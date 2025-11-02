توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): لماذا يتطلع الثيران إلى بلوغ 160,000$ في تشرين الثاني/نوفمبر؟

سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يُبدي تماسكاً حول 110,000$ مع تطلع داعميها إلى بلوغ قيمتها 160,000$، وشركتا ستراتيجي (Strategy) وكوينبيس (Coinbase) تعيدان بث الثقة في السوق رغمَ تحذيرات مُحللين من تقلباتٍ مُحتملةٍ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

استقر تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) مؤخراً على ارتفاعٍ بنسبة 0.72% في آخر 24 ساعة حول 110,150$، ، ويبدو أن المتداولين يُوازنون الإشارات المتباينة مع دخول شهر تشرين الثاني/نوفمبر؛ فرغمَ أجواء اليقين في المدى المنظور، بقيت عملة بيتكوين (Bitcoin) مُحتفظة بمسارها الصاعد طويل الأجل مدعومة باستمرار أنشطة التجميع وتزايد ثقة المؤسسات، فيما حذر مُحللون من أن كسرَ مُستوى 100,000$ سيُمثل تحدياً للمزاج العام ويهزّ ثقة المستثمرين.

غير أن المزاج العام ما يزال مدعوماً بتنامي الميزانيات العمومية للشركات والتفاؤل المؤسساتي. في هذا الإطار، أكدت شركة ستراتيجي (Strategy) -أكبر الشركات امتلاكاً لأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin)- أنها لن تسعى إلى تنفيذ عمليات اندماجٍ أو استحواذ في الوقت الحالي، ما يُوحي بتركيزها على نهجها الإستراتيجي المتعلق بتجميع أرصدة العملة.

ليتسبّب هذا الوضوح بطمأنة المستثمرين كونَهُ يعكس الالتزام بالنمو المستدام والشفافية، وهما سِمتان حافظتا على توافق أداء سهم شركة Strategy مع أداء عملة بيتكوين (Bitcoin).

شركتا ستراتيجي (Strategy) وكوينبيس (Coinbase) تعززان الثقة المؤسساتية

أكد رئيس شركة ستراتيجي (Strategy) -مايكل سايلور -(Michael Saylor) أن الاستحواذ على مؤسسات خزانة عملة بيتكوين (Bitcoin) أخرى سيكون محفوفاً بالمخاطر ومُستنفداً للوقت. بدلاً من ذلك، ستواصل الشركة التركيز على نقاط قوتها الرئيسية، وهيَ شراء عملات بيتكوين (Bitcoin) إضافيةٍ، وتوفير خدمات الائتمان الرقمي، والحفاظ على الشفافية المالية. من هذه الناحية، تُعَد Strategy أكبر الشركات عالمياً امتلاكاً لأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) بحيازة إجماليةٍ توازي 640,808 عملة BTC.

Strategy’s Saylor Says It’s Not The Time To Buy Rivals – https://t.co/uMJym86JXw pic.twitter.com/CONIZDu0kK — Crypto News (@lypp) October 31, 2025

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة فونغ لو (Phong Le) أن أنشطة الاستحواذ غالباً ما تتضمّن مخاطرَ خفيّة. ومن خلال تجنُّب الصفقات المعقدة، تهدف شركة ستراتيجي (Strategy) إلى الحفاظ على الفاعلية، والقدرة على التوقع، والتركيز على التجميع المُستدام لأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin)، وهي إشارةٌ تلقى صدًى طيباً لدى كلٍّ من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

🚨 BREAKING: 🇺🇸 Coinbase bought $300 MILLION Bitcoin in Q3 🔥 pic.twitter.com/GkDOoBwDfY — SwingPoint (@SwingPoint_SP) November 1, 2025

بموازاة ذلك، عزّزت شركة كوينبيس (Coinbase) مكانتها كمنصةٍ مؤسساتيةٍ موثوقةٍ بإضافة 2,772 عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى حيازتها خلال الربع السنوي الثالث، ما رفع إجمالي ممتلكاتها إلى 14,548 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تقارب 1.57 مليار دولار، وأظهرَت ربحية الشركة للربع الثالث بلوغ صافي دخلها 432.6 مليون دولار، أي بزيادة خمسة أضعافٍ على أساسٍ سنوي نتيجة تنامي إيرادات المعاملات والاشتراكات.

