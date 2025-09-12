سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يتخطى 116,000$، وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) تجني بعض المكاسب مع ازدياد التوقعات بخفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي

أشار أحد خبراء المشتقات أن التضخم المُعتدل وتراجع بيانات التوظيف يدفعان الفيدرالي لإعطاء الأولوية إلى دعم النمو الاقتصادي على حساب استقرار الأسعار.

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) لفترة وجيزة اليوم الجمعة متجاوزاً 116,000$ بعد أن أشعلت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة التوقعات بخفضٍ وشيكٍ لمعدلات الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ما انعكس إيجاباً على مجمل الأصول عالية المخاطر. كذلك، ارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة 2.5% ليصل إلى 4,519$ بينما ارتفعت القيمة السوقية لقطاع الكريبتو بنسبة 1.5% لتبلغ 4.1 تريليون دولار.

جاءت هذه المكاسب عقبَ أسبوع حافل بصدور بياناتٍ اقتصادية محورية غيّرت وجهة المزاج العام في الأسواق، حيث أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع أن التضخم في أسعار الجملة انخفض بشكلٍ غير متوقع بنسبة 0.1% مقارنة بتوقعات السوق التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.3%، ثم تلتها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) التي أكدت تسارع التضخم العام دون أن يكون كافياً لتقويض رهانات الأسواق على قرب التيسير النقدي.

تعديلاتٌ حادّة في بيانات التوظيف تدعم التوقعات بخفض معدلات الفائدة الفيدرالية

قام مكتب إحصاءات العمل الأميركي بتخفيض بيانات التوظيف للاثني عشرَ شهراً حتى آذار/مارس 2025، ليزيل نحو 900,000 وظيفةٍ من السجّلات، أي ما يقارب نصف العدد السابق، ما يشير إلى أن سوق العمل أضعف ممّا كان يُعتقد سابقاً.

ويرى جريج ماغاديني (Greg Magadini) -مدير المشتقات في Amberdata- أن ثبات أرقام التضخم إلى جانب التعديلات الكبيرة على بيانات التوظيف يدفعان الاحتياطي الفيدرالي للابتعاد عن التركيز على استقرار الأسعار والتركيز أكثر على دعم النمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: “هذا التحوّل يُساهم بشكلٍ كبير في تغيير توجه الفيدرالي من مواجهة التضخم إلى خفض معدلات الفائدة لدعم سوق العمل”، مؤكداً أن هذا الميل يزيد من احتمالية الخفض بواقع 50 نقطة أساس إمّا الأسبوع المقبل أو خلال اجتماع السياسة النقدية في تشرين الأول/أكتوبر.

عملة بيتكوين (Bitcoin) تواصل زخمها مع استعداد المستثمرين لإجراءات الفيدرالي المرتقبة

سجّلت أسعار الأصول عالية المخاطر -من عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى الذهب- ارتفاعاً ملحوظاً في استجابة مبكرةً لتوقعات التيسير النقدي المنتظر، وفسّر المستثمرون هذا التحوّل على أنه فرصة لإعادة التموضع قبل اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي قراراً حاسماً.

وذكر جادي شايت (Gadi Chait) -مدير الاستثمار في Xapo Bank- أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أظهرَ صلابةً ملحوظة بوصوله إلى 114,000$ مطلع الأسبوع. وأضاف: “هذا التباين بين التضخم المستمر وضعف سوق العمل يُشكّل خلفية شبه مثاليةٍ لعملة بيتكوين (Bitcoin)، إذ يسعى المستثمرون إلى الاحتماء من مخاطر تآكل قيمة العملات التقليدية ومن ضبابية الاقتصاد الكلي”.

فطلبات إعانات البطالة الأسبوعية التي ارتفعت إلى 263,000 أكدت هذه الرؤية، وأبقت احتمال خفض معدلات الفائدة في أيلول/سبتمبر حاضراً بقوّة، فيما تنتظر الأسواق خطوةً سريعة من الفيدرالي لموازنة التضخم المستمر مع دلائل ضعف النمو. وفي 11 أيلول/سبتمبر، ظهر الطلب المؤسساتي بوضوح من جديد، إذ جذبت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) صافي استثماراتٍ قدرها 553 مليون دولار لتُسجّل مكاسبها لليوم الرابع توالياً، فيما أضافت نظيراتها لعملة إيثيريوم (Ethereum Spot ETFs) 113 مليون دولار، ممتدةً بموجة الصعود إلى اليوم الثالث.

وسواءً اختار الفيدرالي خفض معدلات الفائدة بربع نقطة أو نصف نقطة مئوية، تظل عملة بيتكوين (Bitcoin) محطة جذبٍ للاستثمارات، مع توسّع دورها في الحقائب الاستثمارية باعتبارها أصلاً فريداً يوفر حماية وفق سيناريوهاتٍ متعددة.