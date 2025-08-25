توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): لماذا يتخلف السعر في ظل ارتفاع أسعار العملات البديلة؟ وما الذي تقوله المخططات البيانية؟

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً بسعر يبلغ 114,700$ تقريباً، ما أدى إلى تساؤل المتداولين عن سبب تحرك السعر في نطاق عرضي بينما تسرق عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة ريبل (Ripple-XRP) والعملات البديلة الأخرى الأضواء بحركاتها السعرية. تكمن الإجابة في مزيج من تحوّل الاستثمارات في السوق والتحركات المؤسساتية والصورة الفنية التي تُظهر أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يستعد للخطوة التالية، فدعونا نوضحها لكم.

لماذا يتخلف سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عن العملات البديلة

خلال الأسبوعين الماضيين، تراجع مستوى سيطرة عملة بيتكوين (Bitcoin) على السوق إلى حوالي 59%، وهو مؤشر واضح على انتقال رأس المال نحو العملات البديلة. مثل هذا التحول بداية “موسم العملات البديلة” على مر التاريخ، والذي غالباً ما تتفوق فيه عملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة سولانا (Solana-SOL) وغيرها من العملات الكبرى من حيث الأداء.

وتؤكد الاستثمارات المؤسساتية على هذا التحوّل، فقد شهدت صناديق الكريبتو استثماراتٍ قدرها 3.75 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، مع استحواذ عملة إيثيريوم (Ethereum) على 77% من هذا المبلغ؛ أما عملة بيتكوين (Bitcoin)، فقد جذبت استثماراتٍ قدرها 552 مليون دولار فقط.

مخطط بياني يوضح مستوى سيطرة عملة بيتكوين – المصدر: CoinMarketCap

أيضاً، تلعب إشارات الاقتصاد الكلي دوراً في الحركات السعرية، إذ لمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) إلى تخفيضاتٍ مستقبلية في معدلات الفائدة خلال ندوة جاكسون هول (Jackson Hole)، ما زاد من شهية المستثمرين للمخاطرة. وعليه، فقد ارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة تقارب 14% نتيجة هذه الأخبار، بينما ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 4% فقط.

يُعزى هذا إلى مرحلة التجميع الحالية التي يشهدها سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بعد موجة الارتفاع الطويلة، وانتقال المتداولين إلى العملات البديلة الكبرى بحثاً عن عوائد أكبر، لكنّ هذا لا يعني أن عملة بيتكوين (Bitcoin) تفقد أهميتها.

في الواقع، قد يمثل هذا التراجع المؤقت تمهيداً لانطلاقته التالية، فلا يزال المشترون المؤسساتيون يشترون العملة بكمياتٍ كبيرة عبر الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، بينما اتجه المستثمرون الصغار إلى العملات البديلة؛ ويُمهّد هذا التباين الطريق أمام سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ليرتفع ويُحفز الأسعار في السوق.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): الحفاظ على مستويات الدعم الرئيسية بينما يستهدف الثيران (المضاربون على ارتفاع السعر) اختراق مستوى 121,000$

تظل توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) هابطة قليلاً، ولا يزال السعر عالقاً داخل قناة هابطةٍ -منذ منتصف آب/أغسطس- تتسم بتسجيل قمم وقيعان أدنى من سابقتها.

وقد تم رفض السعر آخرَ مرة بالقرب من مستوى 117,000$، وتحديداً عند الحد العلوي للقناة ومتوسط الحركة البسيط المُقاس في مدى 50 ساعة. أما الآن، فتُمثل هذه المنطقة مستوى محورياً رئيسياً.

مخطط بياني لسعر عملة بيتكوين – المصدر: TradingView

كما تشير مؤشرات الزخم إلى حالةٍ من التردد، لكنّها تعكس قدرةً كبيرةً على الصمود. حالياً، تستقر قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) بالقرب من 49، وهو مستوى محايد لكنه مستقر بعد التعافي من منطقة البيع الزائد، ويُظهر المخطط البياني لمؤشر MACD تكوين شمعاتٍ أقصر، ما يوحي بتراجع الزخم الهابط. الأهمُّ من ذلك، إظهارُ الشمعات الأخيرة لأنماطٍ تشبه المطرقة بالقرب من مستوى دعم 112,000$، مع ظلالٍ طويلةٍ تشير إلى دخول المشترين.

#Bitcoin is holding $112K support after hammer candles signaled buyer defense. A break above $117K could unlock targets at $120.9K–$124.4K, with $130K in play. 📊 pic.twitter.com/zgjCHY14F4 — Arslan Ali (@forex_arslan) August 24, 2025

فإذا تمكن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من الحفاظ على مستوى 112,000$ والارتفاع فوق 117,000$، فسيستعيد المشترون السيطرة على القناة. حينها، قد يتحرك السعر نحو الأهداف 120,900$ و124,450$، وهي منطقة تصحيح فيبوناتشي العلوية. وفي حال حدوث اختراق مؤكد، قد يتجه السعر نحو مستوى 127,500$ وفقاً لأداة المسار في منصة TradingView.

أما إذا فشل بالحفاظ على مستوى 112,000$ فقد يتراجع السعرُ إلى 108,700$، مع احتمال أن يشهد المزيد من الانخفاض نحو 105,150$ لاختبار خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل الذي حدّدته هذه الدورة الصاعدة.

إستراتيجية تداول مقترحة مع توقعات محتملة

بالنسبة للمتداولين، يبدو إعداد التداول بسيطاً للغاية. تُوفر المضاربة على ارتفاع السعر فوق مستوى 117,000$ مع تحديد أمر وقف الخسارة أسفل 112,000$ هيكل مخاطرة إلى عائد ملائم. إذا تم تأكيد الاتجاه، فقد يؤدي ذلك إلى بدء مرحلة الارتفاع التالية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، مع هدفٍ متوسط الأجل بالقرب من 130,000$.