ومن بين الأرقام الرئيسية التي تضمَّنها أحدثُ تقارير Coinbase نجد ما يلي:

الإيرادات: 1.9 مليار دولار (بزيادة 55% على أساس سنوي)

1.9 مليار دولار (بزيادة 55% على أساس سنوي) إيرادات المعاملات: 1.05 مليار دولار

1.05 مليار دولار رسوم الاشتراك: 746.7 مليون دولار (بزيادة 34%)

ويُعزز استمرار شركة كوينبيس (Coinbase) بتجميع أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) الثقةَ بالأصول الرقمية كاحتياطياتٍ طويلة الأجل. فعروض أسواق مشتقاتها الموسَّعة والأصول الممثلة رقمياً وخدمات العملات المستقرة تُؤكد بشكلٍ أكبر على الدور المتنامي للمنصة في تحقيق التكامل مع الأسواق المالية التقليدية.

الأنماط التاريخية تُحذر من تقلبات شهر تشرين الثاني/نوفمبر

على الرغم من هذه الأساسيات الإيجابية، يُحذّر مُحللون -مثل تيموثي بيترسون (Timothy Peterson)- من أن شهر تشرين الثاني/نوفمبر ظلَّ تاريخياً شهراً متقلباً بالنسبة لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، فقد عانى سعرُها خلاله من تراجعاتٍ حادة في أعوام 2011 و2014 و2018 و2022، وكانت غالباً ناجمةً عن ضغوط السيولة أو الأحداث المفاجئة.

ويشير بيترسون إلى أن هذا النمط من التراجعات يَظهرُ عادةً في الفترة ما بين 8 و20 تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع إعلان تقارير أرباح الشركات وتطوّرات الاقتصاد الكلي.

وفي حال قامت الشركات بتعديل توقعات أرباح عام 2026 إلى مستوى أقل، قد يتراجعُ إقبال المستثمرين على أصول المُخاطرة كعملة بيتكوين (Bitcoin). مع ذلك، يشير المحللون أيضاً إلى أن هذه التصحيحات مهّدت الطريق تاريخياً لانتعاشاتٍ قويةٍ في الربع الأول من العام التالي، وبالتالي يُمكن ترجمة تراجعات منتصف تشرين الثاني/نوفمبر إلى فرص شرائيةٍ استعداداً لعام 2026.

التحليل الفني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مع اقترابه من اختراق نمط المثلث

تتسم توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بالتوازن حالياً، حيث يتم تداول العملة حول 110,089$ بمكاسبَ نسبتها 0.4% خلال اليوم مع انحسار تحركات السعر ضمن نمط المثلث الهابط على المخطط البياني لتحركات السعر بمدى 4 ساعات، لتعكس وضعيته الفنية -التي تتسم بتشكيل قمم متدرجة الانخفاض ودعم مستقر حول 106,375$- استقراراً نسبياً، وهي مرحلةٌ غالباً ما تُمهّد لاختراقٍ قوي.

من جهته، يستمر متوسط ​​​​الحركة الأسي المُقاس على مدى 20 يوماً بالعمل كحاجز مقاومةٍ متحركٍ يكبح محاولات الاختراق، وتشير شموع التداول الأخيرة -وغالبيتها قصيرة الجسم ومن نوعية دوجي- إلى التردّد، حيث يتبادل الثيران (المضاربون على الارتفاع) والدببة (المضاربون على الانخفاض) السيطرةَ على المدى القصير. مع هذا، يُظهر خط الاتجاه الصاعد الممتد من منتصف تشرين الأول/أكتوبر أنّ المشترين يكتسبون المزيد من القوة تدريجياً، بدليل تَشكُّل قيعان متدرجة الارتفاع، وهي إشارة مبشرة خفيةٌ توحي بازدياد التجميع عند المستويات الأقل.

