محتوى خزائن عملة بيتكوين (Bitcoin) يتجاوز مليون عملة BTC مع زيادة الشركات لحيازاتها

تمتلك الشركات مجتمعةً 1,000,698 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تقدر بـ 111 مليار دولار وفق أسعار بيتكوين الحالية.

باتت الشركات العامة تمتلك الآن أكثر من مليون عملة بيتكوين (Bitcoin)، في إنجاز رئيسي يُبرز تبني الشركات للأصول الرقمية واعتمادها كعملة احتياطية.

نقاط رئيسية: تجاوزت ممتلكات الشركات العامة من عملة بيتكوين (Bitcoin) المليون عملة، وتتصدّرها شركة Strategy برصيد 636,505 عملة بيتكوين (Bitcoin).

تُوسّع الشركات الحديثة مثل XXI وBitcoin Standard Treasury من حجم حيازاتها بسرعةٍ كبيرة.

نظراً لتبقي 5.2% فقط من عملة بيتكوين (Bitcoin) مُتاحة للتعدين، فقد يتسبّب تزايد طلب الشركات بصدمة عرض.

وفقاً لبيانات موقع BitcoinTreasuries.NET، تبلغ حيازات الشركات مجتمعةً من عملة بيتكوين (Bitcoin) ما قدره 1,000,698 عملة بقيمةٍ تتجاوز 111 مليار دولار أمريكي وفق الأسعار الحالية.

من جهتها، تصدّرت شركة Strategy التي يترأسها مايكل سايلور إستراتيجيات الشركات في حيازة عملة بيتكوين، وبدأت بتجميعه منذ آب/أغسطس 2020.

تهيمن Strategy على حيازات الشركات من عملة بيتكوين (Bitcoin) بـ 636,505 BTC

تمتلك شركة Strategy الآن 636,505 عملة بيتكوين (Bitcoin)، ما يجعلها الأكثر حيازةً بفارق كبير عن بقية الشركات.

في المركز الثاني، تأتي شركة MARA Holdings لتعدين بيتكوين (Bitcoin) بعد أن أضافت إلى رصيدها 705 عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال شهر آب/أغسطس، ليُصبح رصيدها 52,477 عملة بيتكوين (Bitcoin).

في الوقت ذاته، بدأت شركات حديثةٌ بكسب موقع لها في الساحة، فقد جمَعت شركة XXI التي أسسها جاك مالرز الرئيس التنفيذي لـ Strike نحوَ 43,514 عملة بيتكوين (Bitcoin)، فيما تمتلك شركة Bitcoin Standard Treasury ما يقارب 30,021 عملة بيتكوين (Bitcoin).

وتشمل قائمة اللاعبين الكبار الأخرى كلاً من منصة تداول العملات المشفّرة Bullish برصيد 24,000 عملة بيتكوين (Bitcoin)، وشركة Metaplanetبرصيد 20,000 بيتكوين، جنباً إلى جنب مع شركاتٍ مُدرجة أخرى مثل Riot Platforms و Trump Media & Technology Groupو CleanSparkوCoinbase.

وقد أثارت موجة التجميع هذه تكهناتٍ باحتمالية حدوث تضييق مفاجئ في المعروض، فمع بقاء 5.2% فقط من إجمالي الـ 21 مليون بيتكوين غير مُعَدّنةٍ بعد، قد يرفع استمرار الطلب من قبل الشركات الأسعار أكثر فأكثر.

وفق ذلك، وصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق الشهر الماضي عند 124,450 من الدولارات، في قفزة عزاها كثيرون إلى تدفقات صناديق ETF وعمليات الشراء في الميزانية العمومية.

كما تطمح بعض الشركات للوصول إلى مستوياتٍ أعلى بكثير من ذلك، فمثلاً حددت شركة Metaplanet اليابانية هدفها عند 210,000 عملة بيتكوين (Bitcoin)، وشركة Semler Scientific الأميركية حددت هدفها بـ 105,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) بحلول عام 2027، أي بما يُعادل عشرة إلى عشرين ضعف حيازاتهما الحالية.

BREAKING: Total #Bitcoin held by publicly traded companies globally just passed 1,000,000 BTC.



Nearly 5% of all the BTC that will ever be 🔥 pic.twitter.com/LVGGYbGBfQ — BitcoinTreasuries.NET (@BTCtreasuries) September 4, 2025

تاريخياً، تعرضت إستراتجيات بيتكوين التي تتبعها الشركات إلى انتقادات قاسيةٍ في عام 2022، عندما شهد سوق الكريبتو هبوطاً ملحوظاً، إذ وصفت وسائل الإعلام المالية تمسّك شركة Strategy برصيدها من عملة بيتكوين (Bitcoin) بالقرار المتهوّر، خاصةً بعد انهيار منصة FTX وهبوط السعر إلى 15,740$، لكنّ تعافي الشركة لاحقاً أعطى الشركات دفعة أمل كي تحذو حذوها.

وقد لجأت الشركات إلى إصدار الديون القابلة للتحويل، وزيادة السيولة، واستعانت بشركات الاستحواذ (SPACs)لتأمين الموارد المالية اللازمة لهذه الإستراتيجيات.

من هذه الشركاتXXI و Bitcoin Standard Treasury Companyاللتين تم إطلاقهما خصيصاً لبناء سندات خزائن بيتكوين، وتوفير تعرّض استثماري لعملة بيتكوين (Bitcoin).

سندات خزائن بيتكوين العالمية تنمو مع امتلاك 120 شركة عامة لعملة بيتكوين (Bitcoin) خارج الولايات المتحدة

في ذات السياق، تحتفظ 120 شركة مُدرجة خارج الولايات المتحدة بعملة بيتكوين (Bitcoin)؛ ومن بين هذه الدول التي تشهد شركاتها نمواً في حيازات بيتكوين كندا، المملكة المتحدة، هونج كونج، المكسيك، جنوب أفريقيا، والبحرين.

وحتى مع صعود هذه الحيازات، فإنها لا تزال أقل بكثير من منصات تداول العملات المشفرة، وصناديق ETF التي تمتلك مجتمعَةً 1.62 مليون بيتكوين.

كذلك، تمتلك الحكومات 526,363 عملة بيتكوين (Bitcoin)، أما الشركات الخاصة فتمتلك 295,015 عملة بيتكوين (Bitcoin)، في حين تبقى 242,866 عملة بيتكوين (Bitcoin) مقفلة في بروتوكولاتٍ معينة.

بالإضافة إلى ذلك، ما تزال 16.2 مليون عملة بيتكوين (Bitcoin) بين أيدي الأفراد إذا ما افترَضنا عدم فقدانهم للمفاتيح الخاصة.

مع ذلك، تتزايد الشكوك في استدامة توجّه الشركات نحو خزائن بيتكوين (Bitcoin).

ففي تموز/يوليو، أعرب جيمس تشيك كبير مُحللي Glassnode عن مخاوفه من ديمومة إستراتيجية الشركات في خزائن بيتكوين، وأنها قد لا تكون مُستدامة على المدى الطويل، وأشار قائلاً: “ربّما تكون المكاسب السهلة قد تلاشت فعلاً بالنسبة للشركات الحديثة مع نضوج السوق”.

وتتماشى هذه المخاوف مع ملاحظات رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية في VanEck ماثيو سيجل، والذي أبدى شكوكه من إستراتيجيات الشركات المُدرَجة حول خزائن بيتكوين.