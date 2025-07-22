خروج صافي استثمارات قدرها 131 مليون دولار من صناديق التداول الفوري في البورصة (Spot ETFs) لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) ما ينهي سلسلة من المكاسب استمرت 12 يوماً

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في المقابل، شهدت صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) في البورصة (Ethereum Spot ETFs) دخول استثماراتٍ بقيمة 296.59 مليون دولار في 21 تموز/يوليو، لتمتد سلسلة مكاسبها إلى 12 يوماً بقيادة صندوقي شركتي بلاك روك (BlackRock) وفيديليتي (Fidelity).

بلغ صافي الاستثمارات المغادرة لصناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) ما قيمته 131.35 مليون دولار في 21 تموز/يوليو مُنهية سلسلة مكاسب استمرت 12 يوماً، وذلك وفقاً لبيانات موقع SoSoValue. تزامنت هذه التغيرات مع تحول المزاج العام وعمليات إعادة موازنة مخصصات الحقائب الاستثمارية، فيما حققت ETFs التداول الفوري لعملة إيثيريوم (Ethereum) في البورصة مكاسبَ قوية، حيث جذبت حوالي 297 مليون دولار في اليوم نفسه.

وتسبّبت هذه الخسائر الاستثمارية بتوقف سلسلة مكاسب صناديق Bitcoin Spot ETFs التي جذبت مجتمعةً صافي استثماراتٍ تجاوز 6.6 مليار دولار منذ مطلع شهر تموز/ يوليو الجاري، ويُرجّح محللون أن يعود هذا التراجع المفاجئ إلى عمليات جني أرباح بعد استقرار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن نطاق يتراوح بين 98,000$ و117,000$ عقبَ ارتفاعاتها السعرية الأخيرة، وقد يكون المستثمرون المؤسساتيون -لا سيّما أولئك الذين يقتربون من دورات إعادة موازنة الحقائب الاستثمارية في نهاية الربع المالي- بصدد نقل رؤوس أموالهم إلى أصولٍ بديلة أو تقليل استثماراتهم في العملات الرقمية.

المصدر: SoSoValue

كبرى صناديق تداول عملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin ETFs) تسجّل نتائج متفاوتة رغم أحجام التداول القوية

لم تشهد صناديق تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) في البورصة -بما في ذلك صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) وصندوق FBTC الخاص بشركة فيديليتي (Fidelity)- دخول أو خروج أي استثمارات، إذ لم يُسجّل صندوق IBIT أي استثماراتٍ صافية جديدة رغم امتلاكه أكبر قيمة صافية للأصول بين نظرائه بواقع 86.16 مليار دولار، بينما تكبد صندوق ARKB التابع لشركة آرك إنفست (Ark Invest) وصندوق GBTC من جرايسيكل (Grayscale) خروج استثماراتٍ ملحوظةٍ بقيمة 77.46 مليون دولار و36.75 مليون دولار على الترتيب.

وبلغ إجمالي صافي الأصول المُدارة في صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin) في البورصة في الولايات المتحدة الآن 151.6 مليار دولار، ما يُمثل 6.52% من إجمالي القيمة السوقية لعملة BTC. من ناحيةٍ أخرى، ظل نشاط تداولها قوياً، حيث سجلت أحجامُ التداول 4.1 مليار دولار يوم 21 تموز/يوليو، رغم الخسائر الاستثمارية التي تكبدتها هذه الصناديق.

صناديق تداول عملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum ETFs) تواصل تحقيق المكاسب وتسجّل ورود استثمارات يومية قاربت 300 مليون دولار

في المقابل، استمر الزخم الإيجابي لصناديق تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) في البورصة لليوم الثاني عشر على التوالي، حيث جذبت استثماراتٍ بلغت قيمتها 296.59 مليون دولار في يوم واحد بقيادة صندوق ETHA -التابع لشركة بلاك روك- بواقع 101.98 مليون دولار، ورفع هذا إجمالي الاستثمارات الواردة إليه لأكثر من 8.16 مليار دولار، يليه صندوق FETH -الخاص بشركة فيديليتي- الذي وردت إليه استثمارات يوميةٌ قدرها 126.93 مليون دولار، وبلغ صافي أصوله المُدارة 2.08 مليار دولار.

وقد تباينت استثمارات صناديق تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) التابعة لشركة جرايسكيل وهما ETHE وETH، حيث سجل أحدهما خروج استثماراتٍ طفيفة، بينما جذب الآخر استثماراتٍ بقيمة 54.90 مليون دولار، كما ساهمت صناديق شركاتٍ أخرى مثل فان إيك (VanEck) وفرانكلين تمبلتون (Franklin Templeton) في تعزيز زخم الاستثمارات الواردة ذلك اليوم.

ووصل إجمالي الأصول المُدارة في صناديق Ethereum ETFs إلى 19.6 مليار دولار، أي ما يعادل 4.32% من إجمالي القيمة السوقية لعملة إيثيريوم (Ethereum)، ووصل حجم التداول اليومي لهذه الصناديق إلى 3.21 مليار دولار.

محللون يتوقعون إعادة موازنة السوق مع تفوق عملة إيثيريوم (Ethereum) على عملة بيتكوين (Bitcoin) من حيث المكاسب الاستثمارية

يُرجّح المحللون أن يُبرز تباين الاستثمارات اختلافَ توقعات المستثمرين، إذ بينما يبدو زخم عملة بيتكوين (Bitcoin) مشرفاً على التراجع في المدى القريب، تزداد جاذبية عملة إيثيريوم (Ethereum) لا سيّما بعد دخول مشروعي قانون GENIUS وCLARITY مرحلة التصويت النهائي، واللذين قد يُمهّدان لزيادة تضمين الأصول المبنية على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) ضمن النظام المالي التقليدي.

كذلك، يُعتبر تضمين صندوق تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) الذي يقدم عوائد رهن ضمن الـ Ethereum ETFs عامل جذب رئيسي آخر، إذ تتيح هذه المنتجات إمكانية الاستفادة من ارتفاع سعر العملة إلى جانب عوائد الرهن، ما يجعلها أكثر جاذبية للحقائب الاستثمارية المؤسساتية.

ورغم أن انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قد يكون مؤقتاً، يكشف الانقسام في الاستثمارات الواردة إلى الصناديق المتداولة في البورصة عملية إعادة موازنةٍ أوسع في قطاع الأصول الرقمية، حيث تستمر التطورات المتعلقة بعملة إيثيريوم (Ethereum) في اكتساب زخم إيجابي.