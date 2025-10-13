توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): أيّ المسارين تُرجّح بيانات البلوكتشين بشأن وجهتها المقبلة، الارتفاع أم الانخفاض؟

استقرَّ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بالأمس حول 111,000$ مع اجتذاب صندوق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETF) التابع لشركة ARK Invest استثماراتٍ بقيمٍ غير مسبوقة، ووصول كثافة المعروض إلى 30%، وتراجع التضخم، وتطلع السعر إلى اختراق حاجز 126,000$ وفقاً لتوقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin).

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

اختبرت عملة بيتكوين (Bitcoin) ثقة المستثمرين مجدداً مع استقرار سعرها نسبياً ليتم تداولها بالأمس حول 111,700$ إثر تصحيحٍ حادٍّ بنسبة 16% من أعلى مستوياتها المسجلة مؤخراً. مع ذلك ووفقاً لتقرير عملة بيتكوين الفصلي الصادر عن شركة آرك إنفست (ARK Invest) للربع الثالث من عام 2025، فما تزال أسس السوق متينةً مع أساسياتٍ صاعدة ومشاركةٍ مؤسساتية قوية ومُستجدات اقتصاد كلي قد تُمهّد لمعاودة الانطلاق حتى انتهاء العام.

أساسيات عملة بيتكوين (Bitcoin) ما تزال قوية رغم التقلبات

تشير شركة ARK Invest إلى أن عملة بيتكوين (Bitcoin) أنهت الربع الثالث من عام 2025 عند 114,065$، حيث تجاوز سعرُها أساسَ تكلفة الاحتفاظ قصير الأجل بأرصدتها البالغة 111,933$، ما يُعَد نقطة انطلاق تاريخية حاسمة.

أساسيات البلوكتشين بقيت قوية للربع الثالث، المصدر: تقرير عملة بيتكوين (Bitcoin) ربع السنوي من شركة ARK Invest للربع الثالث من عام 2025

وفق ذلك، ما تزال الأسس التقنية للبلوكتشين سليمة هيكلياً نظراً لازدياد:

صعوبة التعدين بنسبة 21.7% في الربع الثالث، وبنسبة 61% على أساسٍ سنوي، لتصل إلى 611 إيكسا هاش/ثانية، ما يشير إلى بلوغ أمان البلوكتشين مستوى قياسياً.

بنسبة 21.7% في الربع الثالث، وبنسبة 61% على أساسٍ سنوي، لتصل إلى 611 إيكسا هاش/ثانية، ما يشير إلى بلوغ أمان البلوكتشين مستوى قياسياً. إيرادات المُعدّنين بنسبة 6.3% خلال الربع ذاته لتصل إلى 52.4 مليون دولار يومياً، بزيادة 82% على أساسٍ سنوي، ما يؤكد تحسّن الربحية منذ حدث تنصيف عملة بيتكوين (Bitcoin).

بنسبة 6.3% خلال الربع ذاته لتصل إلى 52.4 مليون دولار يومياً، بزيادة 82% على أساسٍ سنوي، ما يؤكد تحسّن الربحية منذ حدث تنصيف عملة بيتكوين (Bitcoin). أحجام المعاملات بنسبة 27.8% على أساس ربع سنوي لتبلغ وسطياً 103,600 عملة بيتكوين (Bitcoin) يومياً، مع ازدياد نشاط الكيانات (المستخدمين أو العناوين) بنسبة 6.1% على أساس سنوي، ما يدل على استمرار الطلب والاستخدام.

بنسبة 27.8% على أساس ربع سنوي لتبلغ وسطياً 103,600 عملة بيتكوين (Bitcoin) يومياً، مع ازدياد نشاط الكيانات (المستخدمين أو العناوين) بنسبة 6.1% على أساس سنوي، ما يدل على استمرار الطلب والاستخدام. المعروض البعيد عن التداول (غير المرجّح نقلُه أو تداوله) 14.3 مليون عملة بيتكوين (Bitcoin)، بزيادة 4.6% على أساس سنوي، ويشير هذا إلى تزايد ثقة مالكي العملة بجدواها الاستثمارية طويلة الأجل.

