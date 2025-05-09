سعر بيتكوين يتجاوز 100,000$ بعد اتفاق ترامب “الشامل” مع المملكة المتحدة، فهل نحن على موعد مع تقلبات جديدة؟

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افتتحت أسواق العملات الرقمية تداولات صباح الخميس باللون الأخضر كاستجابةٍ إيجابية من المستثمرين إزاء تأكيد الرئيس دونالد ترامب توقيع الولايات المتحدة أول اتفاقية تجارية لها مع المملكة المتحدة، بعدَ إصدار الرسوم الجمركية الجديدة. وقد رَحَّب المراقبون بهذه الخطوة باعتبارها تطوّراً مُبشّراً في مسار العلاقات التجارية العالمية وعُنصراً داعماً لثقةِ الأسواق، لا سيّما في الأصول الخطرة مثل العملات الرقمية.

ويبدو أن الاتفاق الذي وصفه ترامب بـ “الصفقة الشاملة” يُمثّل نقطة حاسمة في السياسة التجارية الأمريكية بعد سنواتٍ من تصاعد الرسوم الجمركية التي عكّرت صفوَ الأسواق وأثقلت كاهل العلاقات الدولية.

President Trump shuts down a negative reporter who asked if he is "overstating this deal because you need results?".



President Trump: "This is a maxed-out deal, not like you said it very incorrectly." pic.twitter.com/kv12I8IjBf — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) May 8, 2025

وخلال مؤتمر صحفي، أكد الرئيس دونالد ترامب على ضخامة الاتفاق ومرونته، مُصرّحاً: “هذه صفقةٌ مكتملة بأقصى طاقتها، وسنوسّع نطاقها من خلال التنمية، حيث يشمل الاتفاق أصولاً ضخمة”.

وفي معرض ردّه على الانتقادات التي طالت عمق الاتفاق -ولا سيّما تصريحُ السفير البريطاني بيتر ماندلسون (Peter Mandelson) بأنّه “مجرد بداية”- شدَّد ترامب على أن “تعديلاتٍ ستُجرى، وسيتم إدخال تحسيناتٍ لأننا نتحلّى بالمرونة، لكنّ الاتفاق حاسمٌ للغاية ونعتقد أن الجميع سيكونون راضين في النهاية”.

من جانبه، أعرب ماندلسون عن تقديره للأهمية الرمزية والإستراتيجية للاتفاق، قائلاً: “هذه ليست نهاية المطاف، بل مُجرّد بداية، ولا يزال هناك المزيد ممّا يُمكننا فعله لخفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية من أجل فتح أسواقنا أمام بعضنا البعض بشكلٍ أكبرَ ممّا نتفق عليه اليوم”.

سعر بيتكوين يتجاوز 100,000$ بعد الصفقة التجارية بين ترامب والمملكة المتحدة

تفاعل قطاع الكريبتو مع هذا الخبر بشكلٍ فوري، إذ تجاوز سعر بيتكوين عتبة 100,000$ في تعاملات الصباح الباكر، وتبعها سعر إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعدد كبير من العملات البديلة، ويرى المُحللون أن تداعيات الاتفاقية وتخفيفها من حدّة التوترات التجارية العالمية قد غرَسَت التفاؤل مُجدداً في الأصول الخطرة.

ولفت محلل الكريبتو ومؤسس موقع The Coin Bureau نك بوكرن (Nic Puckrin) الأنظار إلى توقيت هذا الارتفاع، قائلاً: “يلاحظ المتداولون في مستهل تعاملات هذا الصباح ارتفاعاتٍ سعرية، لكنّها لا تُعزى إلى تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) خلال المؤتمر الصحفي للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) يوم أمس”.

وأوضح بوكرن: “ما يهم السوق أكثرَ من معدلات الفائدة هو الخطاب المرتبط بالرسوم الجمركية، ويبدو أن الرئيس ترامب قد منح الأصول ذات المخاطر فرصةً عظيمة”.

استثمارات ورادة ضخمة نحو صناديق التداول الفوري لبيتكوين في البورصة

مع ذلك، دعا بوكرن إلى التريّث، قائلاً: “من المرجّح أن يفتقر الإعلان إلى تفاصيل جوهرية، ما قد يؤدي إلى خيبة أملٍ في السوق؛ كما أن ارتفاع سعر بيتكوين في الوقت الحالي يترافق مع أحجام تداول منخفضة، ما قد ينذر بتقلباتٍ على المدى القصير”. وأضاف بأن التوقعات العامة ما تزال إيجابية، مُستشهداً بالاستثمارات الكبيرة الواردة نحو صناديق التداول الفوري لبيتكوين في البورصة (BTC Spot ETFs) وتزايد اهتمام المؤسسات: “لكن، تبدو آفاقُ هذا الشهر واعدةً، ومن الضروري الاستعداد لتحركاتٍ سعرية عنيفةٍ في أيّ من الاتجاهين”.

بدوره، عبّر تشارلز وين (Charles Wayn) -الشريك المؤسس لمنصة Galxe المتخصصة بتنمية مشاريع الويب الثالث- عن تفاؤلٍ مماثلٍ، قائلاً: “يمثل إعلان اليوم بشأن التنازلات الجمركية الأميركية للمملكة المتحدة -وربّما أيضاً للإمارات- خبراً إيجابياً لقطاع الكريبتو”. وأوضحَ أن “حالة الغموض الأخيرة أوقفت مساراً صاعداً كان من المتوقع أن يستمر حتى حزيران/يوليو على الأقل، وقد أثرت هذه الحالة بشكلٍ خاص في العملات البديلة”. وأضاف Wayn أن الاتفاق الجديد قد يُشكل مُقدمةً لصفقاتٍ تجارية لاحقة: “مع كل صفقةٍ وتنازل إضافي، نقترب أكثر من وضوح أكبر وسوق أكثر استقراراً. وبالتالي، فإن السوق الصاعدة قد تعود، وموسم العملات البديلة قد يلوح في الأفق مجدداً”.

وبينما يترقب المتعاملون مزيداً من التفاصيل حول الاتفاق وتأثيراته المتوقعة في الأسواق العالمية، لا شك أن المزاج العام لسوق العملات الرقمية قد تغيّر، حيث يسود التفاؤل حالياً. لكنْ وكما هو مُعتادٌ في هذا القطاع، قد تحدُث التقلبات السعرية في أيّ وقت. فهل يُمثل هذا الصعود انطلاقةً حقيقية طويلة الأمد؟ أم أنه مجرّد ذروة عابرة في عامٍ تكلل بالاضطرابات؟ هذا ما ستراقبه الأسواق عن كثب في الأيام المقبلة.

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