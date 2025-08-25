أحد حيتان عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يبيع 24,000 عملة BTC متسبباً بانخفاض مفاجئ في سعرها، فيما يحتفظ بما تتجاوز قيمته 17 مليار دولار من العملة

قام أحد حيتان عملة بيتكوين (Bitcoin) -كبار المستثمرين- بتصفية كامل رصيد محفظته البالغ 24,000 عملة، ونقله إلى منصة Hyperunite.

أشعلت عملية بيع ضخمة من قبل أحد حيتان عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال عطلة نهاية الأسبوع موجة تصفياتٍ كبيرةً في السوق، ما دفع سعرها إلى منطقة دعم رئيسية بالقرب من 113,000$. فقد قام أحد كبار المستثمرين ببيع 24,000 عملة BTC يوم الأحد بقيمةٍ تقارب 2.7 مليار دولار، ما تسبّب بانخفاض سعرها بنحو 4,000$ في دقائق. مع ذلك، لا يزال هذا الحوت يحتفظ بكمية ضخمةٍ تبلغ 152,874 عملة BTC تتجاوز قيمتها 17 مليار دولار.

ووفقاً لساني (Sani) -محلل البيانات على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) ومؤسس مؤشر تايم تشاين ((Timechain- قامت الجهة المالكة بتصفية كامل رصيدها البالغ 24,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) وإرسالها إلى منصة التداول هايبريونايت (Hyperunite)، علماً أن هذه العملات ظلت خاملة لأكثر من خمس سنوات.

ويوم الأحد وحدَه، تم إرسال 12,000 عملة BTC إلى منصة التداول Hyperunite، وكتب ساني على منصة X أن الحوت “لا يزال يقوم بعمليات بيع نشطة”.

انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) دون 112,700$ مع استمرار عمليات البيع من قِبل أحد الحيتان

وفقاً للمحلل البارز في سوق عملة بيتكوين (Bitcoin) ويلي وو (Willy Woo)، فإن بطء وتيرة ارتفاع سعر العملة خلال دورة السوق الحالية يعود إلى تمركز المعروض بيد الحيتان الذين بلغت حيازاتهم ذروتها عام 2011، وأضاف قائلاً: “لقد اشتروا عملات بيتكوين (Bitcoin) بسعر 10$ أو أقل، ويتطلب الأمر أكثر من 110,000$ من رأس المال الجديد لامتصاص كل عملةٍ يقومون ببيعها”.

ويدل هذا على أن الفرق في القيمة والمعروض وسرعة وتيرة المبيعات لها تأثير بالغ على مقدار رأس المال الجديد المطلوب لدفع السعر للأعلى.

كذلك، قام عدد من مالكي عملة بيتكوين (Bitcoin) القدامى بمبادلة عملاتهم بعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، وأشار محلل الكريبتو MLM إلى أن أحد الحيتان قام ببيع 18,142 عملة BTC بقيمة 2.04 مليار دولار، وقام بتحويل معظمها إلى عملة ETH.

وقد كتب على منصة X موضحاً: “حتى الآن، اشترت هاتان الجهتان 416,598 عملة إيثيريوم (Ethereum) بما يعادل 1.98 مليار دولار … ومن هذا الإجمالي تم رهن 275,500 عملةٍ بقيمة 1.3 مليار دولار”.

في تلك الأثناء، قام حوت آخر يوم الخميس ببيع 670 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 76 مليون دولار لفتح صفقةٍ للمضاربة على ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum).

من جانبه، كتب جاكوب كينج (Jacob King) المدير التنفيذي لشركة ويل واير (WhaleWire) على منصة X: “عندما بدأ الحوت ببيع عملاته، أحدَث ذلك موجة من الذعر دفعت متداولين آخرين للبيع أيضاً، ما زاد من حدة انخفاض السعر… وقد تم تحويل معظم الأموال إلى عملة إيثيريوم (Ethereum)، مع شراء ما قيمته 2 مليار دولار ورهن ما قيمته 1.3 مليار دولار”.

هل سيتمكن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من التعافي عقب انخفاضاته المفاجئة؟

انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 2.12% حتى 112,692$ بحلول الساعة 12:26 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (ET) يوم الأحد، وواصل انخفاضه ليصل إلى 110,500$ لفترة وجيزة بحسب بيانات موقع CoinMarketCap. وتوحي قراءة مؤشر القوة النسبية لمدة 7 أيام ((RSI-7 البالغة 40.72 إلى حالةٍ من البيع الزائد، دون وجود أي علاماتٍ على عكس الاتجاه.

رغم ذلك، يرى خبراء السوق أن هذا الزخم السلبي قصير الأجل ولا يمثل إشارةً هابطة قوية. فعلى سبيل المثال، كتب أليكس كروجر (Alex Krüger) -مؤسس Aike Capital ومتداول العملات الرقمية- على منصة X أن ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قد يعود بسهولةٍ “بمجرّد تلاشي الزخم قصير الأجل ويرتد سعرها أعلى نطاق 113,500-114,000$” مجدداً.

من جهته، قال خبير الكريبتو فيجاي بوياباتي (Vijay Boyapati) إن الدورة الحالية هي “إحدى أعظم فترات تحقيق الأرباح في التاريخ”.

وأضاف: “استقر السعر نسبياً لأن عدداً من الحيتان وصلوا إلى مستوى السعر المستهدف بالنسبة لهم وبدؤوا ببيع حيازاتهم. وهذا يُعَد أمراً صحياً، نظراً لأن معروضهم محدود، وعمليات البيع هذه ضروريةٌ لتحقيق الاستفادة الكاملة من عملة بيتكوين (Bitcoin)”.