فحتى بعد التراجع الأخير، ما يزال 94.5% من المعروض على ربح، وهو ما يشير إلى أن غالبية مالكي العملة الرقمية لم يتعرضوا لخسائر، وهي حالة إيجابية نادراً ما نجدها خارج مراحل الاستقرار النسبي للأسعار في منتصف دورة ارتفاع أصلٍ ما.

كما تُسلط شركة آرك إنفست (Ark Invest) الضوءَ على أمر لا يقلُّ أهميةً، وهو أن “كثافة المعروض” لعملة بيتكوين (Bitcoin) تقترب من 30% وهي أعلى نسبة منذ عام 2020، ما يعني أن نسبة كبيرةً من الأرصدة تحرّكت للمرة الأخيرة ضمن نطاق 15% من السعر الحالي، وغالباً ما تتشكل نطاقات التجمع هذه قبل تقلباتٍ حادة، وتُهيّئ لانعكاساتٍ حادة في الاتجاه بمجرد تغيُّر المزاج العام.

الطلب المؤسساتي والمرتبط بالصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) يُرسي دعائم السوق

وفقاً لبيانات آرك إنفست، تتزايد مشاركة المؤسسات الاستثمارية بعملة بيتكوين (Bitcoin) سريعاً:

ارتفعت حيازات خزائن الأصول الرقمية (DATs) التابعة للشركات المُدرجة للتداول العام بنسبة 40% في عام 2025، لتصل إلى 1.1 مليون عملة بيتكوين (Bitcoin)، أو 5.6% من المعروض الكلي.

صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصات الأمريكية (U.S. spot Bitcoin ETFs) تمتلك 1.3 مليون عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً -أي نحو 6.6% من المعروض- وهو رقمٌ غير مسبوق، ومن الملاحظ أن كلَّ ذروة جديدة لأرصدة موفري الـ ETFs سبقت انطلاقة جديدةً خلال الدورة.

يمتلك موفرو الـ ETFs ومؤسسات خزانة الأصول الرقمية (DATs) مُجتمعين 12.2% من المعروض الكلي لعملة بيتكوين (Bitcoin)، ما يُبرز الدور البارز للتجميع المؤسساتي في خفض معروضها المتاح للتداول.

في المقابل، تُظهر بيانات عقود المشتقات سوقاً صحية وإن لم تكن نشطةً بالقدر الكافي، حيث تقترب معدلات التمويل (إجمالي عقود المشتقات السارية) الخاصة بالعقود المستقبلية من 2.1%، بينما يبلغ أساس العقود الآجلة لثلاثة أشهر حوالي 7.6%، وهو أقل بكثير من أعلى المستويات المُسجلة لسوق عام 2021 الصاعدة، عندما بلغا 43% و17% توالياً، ما يوحي باحتواء استخدام أداة الرافعة المالية وأنشطة المضاربة ضمن حدود معقولة.

اتجاهات الاقتصاد الكلي: انحسار التضخم، وازدياد الإنتاجية

يتوقع محللو الاقتصاد الكلي لدى شركة ARK أن يتسبّب تراجع التضخم وضعف زخم سوق العمل بدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتباع سياساتٍ أقل تشدداً، فقد تحوَّل فارق العمالة في الولايات المتحدة إلى النطاق السلبي للمرة الأولى منذ عام 2020، وانخفض معدل الاستقالة إلى 1.9%، وامتدَّ متوسط ​​فترة البطالة إلى 24.5 أسبوعاً.

وبالتوازي مع تراجع سوق العمل، ينحسر التضخم أيضاً، حيث يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) المرتبط بالتضخم قراءةً أقل من 3% على أساسٍ سنوي، وهي أدنى بكثير من القراءات الرسمية. ونظراً لتأثير التعريفات الجمركية الضئيل على التضخم، ترى شركة ARK أن تركيز الاحتياطي الفيدرالي سيتحول من التضخم إلى التوظيف، ما سيُخفف من وطأة الأوضاع المالية، وهي أجواء مواتية تاريخياً لعملة بيتكوين (Bitcoin).

