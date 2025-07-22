مراهنو موقع Polymarket يتوقعون تجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) حاجز 125,000$ هذا الشهر

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يتوقع غالبية المراهنين على موقع Polymarket أن يبلغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قيمة 125,000$ هذا الشهر حسب استطلاع جديد أجراه سوق الرهانات اللامركزي.

مراهنو موقع Polymarket يتوقعون بلوغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عتبة 125,000$

يعتقد 34% من مُراهني موقع Polymarket –حسب الاستطلاع– أن يتجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عتبة 125,000$ بحلول نهاية تموز/يوليو، كما يتوقع 11% من المشاركين في الرهان أن يتجاوز السعر 130,000$ هذا الشهر، إلى جانب 3% و1% من المشاركين الذي يتوقعون بلوغ مستويات 140,000$ و150,000$ على التوالي.

تشريعات الكريبتو محط أنظار داعمي السياسات الجديدة

تأتي هذه الأخبار حول التوقعات السعرية لمُستخدمي موقع Polymarket بعد أسبوعٍ واحد من بلوغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أعلى مستوياته على الإطلاق (ATH)؛ فقد تجاوز 123,000$ خلال لحظةٍ مصيريةٍ تخص تشريعات الكريبتو في الولايات المتحدة، إذ قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بالتوقيع على قانون توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية (GENIUS) خلال جلسة مخصصةٍ بعد الظهر في البيت الأبيض.

I just signed the landmark legislation passed today by House Republicans to strengthen American crypto innovation.



The CLARITY Act, GENIUS Act, and Anti-CBDC Surveillance State Act deliver on President Trump’s vision to make crypto a core pillar of the U.S. economy and ensure… pic.twitter.com/rnJgq3KaV2 — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) July 17, 2025

وصرّح ترامب قائلاً: “دعوني أخبركم أن مجتمع الكريبتو كاملاً تعرَّض للسخرية والإهمال لسنواتٍ عدة… لقد قاموا بتهميشكم منذ عامٍ ونصف، ولكنّ هذا التوقيع يُمثل اعترافاً كبيراً”.

كما أطلق مسؤولو الحزب الديموقراطي لقب “أسبوع الكريبتو” على هذه الدفعة، حيث تمكن مجلس النواب أيضاً من تمرير قانوني CLARITY وAnti-CBDC رغم فشل التصويت الإجرائي في 15 تموز/يوليو.

منصة Truth Social تزيد رصيدها من عملة بيتكوين (Bitcoin)

أعلنت شركة Trump Media and Technology Group Corp (الشركة الأم لمنصة Truth Social) في 21 تموز/يوليو عن تدعيم خزينة عملة بيتكوين (Bitcoin) برصيد تتجاوز قيمته 2 مليار دولار، ويُمكن لهذا أن يُعزز الموقف الإيجابي تجاه العملات الرقمية، وصرَّح رئيس شركة Trump Media ومديرها التنفيذي ديفين نونز (Devin Nunes): “تضمن هذه الأصول الاستقلال المالي لشركتنا وتُساعد على حمايتنا من تحيز المؤسسات المالية الأخرى وستتكامل مع العملة الوظيفية التي نُخطط لإطلاقها ضمن النظام التقني لمنصة Truth Social”.

في الختام، يحوم سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قرب مستوى 116,000$ منذ ما يقارب منتصف يوم الإثنين الماضي.