كما تدعم مؤشرات الزخم هذه الهيكلية، حيث يتخذ مؤشر القوة النسبية (RSI) الواقع عند 46.9 منحًى صاعداً بعد ارتداده عن نطاق البيع الزائد، ما يشيرُ إلى تباعد صاعدٍ مُحتملٍ، وإذا تجاوزت قراءته 50 مع بقاء السعر متماسكاً فوق 108,000$، فقد يُؤكد ذلك انطلاق مرحلة الارتداد.

أما حالياً، فما تزال تقلبات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) محدودةً تماماً، لكنَّ النمط يشير إلى اقتراب لحظة الاختراق.

إعدادات تداول مقترحة

الدخول: الشراء باختراق حاجز 111,675$ (عند تأكيد الاختراق)

الشراء باختراق حاجز 111,675$ (عند تأكيد الاختراق) حد إيقاف الخسائر: دون مستوى 106,300$ (دعم خط الاتجاه)

دون مستوى 106,300$ (دعم خط الاتجاه) الأهداف: 116,350$ و119,750$

على الجانب الآخر، يُمكن أن يؤدي كسر مستوى 106,300$ إلى تحويل الزخم لصالح المضاربين على الانخفاض، ما ينذر بإمكانية مواصلة التراجع باتجاه 103,500$ و100,250$.

في المحصلة، يتراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بهدوء؛ لذا يجب على المتداولين البقاءُ في حالة ترقّب لانطلاقةٍ حاسمةٍ، فاختراق هذا النطاق الضيق يُمكنه تحديد مسار السوق لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER): هل تُمثل التطور القادم لعملة بيتكوين (Bitcoin) على بلوكتشين سولانا؟

تُمثّل شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مرحلةً جديدةً في النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain). فبينما تظل بلوكتشين بيتكوين هيَ المعيارَ الذهبي للأمان، يسعى حل بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) إلى إكسابها ما كان ينقصها دائماً: سرعةٌ فائقةٌ تُضاهي أداء بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain).

وقد تم تصميم المشروع لتوفير أول شبكة طبقة ثانية مُخصصةٍ لبلوكتشين بيتكوين مدعومةٍ بآلة سولانا الافتراضية (SVM)، لتجمَع بين استقرار بلوكتشين بيتكوين وسرعة أداء بلوكتشين سولانا. والنتيجة: إتاحة عقود ذكية فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة، وتطبيقات لامركزية (dApps)، وحتى تطوير عملات ميم، وكُلّها مؤمَّنةٌ وفق معايير أمان بلوكتشين بيتكوين.

كما خضع المشروع إلى تدقيق شركة Coinsult، وهو يُركز على الثقة وضمان قابلية التوسُّع مع تزايد التبنّي. لذلك، فهوَ يَحظى باهتمامٍ كبير، حيث تجاوزت حصيلة اكتتاب عملته التي تباع حالياً مقابل 0.013205$ فقط قبل الزيادة المُقرّرة الوشيكة ما قيمته 25.5 مليون دولار.

أخيراً ومع تزايد النشاط على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وارتفاع الطلب على تطبيقاتٍ فعالةٍ تعتمد على عملة بيتكوين (Bitcoin)، تَبرز بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كحلقة وصلٍ تربط بين اثنين من أقوى الأنظمة التقنية في قطاع الكريبتو. وإذا كانت بلوكتشين بيتكوين هي الأساس، فمُهمّة عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) تتمثل بجعله أسرَع وأكثرَ مرونةً ومتعة من أيّ وقتٍ مضى.

للمشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) اضغط هنا