كما يُنتظر إسهام إزالة القيود التنظيمية والحوافز الاستثمارية في تخفيض الضرائب بموجب “مشروع القانون الأوحد الكبير الجميل” (OBBB) ما قد يُطلق العنان لازدهار الإنتاجية، مع توقعاتٍ بأن يؤدي استمرار الإنفاق على البحث والتطوير والبرمجيات والمعدّات إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2026.

وترى ARK أن هذا النمو الهيكلي يُعزز جاذبية عملة بيتكوين (Bitcoin) كأداة تحوّطٍ تكنولوجية ونقدية. لذلك، قد تستفيد عملة بيتكوين (Bitcoin) من هذا الوضع مع بحث المستثمرين عن فرصٍ استثماريةٍ أفضل.

التحليل الفني لعملة بيتكوين (Bitcoin): الثيران يدافعون عن مستوى الدعم 108,000$

من منظورٍ فني، استعاد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) استقراره، لكنه بقي محصوراً ضمن نطاق تداول ضيق، حيث يتوافق نطاق 108,000$-110,000$ مع خط متوسط الحركة بمدى 200 يوم (DMA-200) ومع مستوى الدعم المستمد من بيانات البلوكتشين البالغ 104,772$. وبينما تشير قراءة القوة النسبية البالغة 40.6 إلى مرور العملة بموجة بيع زائد نوعاً ما، تشير أشرطة مؤشر MACD البيانية متدرجة الانخفاض إلى تراجع ضغوط البيع.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: Tradingview

فإذا تمكّن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من اختراق حاجز 117,000$، فقد يُحفّز ذلك انطلاقة خاطفة صوب نطاق 124,000$-126,000$ ليُعيد اختبار أعلى مستوياته المسجلة مؤخراً. في المقابل، قد يُعرّض الفشلُ في الاحتفاظ بمستوى 108,000$ السعرَ لخطر التراجع نحو 103,000$ وربما 98,200$، وهو ما يتوافق مع مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50% من انطلاقة حزيران/يونيو.

أما بالنسبة للمتداولين متوسطي الأجل، فيُشير التحليل المدعوم ببيانات شركة ARK إلى فرصةٍ شرائيةٍ استغلالاً للتراجع عند 108,000$ مع نسبة مُخاطرة ضئيلةٍ للتراجع إلى ما دون 107.500$ (حيث يتوجّب وضع أمر لإيقاف الخسائر أدناه) بهدف بلوغ نطاق 124,000$-126,000$.

خلاصة التوقعات: عملة بيتكوين (Bitcoin) مُهيأة للنمو، لكنها عُرضة للتقلبات

يخلص تقرير شركة ARK إلى أنه في حين أن توقيت دورة سوق عملة بيتكوين (Bitcoin) يُشير إلى ظروف سوق صاعدة في المرحلة المتأخرة (بعد حوالي 18 شهراً من حدث التنصيف)، إلا أن الأساسيات الهيكلية ما تزال إيجابيةً للغاية، خاصةً وأن أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) الفائق، والتجميع المؤسساتي، وتراجع ضغوط الاقتصاد الكلي، تُوفر جميعها أرضية دعامةٍ قويةٍ للانطلاق، رغم أن ازدياد كثافة المعروض يُنذر بزيادة حادة في التقلبات مستقبلاً.

باختصار: قد يشهد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تقلباتٍ قبل معاودة الانطلاق، لكنَّ مسارَه طويل الأمد ما يزال صاعداً، مدعوماً بأحجام استثماراتٍ مؤسساتيةٍ غير مسبوقة، وتقلص المعروض، وتحسّن السيولة الكلية. ومع اقتراب عام 2025 من نهايته، قد تُحدّد وجهتُها التالية ملامح عام 2026.

