توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل يمكنه تجاوز مستوى 120,000$ بدعم من موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على أول منتج متداول في البورصة (ETP) لعدة أصول؟

يقف سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عند حدود 117,321$ بحجم تداول يومي يبلغ 49.4 مليار دولار، وقيمة سوقية تصل إلى 2.33 تريليون دولار. وعلى الرغم من التقلبات العالمية، ما تزال العملة بمثابة مرساة راسخةٍ في محافظ المؤسسات. أما خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس -وهو الأول منذ كانون الأول/ديسمبر- فقد منحَ دفعة جديدةً لأسعار الأصول عالية المخاطر.

وكما جرت العادة، فإن انخفاض تكاليف الاقتراض يساهم في رفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مع بحث المستثمرين عن بدائل للأصول التقليدية. وفي مشهد رمزي لافتٍ، كشف متداولو عملات الميم عن تمثالٍ ذهبي بارتفاع 12 قدماً يُجسّد دونالد ترامب وهو يحمل مجسّماً لعملة بيتكوين (Bitcoin) قرب مبنى الكابيتول الأميركي. ورغمَ أنّ ذلك لا يعدو كونه استعراضاً، إلا أنه يُوضح كيف يواصل عالم العملات الرقمية امتزاجه بالسياسة والصور الطريفة والأسواق المالية.

القيمة السوقية لعملة بيتكوين (Bitcoin): 2.33 تريليون دولار.

السعر الحالي: 117,321$.

حجم التداول اليومي: 49.4 مليار دولار.

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) توافق على أول منتج متداول في البورصة متعدد الأصول لشركة Grayscale

حصل صندوق Digital Large Cap Fund (GLDC) التابع لشركة جرايسكيل (Grayscale) على موافقة SEC ليُصبح أول منتج متداول في البورصة (ETP) بالولايات المتحدة يضم أصولاً رقمية متعددة، حيث يوفر الصندوق فرصة للاستفادة من تحركات أسعار عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة كاردانو (Cardano-ADA)، دون حاجة المستثمرين إلى إدارة مَحافظ أو حسابات تداول بأنفسهم.

💰 SEC Approves First Multi-Asset Crypto ETP: Grayscale's GLDC Fund Launches! pic.twitter.com/WST4JmjUkt — Vizi – Breaking Crypto News (@vizidotcom) September 18, 2025

تأتي هذه الخطوة عقب النجاح اللافت لصناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs)، وتعكس معايير الإدراج الجديدة التي وضعتها الجهات التنظيمية لتبسيط إجراءات الموافقة على صناديق الكريبتو في كلٍّ من بورصتي ناسداك ونيويورك. وقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة Grayscale -بيتر مينتزبرج (Peter Mintzberg)- هذا الإطلاق بأنه يمثل محطة فارقة في مسيرة تبني العملات الرقمية على نطاق واسع.

كما تُعزز هذه الموافقة مكانة عملة بيتكوين (Bitcoin) كحجر زاويةٍ في إستراتيجيات المؤسسات الخاصة بالعملات الرقمية، حتى مع اتساع اهتمام المستثمرين ليشملَ العملات البديلة.

لاوس تتجه إلى تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) للتخفيف من أعباء الديون

تسعى لاوس -المعروفة بأنها “بطارية جنوب شرق آسيا”- إلى استكشاف تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) من أجل تخفيف عبء دينها السنوي البالغ 1.3 مليار دولار، والناجم عن مشاريع الطاقة الكهرومائية. ومن خلال استغلال فائض الكهرباء في عمليات التعدين، يُمكن للبلاد تحويل الطاقة غير المستخدمة إلى أصول سائلةٍ عالمية.

JUST IN: 🇱🇦 Laos is mining #Bitcoin and crypto using surplus energy – South China Morning Post



Nation-states are here 🚀 pic.twitter.com/EU8UY607gp — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 18, 2025

وقامت الدولة بتجربة التعدين في عام 2021، لكنّها أوقفت المشاريع الجديدة في عام 2023 بسبب الجفاف والضغط على شبكة الكهرباء. والآن مع تزايد ضغوط السداد، يُعيد المسؤولون تقييم أنشطة التعدين كوسيلةٍ للاستفادة مالياً من الطاقة غير المستغلة، وتشبه هذه الإستراتيجية ما تفعله بوتان وأثيوبيا من حيث استخدام الطاقة المتجددة في عمليات التعدين، ما يُعزز الرواية المتنامية عن عملة بيتكوين (Bitcoin) بوصفها “أموال الطاقة الرقمية”.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من منظور فني

بالنظر إلى المخطط البياني في إطار الأربع ساعات، يتحرّك سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن نموذج وتد صاعد بالقرب من مستوى 117,366$، حيث يعمل متوسط الحركة البسيط بمدى 50 فترة (MA-50) عند 116,000$ ونظيره المُقاس بمدى 200 فترة عند 113,243$ كمناطق دعم قوية.

كما أنّ رفض حركة الشموع بالقرب من 115,800$ يدل على استمرار دفاع المشترين عن مستوياتٍ أساسية، بينما يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 59 تراجعاً في الزخم من دون الإشارة إلى حالة الشراء الزائد.

فإذا أغلق السعر فوق مستوى 117,978$، من المرجّح أن يمضي صعوداً نحو 119,287$ و120,298$، مع إمكانية بلوغ مستويات 125,000$-130,000$ خلال الأسابيع المقبلة،

أما كسر مستوى 116,000$ فقد يفتح الباب لتراجع نحوَ 114,400$ أو حتى 113,200$. وفي الوقت الراهن، يبقى المزاج العام متفائلاً بحذر، مع احتمالاتٍ بعيدة المدى لحدوث دورة صاعدة عظمى قد تدفع بالسعر إلى 500,000$ إذا توافرت السيولة وعوامل الاقتصاد الكلي المواتية.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح الاستثمار بعملة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة معاملات بلوكتشين سولانا

تُعَد شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، والمُطوَّرة لدعم النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين عبر إتاحة ميزات العقود الذكية وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) وإمكانية إطلاق عملات الميم وتداولها بسرعةٍ فائقة وتكلفةٍ زهيدة.

وبجمعه بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يُوفر حل طبقتها الثانية الفريد استخداماتٍ عملية متنوعة بما فيها الربط السلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) وتطوير تطبيقات لامركزية (dApps) تتيح قابلية التوسع.

من ناحيته، يُولي فريق المشروع اهتماماً كبيراً للموثوقية وقابلية التوسع، وقد تم تدقيق العقد الذكي لعملته بنجاح من قبل فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بشأن أسسه التقنية، ونظراً إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالعملة، فقد تجاوزت حصيلة الاكتتاب حاجز 16.8 مليون دولار مع بقاء كميةٍ محدودة من العملات المخصصة للاكتتاب، ويتم بيع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.012945$، ومن المقرّر ارتفاعه بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عبر زيارة الموقع الرسمي للمشروع والدفع باستخدام العملات الرقمية أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

للمشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) اضغط هنا