سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يسجل أعلى مستوياته الجديدة متخطياً 126,000$ مع تأثير الجمود السياسي إيجاباً على أصول الملاذ الآمن

أسهم ازدياد الاستثمارات المؤسساتية، والسياسات الداعمة لقطاع الكريبتو في عهد الرئيس ترامب، وضعف الدولار الأمريكي في زيادة الطلب على عملة بيتكوين (Bitcoin).

انطلق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أمس الإثنين مُسجلاً مستوى غير مسبوق فوق 126,000$ لتُوسّع مكاسبها مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن في حالة انعدام اليقين السياسي والاقتصادي، في إنجاز يُعَد تتويجاً لمسيرة قويةٍ شهدت تضاعف قيمة العملة الرقمية الأبرز تقريباً في آخر 12 شهراً.

فقد ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ملامساً 126,080$ بعد اختراقه حاجز 125,000$ للمرة الأولى الأحد الماضي، ليستقرَّ لاحقاً على ارتفاع بنسبة 0.6% حول 124,712$ تمهيداً للإغلاق على مكاسب لليوم الثاني توالياً، فيما ارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بنسبة 3.4% مُسجلاً 4,676$، وازدادت قيمة عملة ريبل (Ripple-XRP) بمعدل 0.4% لتبلغ 2.98$، فيما شهد سعر عملة بينانس (Binance Coin-BNB) ارتفاعاً بنسبة 3.6% ببلوغه 1,215$.

الإغلاق الحكومي الأمريكي يتسبب بتدوير استثمارات قيمتها 6 مليار دولار إلى العملات الرقمية

أشارَ محللون إلى اجتماع عوامل رجّحت كفة الطلب وحسّنت المزاج العام للسوق، أبرزُها ازدياد ورود استثماراتٍ مؤسساتية إلى صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs)، والسياسات الأمريكية الأكثرَ ملاءمة تحت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، وضعف الدولار الأمريكي (USD) المستمر، ما شجَّع المستثمرين على تنويع أصولهم الاستثمارية، فقد استقر مؤشر الدولار– (DX-Y.NYB) الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رسمية رئيسية- عند 98.18 أمس الإثنين، ليبقى متراجعاً بنحو 10% هذا العام.

وفيما أدى الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر -والذي دخلَ أسبوعَه الثاني حالياً- إلى تضخيم هذا التوجه؛ فمع تعثر المشرعين وتأخير إصدار البيانات الاقتصادية، ضخّ المستثمرون أكثر من 6 مليار دولار في العملات الرقمية بحثاً عن الأمان، كما ارتفع سعر الذهب متجاوزاً 4,000$ للأونصة، ومُرسّخاً وضعية عملة بيتكوين (Bitcoin) باعتبارها “الذهب الرقمي”.

صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) تجتذب استثمارات بقيمة 3.24 مليار دولار مع تسجيل معروض العملة أدنى مستوياته في 6 أعوام

تصدّرت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) موجة الارتفاع الأخيرة، حيث اجتذبَ زوج الصناديق التابع لشركتي بلاك روك (BlackRock) وفيديليتي (Fidelity) الأسبوع الماضي صافي استثماراتٍ بقيمة 3.24 مليار دولار، مُسجّلةً ثاني أعلى مستويات تلقيها للاستثمارات منذ إطلاقها، فيما سجّل معروض عملة بيتكوين (Bitcoin) المتاح على منصات التداول المركزية (CEXs) أدنى مستوياته في 6 أعوام عند 2.83 مليون عملةBTC ، ما زاد من أثر ضغوط الشراء مع تراجع المعروض.

كما صرّح ريان لي (Ryan Lee) -كبير محللي منصة (Bitget)- بأن عملة بيتكوين (Bitcoin) قد تُواصل انطلاقتها في المدى المنظور، مشيراً إلى إمكانية اختبار حاجز 130,000$ إذا استمرت استثمارات الـ Bitcoin ETFs بالتزايد؛ ويرى Lee إمكانية بلوغ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) نطاق 4800$-5000$ نتيجة أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) القوي والتحديثات التقنية المرتقبة لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain).

وفيما أكد المشاركون في السوق أن هذا الارتفاع يعكس مرونة السوق ونضج تكامله مع أسواق المال التقليدية، أضاف Lee أنّ “هذا الارتفاع يُبرز قوة القطاع وتسارع وتيرة إضافة العملات الرقمية إلى أصول الحقائب الاستثمارية التقليدية”، مشيراً إلى المشاركة المؤسساتية والابتكار كزوج من الدوافع الرئيسية لدعم نمو السوق على المدى الطويل.

تراجع معروض عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات يُعزز زخم الانطلاقة

أكد آخرون على الطبيعة الدورية للانطلاقة، حيث صرّح شيفام ثاكرال (Shivam Thakral) -رئيس شركة BuyUcoin التنفيذي- بأن نمط تدوير الاستثمارات يُعَد نموذجياً بقوله: “تُعتبر انطلاقة عملة بيتكوين (Bitcoin) طبيعيةً مع انطلاق الموجة الصاعدة، حيث يُقبل المستثمرون عادةً على شراء العملة أولاً باعتباره نهجاً أكثر أماناً واستقراراً”.

ورجّح أن تستفيد العملات البديلة فور بدء جني الأرباح بقوله “موسم العملات البديلة لم ينتهِ بعد، ولكنه يمر بجمود مؤقتٍ، فبمجرد أن تهدأ تحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ويبدأ جني الأرباح، قد تتألق العملات البديلة الأبرز كعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة تشينلينك (Chainlink-LINK)؛ فالمستثمرون لم يعزفوا عن العملات البديلة؛ ولكنهم أصبحوا أكثر ذكاءً ويُركزون على القيمة الحقيقية بدلاً من الضجة العابرة”.

ومع تراجع معروض عملة بيتكوين (Bitcoin) وتسجيله أدنى مستوياته في عدة سنوات وتزايد تلقيها للاستثمارات، يرى المتداولون أن وضعية السوق الحالية تُرجّح تحقيق مكاسبَ إضافية، مع بقاء مستوى الدعم البالغ 117,300$ صامداً حتى الآن. وإذا ما استمرَّ الزخم، فقد يبلغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مستوياتٍ عليا جديدةً قرب 140,000$ خلال الأسابيع القادمة.