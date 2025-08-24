شركة Ego Death Capital: متبنو عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) الأوائل يرون في الزخم المؤسساتي “اتجاهاً خاطئاً”

المحاور الرئيسية: يرى بريستون بيش (Preston Pysh) -الشريك المؤسس لصندوق Ego Death Capital- أنّ شريحة واسعة من أوائل المتبنين يرون في تصاعد نفوذ مؤسسات وول ستريت في عملة بيتكوين (Bitcoin) “مساراً غير سليم”.

في حين تثير زيادة استخدام عقود المشتقات تساؤلاتٍ حول قدرة العملة على الاحتفاظ بدورها كملاذٍ آمنٍ حقيقي.

رغم تنامي مجالات الاستخدام، يُحذّر بيش من أن سيطرة المؤسسات المالية قد تُطيح بالثقافة الجوهرية التي أسّست لنجاح عملة بيتكوين (Bitcoin).

في حديثه ضمن بودكاست “Coin Stories” الذي تقدّمه ناتالي برونيل (Natalie Brunell)، أوضح بيش أن جزءاً كبيراً من المجتمع القديم يرى في موجة التبني المؤسساتي ابتعاداً عن المبادئ التي شكّلت مسيرة العملة منذ انطلاقتها. وقال بيش: “ترى الثقافة التي حملت عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى ما هي عليه اليوم بوضوح أن الاتجاه الحالي يسير في مسار خاطئ”.

أوضح بريستون بيش أن دخول المؤسسات في أنشطةٍ مثل بناء أسواق عقود المشتقات يثير تساؤلاتٍ داخل المجتمع حول قدرة عملة بيتكوين (Bitcoin) على الاحتفاظ بدورها كملاذٍ آمن.

وقال متسائلاً: “هل أتعرّض للاحتيال كما حدث في موجات الاحتيال السابقة؟”، في إشارةٍ إلى المخاوف التي يتشاركها أوائل مالكي رائدة القطاع. تأتي هذه التصريحات انعكاساً للنقاشات الواسعة التي انقسم حولها مجتمع عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال الأشهر الماضية.

ففي تموز/يوليو، صرّح المحلل سكوت ميلكر (Scott Melker) -المعروف بـ “ذئب جميع الأسواق”- أن عملة بيتكوين (Bitcoin) باتت -إلى حدٍّ ما- “تحت سيطرة القوى ذاتها التي نشأت العملة أساساً للتحوّط ضدها”. وأكد بيش أن الثقافة التي أوصلت العملة من مجرّد فكرة تجريبية إلى أصلٍ تتجاوز قيمته السوقية تريليون دولار، قامت على الأفراد الذين احتفظوا بمفاتيحهم الخاصة وظلوا متمسكين بحيازاتهم رغم التراجعات الحادة.

وأضاف: “هؤلاء هم من أوصلوا عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى ما هي عليه اليوم”، مشدّداً على أن كثيرين منهم يشعرون الآن بالخشية من تهميشهم مع توسع نفوذ المؤسسات.

مع ذلك، أقرَّ بيش بأن استخدامات شبكة البلوكتشين آخذةٌ في التطور. وقال: “أعتقد أن عملة بيتكوين (Bitcoin) ستمضي في اتجاهٍ يتيح لكثير من الناس استخدامَها بالطريقة التي يشاؤونها، لا سيّما المؤسسات التي ستتعامل معها على نحوٍ يختلف جذرياً عن الأفراد؛ وهذه حقيقةٌ يصعب على الكثيرين تقبّلها”.

تأتي هذه التصريحات في وقتٍ يتزايد فيه شغف المؤسسات بالاستثمار في عملة بيتكوين (Bitcoin)، فقد كشف تقريرٌ صدر في آذار/مارس عن منصة كوينبيس وEY-Parthenon أن 83% من المستثمرين المؤسساتيين الذين شملهم الاستطلاع يُخططون لزيادة مخصصاتهم من العملات الرقمية في عام 2025، في إشارة إلى حجم التحوّل الجاري.

سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قد يبلغ 175,000$ هذا العام، ومليون دولار بحلول 2030

توقّعت ليا وولد (Leah Wald) -الرئيس التنفيذي لشركة SOL Strategies- أن تشهد عملة بيتكوين (Bitcoin) موجة صعود كبرى هذا العام، وقالت الأسبوع الماضي أنها ترى أنّ سعر أكبر عملة رقمية في العالم قد يصل إلى نحو 175,000$ نهاية العام، وهو هدف تصِفهُ بـ “المتحفّظ” مقارنة بتوقعات مستثمرين ومديري صناديق بارزين آخرين.

أما على المدى البعيد، فأشارت وولد إلى تقديراتٍ طموحةٍ ترى أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قد يبلغ مليون دولار بحلول عام 2030، مؤكدةً تنامي قناعة المؤسسات بهذا المسار. ولامس سعر العملة مؤخراً مستوياتٍ قاربت 124,000$، وهي قممٌ كان يُنظر إليها قبل بضع سنواتٍ على أنها ضربٌ من الخيال.

وشدَّدت وولد على أن التوقعات بشأن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) لم تعُد محصورةً ضمن نطاق التكهنات الهامشية. وقالت: “حديث بعض من أذكى المستثمرين في العالم مثل كاثي وود وغيرهم، وكذلك طريقة حديث لاري فينك عن العملة، كُلها تشير إلى توقعاتٍ بارتفاعاتٍ سعريةٍ فلكية لكنّها مستندة إلى نماذج متينة”.