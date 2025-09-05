شركة Treasury المصممة لإنشاء خزانة من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) والمدعومة من التوأم وينكليفوس (Winklevoss) تجمع 147 مليون دولار

سيتم إطلاق شركة Treasury بدعم من التوأم وينكليفوس لتُصبح أولى مؤسسات خزانة عملة بيتكوين (Bitcoin) إدراجاً في بورصات أوروبا بعد نجاحها بجمع 147 مليون دولار لضمان إدراجها في بورصة Euronext Amsterdam، وتتزامن هذه الخطوة مع مضيّ الأخوين قدُماً في خططهما لجمع 2.2 مليار دولار عبر طرح أسهم شركة جيميني (Gemini) للاكتتاب العام وإدراجها في بورصات الولايات المتحدة.

وتُعتبر شركة تريچاري (Treasury) أولى مؤسسات خزانة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في أوروبا، ومن المقرر إدراجُها في بورصة أوروبية رئيسية حيث تحظى بدعم من الأخوين وينكليفوس (Winklevoss). ونجحت الشركة بجمع 147 مليون دولار وفقاً لتصريحات مؤسسها ومديرها التنفيذي خينغ أوي (Khing Oei) الأربعاء الماضي.

شركة Treasury تجمع قرابة 150 مليون دولار

صرّح أوي (Oei) -المدير التنفيذي للشركة- في منشورٍ له على حسابه بمنصة X بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر أن شركة Treasury تحوز رسمياً حوالي 150 مليون دولار و1,000 عملة BTC.

Behold @Treasury_BTC, Europe's first-ever Bitcoin Treasury Company on a primary stock exchange. Amsterdam is the birthplace of the joint stock company and the stock market, two of the world’s greatest financial innovations. Treasury is continuing this tradition by bringing… https://t.co/Vb7fPIUQ3f — Tyler Winklevoss (@tyler) September 3, 2025

وكتب أوي: “حان الوقت لبدء العصر الرقمي الذهبي لأوروبا”، مضيفاً أن شركة الكريبتو تتلقى دعماً من نظيرتها شركة خزانة الكريبتو الاستثمارية ناكاموتو (Nakamoto)، فيما انتقل تايلر وينكليفوس (Tyler Winklevoss) إلى منصة X بعد هذا الإعلان للاحتفال بمولد كيان الأصول الرقمية الجديد والفريد، مُصرّحاً أن “مدينة أمستردام تُعَد مهد زوج من أعظم الابتكارات المالية عالمياً، هما بورصة الأسهم وشركات المساهمة المشتركة”، وأضاف قائلاً: “ستواصل شركة Treasury هذه المسيرة عبر توفير إمكانية الاستثمار بعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) التي تمثل أعظم ابتكارٍ ماليّ لهذا القرن أمام المستثمرين الأوروبيين من خلال بورصة Euronext Amsterdam”.

التوأم وينكليفوس يتطلع إلى اكتتاب عام بمليارات الدولارات

يأتي إطلاق شركة Treasury بعد يومٍ واحد من إعلان شركة جيميني (Gemini) -التابعة للأخوين وينكليفوس- عن سعيها إلى جمع تمويلٍ بقيمة 2.2 مليار دولار عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام (IPO) في الولايات المتحدة.

وبحسب الطلب المرفوع أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الثلاثاء الماضي؛ تسعى شركة Gemini إلى بيع 16.67 مليون سهم من أسهم الفئة A (المميزة) بسعرٍ متوقع يتراوح بين 17$ و19$ للسهم الواحد، ومن المخطط له إدراج سهم الشركة -التي انطلقت تحت مسمى Gemini Space Station, Inc.- للتداول في أسواق بورصة ناسداك المتخصصة (Nasdaq Global Select Market) تحت رمز GEMI.

ويشتهرُ الأخوان تايلر وكاميرون وينكليفوس بدعمها المتواصل لعملة بيتكوين (Bitcoin) وغيرها من الأصول الرقمية؛ حيث تبرّعا الشهرَ الماضي بأرصدة من عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 21 مليون دولار لصالح لجنة العمل السياسي Digital Freedom Fund في محاولةٍ للمساهمة بإطلاق ما أسمياه بـ “العصر الذهبي لأمريكا”.

كما مَنح التوأم آنفاً 5 مليون دولار إلى لجنة العمل السياسي الأخرى Fairshake المعنية بدعم الأصول الرقمية و2 مليون دولار أخرى لدعم حملة دونالد ترامب الرئاسية عام 2024.