم. وبلغ متوسط حجم التداول اليومي بالدولار للشركة على مدار خمسة أيام 1.6 مليار دولار، لتحتل المرتبة 42 من بين 5,704 من الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة.

استسلام صغار المتداولين يخلق حالة مثالية لموجة تصفية قسرية

في 13 آب/أغسطس، حقق مالكو عملة إيثيريوم (Ethereum) على المدى القصير مكاسبَ يومية تقارب 553 مليون دولار وفقاً لبيانات موقع Glassnode متجاوزين بكثير مالكي العملة على المدى الطويل الذين ظلوا خاملين نسبياً.

مخطط بياني يبين المكاسب المحققة من عملة إيثيريوم على مدى العام الأخير – المصدر: Glassnode

وعلى الرغم من ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة 43% شهرياً، إلا أن مستويات جني الأرباح الحالية ظلت أقل بنسبة 39% من ذروة الشهر الماضي عندما تم تداول العملة بالقرب من 3,500$.

مؤخراً، باعت مجموعة حيتان “الأشقاء السبعة” 19,461 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 88.2 مليون دولار هذا الأسبوع بمتوسط سعر 4,532$، مسجلةً بذلك أول تصفيةٍ كبيرة لها منذ تجميعها 1.21 مليون عملة إيثيريوم.

مع ذلك وعلى الرغم من ردود الفعل المتباينة في السوق، تبدو إمكانات عملة إيثيريوم (Ethereum) إيجابية للكثيرين. على سبيل المثال، تخلّى المستثمر آرثر هايز (Arthur Hayes) عن موقفه السلبي تجاه العملة بصفقة شراء قيمتها 8.4 مليون دولار، حيث جمع 1,500 عملة إيثيريوم إلى جانب عملات التمويل اللامركزي (DeFi)، بعد أن توقع سابقاً انخفاض سعر عملة ETH إلى 3,000$، وتزامنت خطوته المخالفة للتوقعات مع نشاط التجميع المؤسساتي بالتوازي مع ضعف حركة صغار المتداولين.

التحليل الفني يشير إلى اختراق وشيك

يستقر سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) حول 4,439$ بعد أن نجح بتجاوز أعلى مستوياته في دورة الصعود السابقة بالقرب من 4,800$.

ويقع مستوى الدعم الهام عند 4,367$، وهو مستوى المقاومة السابق الذي يجب أن يصمد كمستوى دعم جديد لتحقيق اختراق أعلى مستوياته التاريخية.

ويكشف تحليل خارطة التصفية الحرارية عن تركيز سيولةٍ كبيرة فوق الأسعار الحالية، خصوصاً ضمن نطاق 4,800$-5,200$، حيث تُشكل صفقات المضاربة على انخفاض السعر ونقاط وقف الخسائر مصدرَ ضغطٍ مُحتمل.

خارطة التصفية الحرارية لعملة إيثيريوم – المصدر: Mister Crypto على X

كما يُظهر المخطط البياني أن غالبية السيولة تستقر فوق مستويات السعر الحالية وليس تحتها، وهذا يُرجّح سيناريوهاتٍ صاعدةً بامتياز، فيما يُوفر تجميع المؤسسات حافزاً أساسياً لإطلاق موجة تصفية فنية قصيرة الأجل ما يُهيّئ الظروف لحركة صعود هائلة.

من جانب آخر، قد يؤدي بيع صغار المستثمرين بدافع الخوف خلال عمليات شراء المؤسسات إلى انتقال تقليدي للأصل من الأيدي الضعيفة إلى الأيدي القوية، وعادةً ما يتلو ذلك ارتفاعاتٌ كبيرة.

ويُشير تمركز السعر الحالي أدنى مجموعات السيولة الرئيسية إلى إمكانية كبيرة للصعود إذا دفع ضغط الشراء عملة إيثيريوم (Ethereum) نحو مناطق تصفية قسرية. ويؤكد الإطارُ الزمني لثلاثة أيام أن تراكم السيولة ظل يتزايد على مدار جلسات تداول متعددة وأنه لا يمثل ظاهرةً مؤقتة.

أخيراً، يبدو أن سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مُهيّأ لحركة صعود كبيرة نحو نطاق 5,200$-5,400$ بشرط الحفاظ على مستوى الدعم الهام عند 4,225$ خلال أي تراجعات.