انخفاض طفيف في سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) عن أعلى مستوياته على الإطلاق عند 123,000$ مع إشارة نموذج الراية الصاعدة إلى استهداف مستوى 137,000$ في المدى المنظور

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عادةً ما يشير تشكل نموذج الراية الصاعدة على المخطط البياني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى استمرار الاتجاه الحالي.

شهد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) انخفاضاً أكثر شدةً خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم الإثنين بعد استقراره نسبياً بالقرب من 117,000$، ليتم تداول عملة BTC الآن فوق مستوى 118,000$ عقبَ تراجعها عن أعلى مستوياتها على الإطلاق المُسجلة الأسبوع الماضي عند 123,000$.

وقد شكّلت حركة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) نموذج الراية الصاعدة بعد ارتفاعه بقوة إلى مستوى 123,000$، حيث يشير تكوّن نموذج الراية -أو العلم- هذا في تموز/يوليو إلى استمرارية الاتجاه الصاعد. من جانبه، كتب متداول كريبتو على منصة X: “عادةً ما يشير هذا النموذج إلى استمرارية حركة السعر الحالية، حيث يأخذ الثيران (المضاربون على ارتفاع السعر) استراحة قصيرةً استعداداً لمرحلة الصعود التالية… ويُمكن لحدوث اختراق قوي مع حجم تداول ضخم دفعُ السعر نحو مستوياتٍ غير مسبوقة”.

#Bitcoin Bull Pennant unfolding perfectly 🚀#BTC remains on track for the $137,000 target. pic.twitter.com/zJvmIlq902 — Titan of Crypto (@Washigorira) July 19, 2025

ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مؤخراً يعكس نضوج التبني المؤسساتي

يبدو أن حركة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الحالية تعكس تبنياً مؤسساتياً حقيقياً من خلال أدواتٍ مالية خاضعةٍ للقوانين التنظيمية مثل الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، وجاء ارتفاع السعر الأسبوع الماضي مدفوعاً -بشكلٍ أساسي- بالتفاؤل المحيط بـ “أسبوع الكريبتو” في الكونجرس الأمريكي، والذي تم اختتامه يوم الجمعة بتوقيع الرئيس ترامب على أول قانون للعملات الرقمية في البلاد.

من جهته، قال فيرنر برونيمان (Werner Brönnimann) -مدير الاستثمار في بنك AMINA- ضمن تصريح لموقع Cryptonews إن الدافع الرئيسي وراء الحركة الحالية هو رؤوس الأموال المؤسساتية، وليست عمليات المضاربة من قِبلِ صغار المستثمرين التي ميزت الدورات السابقة. وأضاف: “يشهد السوق استثماراتٍ متواصلة من صناديق التقاعد وخزائن الشركات، لا مجرّد حالة خوفٍ من ضياع الفرصة (FOMO) مدفوعةٍ بوسائل التواصل الاجتماعي. ويفسر هذا التركيز المؤسساتي المتزايد استمرار عملة بيتكوين (Bitcoin) في اجتذاب الحصة الأكبر من الاستثمارات الواردة إلى قطاع الكريبتو”.

🚨 Week 29 – #Bitcoin Treasury Strategy Updates 🚨



📅 July 14-19 saw 58 announcements – ~7.7k BTC 🔥



– 4 new treasuries launched with 817 BTC

– 17 future treasuries announcements – BSTR could launch with ~44.2k BTC!

– 21 companies added 6,873 BTC

– 11 plans to buy more BTC, $47… pic.twitter.com/Q9J2l6FYB0 — NLNico (@btcNLNico) July 19, 2025

جهات فاعلة رئيسية تدفع عجلة نمو السوق

رغم انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الطفيف خلال 24 ساعة، أشارت العديد من الإعلانات المهمة في السوق إلى استمرارية زخمها الصاعد، حيث ألمح مايكل سايلور (Michael Saylor) -على سبيل المثال- يوم السبت إلى إستراتيجية جديدة تنظمُ تجميع شركته Strategy لعملة بيتكوين، علماً أنها من أكبر الشركات المالكة للعملة، مُستخدماً عبارة “ابق متواضعاً، واجمع الساتوشي”، في إشارة إلى مبتكر بلوكتشين بيتكوين ساتوشي ناكوموتو.

كذلك، قامت 58 شركة بشراء وتجميع 7,700 عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال أسبوع واحد فقط. ففي الفترة بين 14 و19 تموز/يوليو، تم إطلاق 4 خزائن جديدة تضم 817 عملة BTC، كما أضافت 21 شركة أخرى ما مجموعه 6,873 عملة BTC إلى خزائنها.

وفي الوقت الراهن، حققت نحو 98% من عناوين محافظ عملة بيتكوين (Bitcoin) أرباحاً قوية، في دلالةٍ على استمرارية المزاج العام الإيجابي. وخلال الأسبوع الماضي، بلغ إجمالي معاملات عملة BTC الضخمة 236.5 مليار دولار.

في سياق آخر، يُرجّح المحللون أن يتواصل الاهتمام بعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملات شبكات الطبقة الأولى الأخرى، والتي ما تزال تستحوذ على انتباه المؤسسات.