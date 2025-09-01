توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): لمَ قد تؤدي المسارعة إلى الشراء استغلالاً لتراجع الأسعار وفق بيانات البلوكتشين إلى الوقوع ضحيةً مصائد السيولة؟

استقرَّ تداول عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مؤخراً على ارتفاع في آخر 24 ساعة بنحو 0.5% عند 109,086$، مع أحجام تداول يوميةٍ بلغت 43.49 مليار دولار. ورغم وصول قيمتها السوقية إلى 2.17 تريليون دولار، توحي مؤشرات المزاج العام بأننا لم نبلغ القاع بعد.

فتبعاً لبيانات منصة Santiment، ازدادت مرّات ذكر عبارة “الشراء استغلالاً للانخفاض” عبرَ وسائل التواصل الاجتماعي مع اقتراب سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من مستوياتٍ رئيسية، وهو ما يشير تاريخياً إلى أن البائعين لم يكملوا مُهمتهم بعد، فقاع السوق الحقيقي عادةً ما يتسم بتسيّد الإرهاق والاستسلام وانعدام الاهتمام الشرائي لدى المستثمرين على الأجواء، وهو ما لم نشهدْهُ بعد.

يعني ذلك أنّ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قد يتعرّض لضغوطٍ إضافية على المدى القصير، قبل حدوث انعكاس مستدام للاتجاه. أما بالنسبة للمتداولين، فيؤكد ذلك ضرورة توخّي الحذر تجنباً للوقوع فريسةً لمصائد السيولة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

آفاق تحركات سعر زوج BTC/USD ومستوياته الرئيسية

يتحرك سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) منذ منتصف شهر آب/أغسطس ضمن قناة هابطةٍ دون التمكن من اختراق حدّها العلوي بعد، ما يُبقي توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) هابطة؛ وتُظهر تحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بمدى الساعتين استقرارَه حول 109,000$ بعد اختبار مستوى الدعم البالغ 107,300$.

ويُمثل مؤشر متوسط الحركة المُقاس بمدى 50 يوماً (SMA-50) -المستقر حالياً عند 110,340$- ونظيرُه بمدى 200 يوم (SMA-100) عند 114,136$ حاجزي المقاومة الواجب اختراقهما من أجل مواصلة الارتفاع.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: TradingView

أما مؤشرات الزخم فهي في تحسّن مستمر رغم تضارب دلالاتها. فبينما تحسّنت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) لتسجل 47 بعد بلوغ نطاق البيع الزائد، ما تزال دلالات مؤشر MACD سلبيةً رغم تقارب أشرطته البيانية الحمراء، كما يشهد المتداولون تشكل شموع تداول ممتدة الذيل للأسفل كلما لامس السعر مستوى الدعم.

في العادة، تمهد أنماط كهذه لانعكاس المسار بشرط ازدياد أحجام التداول، ما قد يؤدي إلى اختراق حاجز المقاومة الأقرب عند 111,350$، وقد يُمهد تجاوزه لاختبار لاحقه عند 113,500$ وربما حاجز 114,136$ الموافق لخط SMA-200، الأمر الذي سيتيح له -إذا نجَح بتجاوزها- الانطلاق صوبَ 115,700$. أما إذا أخفق في اختراقها، فقد يتراجع صوب مستويات الدعم البالغة 107,300$ و105,150$ و103,350$ تباعاً.

توقعات سعر العملة متوسطة الأجل وإعدادات التداول

تفتقر الإعدادت الحالية للتوازن، فإذا نجَح السعر باختراق قناته الهابطة، قد يتبدل الزخم سريعاً ونشهد ملامسة 130,000$ على المدى المتوسط، فلطالما مهّدَت موجات إعادة تجميع كهذه لانطلاقاتٍ قويةٍ، وقد تمت ملاحظة ذلك في دورات السوق الصاعدة السابقة.

Bitcoin holds above $109K as “buy the dip” chatter spikes. On-chain signals hint at a liquidity hunt before the next breakout. Key resistance: $111,350. #Bitcoin #BTC pic.twitter.com/Mk7UYwwwTM — Arslan Ali (@forex_arslan) August 31, 2025

لذا، يجدر بالمتداولين انتظار حدوث اختراق لحاجز 111,350$ مصحوباً بتحسن قراءة RSI وحدوث تقاطع صاعد لخطي مؤشر MACD. عندها، يُمكنهم الدخول مستهدفين ملامسة 113,500$ في المدى المنظور ولاحقاً حاجز 115,700$، كما أنّ وضع حدٍّ لإيقاف الخسائر يُجنبكم التعرّض لخسائر إضافيةٍ إذا تراجع السعر إلى 107,300$ مع ازدياد ضغوط البيع.

وعلى الرغم من ضرورة توخي الحذر، تبقى دورة سوق عملة بيتكوين (Bitcoin) الصاعدة مستمرةً؛ فنظراً لتمتعها بمعروض أقصى قدره 21 مليون عملة وتزايد الاهتمام المؤسساتي، قد لا تمثل الانتكاسة الحالية نهاية المطاف، وإنما قاعدةً تُمهد لمواصلة الارتفاع. على أي حال، قد تمثل هذه المرحلة فرصة للمستثمرين طويلي الأجل بهدف إعادة تجميع أرصدة العملة استباقاً لبلوغ قيمتها علامة المليون دولار.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح عملةً تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana)

تُمثّل شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، وتهدف إلى منح النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) قابلية التوسع بتوفيرها مزايا العقود الذكية فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة، مع إمكانية تطوير التطبيقات اللامركزية (dApps)، إضافةً إلى تطوير عملات الميم.

وبجمعه بين الأمان العالي لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وكفاءة أداء بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يفتح مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) آفاقاً لاستخداماتٍ جديدة كلياً تشمل ربط أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) بسلاسةٍ بشبكته الجديدة وتطوير تطبيقاتٍ لامركزية (dApps) تتيح قابلية التوسع.

كما يُركز الفريق بشدة على الموثوقية وقابلية التوسع، لذا فقد تم إخضاع العقد الذكي لعملته إلى تدقيق فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بشأن أسسه وآفاقه، ما عزّز الاهتمام بالمشاركة وأدى إلى تجاوز حصيلة الاكتتاب 13.2 مليون دولار حتى الآن، مع بقاء كميةٍ صغيرة من العملات المخصّصة للبيع خلال هذه المرحلة. وتُباع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) حالياً بسعر 0.012835$ فقط، ومن المقرر ارتفاعه بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من الموقع الرسمي لمشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) باستخدام العملات الرقمية، أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

