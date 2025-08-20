توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل ينطلق إلى 123,000$ أم يهوي إلى 112,000$؟

يستقرسعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) حالياً على تراجع في آخر 24 ساعة بنحو 1% عند 117,000$، مع قيمة سوقية تصل إلى 2.32 تريليون دولار وأحجام تداول يومي إجمالية بقيمة 73 مليار دولار، حيث يواصل السعر تثبيت أقدامه أعلى مستوى 116,000$ الذي شكل دعماً قوياً في الأيام الأخيرة.

فكما يُظهر المخطط البياني لتحركات السعر أدناه بمدى الساعتين، تشكّل نمط وتد ضيق عادةً ما يسبق انطلاقة قوية في أيٍّ من الاتجاهين، ليصبح خط متوسط الحركة البسيط بمدى آخر 50 فترة تداول بمدى الساعتين (SMA-50) -المستقر حالياً عند 117,462$- بمثابة حاجز يحُول دون مواصلة الارتفاع، حيث تشير شموع التداول الأخيرة ممتدة الذيل في الاتجاهين إلى تردد واضح وحيرة تعم المشترين والبائعين. وفيما ارتدت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) من نطاق البيع الزائد لتستقر حالياً عند 51، بدأ مسار مؤشر MACD بالاستقرار بعد تراجع مقلق، ما يوحي بأن كليهما يُلمّح إلى تبدلٍ مرتقب للزخم.

مخطط سعر عملة بيتكوين – المصدر: TradingView

مخطط تحركات سعر عملة بيتكوين

تحركات المؤسسات تجاه عملة بيتكوين (Bitcoin) تلقي بظلالها على المزاج العام

مع ازدياد تبني المؤسسات لرائدة القطاع، أطلقت شركة Amdax الهولندية فرعاً مستقلاً أسمته AMBTS B.V ليصبح ذراعها المتعلق بخزانة عملة بيتكوين (Bitcoin)، والمُقرر إدراجه -كشركةٍ مستقلةٍ- في بورصة يورونكست أمستردام، مع خططٍ للاستحواذ على 1% من المعروض الكلي للعملة بقيمةٍ تتجاوز 24 مليار دولار وفقاً لأسعار اليوم، ما يمثل مؤشراً إيجابياً آخر على ازدياد الطلب الأوروبي على عملة بيتكوين (Bitcoin) باعتبارها أحد الأصول المالية، حيث بادرت 15 شركة أوروبية على الأقل إلى ضمّها إلى أصول خزينتها.

من جهةٍ أخرى، أضافت شركة ستراتيجي (Strategy) -التابعة لمايكل سايلور- مؤخراً 155 عملة بيتكوين (Bitcoin) جديدةً بقيمة 18 مليون دولار إلى ممتلكاتها لترتفع حيازتها الإجمالية منها إلى 628,946 عملة BTC بقيمةٍ تُقدر بنحو 74 مليار دولار، ولتتمتع بربحيةٍ غير محققةٍ تقارب 28 مليار دولار، لتُرسخ مكانتها كأكبر مالك مؤسساتي للعملة رغم التقلبات السعرية قصيرة المدى.

Michael Saylor signals Strategy will buy the Bitcoin dip



Saylor signaled an impending Bitcoin purchase by Strategy, as BTC's price hovers around the $117,000 level, down from the all-time high.



https://t.co/JuAnzlKNmr pic.twitter.com/EisnCsmok7 — CryptoJag (@YieldXYoda) August 17, 2025

وضعية السوق استعداداً لخطاب الاحتياطي الفيدرالي

ما تزال أجواء الحذر تعم قطاع الكريبتو بأكمله قبيل خطاب جيروم باول (Jerome Powell) في قاعة جاكسون هول، حيث بادر المتداولون بتصفية صفقاتٍ بقيمة 567 مليون دولار هذا الأسبوع، وتشير معدلات التمويل السلبية إلى احتمالية خفض قريب لمعدلات الفائدة. ومن المتوقع أن يناقش باول مشكلة التضخم وتراجع سوق العمل، لكنه قد لا يُعلن عن خفض معدلات الفائدة في أيلول/سبتمبر.

CRYPTO DAYBOOK AMERICAS: There's a note of caution seeping into digital-asset markets ahead of Fed Chairman Jerome Powell's Jackson Hole speech later this week. The CoinDesk 20 Index has dropped more than 4.5% in the past 24 hours.https://t.co/BgpXf98uuV — CoinDesk (@CoinDesk) August 18, 2025

أما فنياً، فيستقر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً عند مستوياتٍ حرجة؛ فكسرَ مستوى 116,078$ قد يدفعه صوب 114,650$ وربّما 112,680$، بينما اختراق حاجز 118,047$ قد يفسح المجال لاختبار لاحقه عند 120,374$ وربما 123,777$، وسط ترقب المتداولين إشارات تأكيد للاتجاه، كتشكل شموع تداول ابتلاعية أو ازدياد أحجام التداول كثيراً من أجل تأكيد وجهة تحركات السعر الوشيكة.

ورغم التقلبات قصيرة المدى، يبقى استكمال المسار الصاعد الممتد قائماً، إذ إن تجميع المؤسسات، والتبني المتزايد، وشح المعروض قد تمهد الطريق مجتمعةً لانطلاقة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) التالية. وإذا توفرت عوامل اكتساب زخم إضافي، فقد يتجاوز السعر حاجز 130,000$، ليستهل مرحلة استكشاف آفاق سعرية جديدة.

اكتتاب بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يوفر عملة جديدة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) وسرعة معاملات سولانا (Solana)

تُعَد شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين القائمة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، والمُصممة لتعزيز النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) عبر إتاحة مزايا العقود الذكية بسرعةٍ فائقة وتكلفةٍ منخفضة، وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps)، وإطلاق عملات الميم الجديدة وتداولها.

فنظراً لنجاحها بالجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) وسرعة أداء بلوكتشين سولانا (Solana)، تتمتع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) باستخداماتٍ عملية متنوعةٍ تتيح ربط أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) بسلاسةٍ بشبكتها الجديدة.

واجهة اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وأبرز البيانات المتعلقة به

يُذكر نجاح العقد الذكي لعملة المشروع -المُصمم لضمان قابلية التوسع والبساطة والموثوقية- باجتياز تدقيق فريق Coinsult، ما أكسبها اهتماماً متزايداً من المستثمرين، بدليل تجاوز حصيلة اكتتابها حتى الآن 10.6 مليون دولار، وتبقي قدر ضئيلٍ من الكمية المخصصة للبيع خلال الاكتتاب.

أخيراً، يشار إلى أن عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) متوفرة حالياً بسعر0.012745$ فقط، والمقرر ارتفاعه قريباً، ويُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من الموقع الرسمي للمشروع مقابل ما بحوزتكم من عملات رقمية أو باستخدام الفيزا والماستركارد.

للمشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) اضغط هنا