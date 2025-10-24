توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بعد عفو ترامب عن CZ وتشديد الاتحاد الأوروبي لتدابير الكريبتو

سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يستقر بالقرب من 109,000$ بعد أن منح ترامب مؤسس منصة بينانس تشانغبينج تشاو ((CZ عفواً رئاسياً، ما دعم المزاج العام للسوق رغم استهداف العقوبات الأوروبية منصات الكريبتو الروسية وقطاع العملات المستقرة.

استقرّت أسواق الكريبتو العالمية بعد أسبوع متقلب تميز بعناوين سياسية وتنظيميةٍ مثيرة، وأتت أخبارُ عفو ترامب الرئاسي عن مؤسس منصة بينانس (Binance) تشانغبينج تشاو (Changpeng Zhao) -المعروف بـ CZ- وحظر الاتحاد الأوروبي التعامل مع منصات الكريبتو الروسية، وإطلاقات عناصر الأمان الجديدة من شركتي تريزور (Trezor) وليدجر (Ledger) بوقع قوي على المزاج العام.

في هذه الأثناء، استقرت عملة بيتكوين (Bitcoin) نسبياً بالقرب من 109,000$ وسط تطلع المتداولين إلى حدوث اختراق يُمكنه دفع سعرها إلى 115,000$ وسط تجدد ثقة المؤسسات.

ترامب يعفو عن CZ مؤسس منصة Binance: موقف أمريكي أكثر ترحيباً بالقطاع

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفواً رئاسياً عن مؤسس منصة بينانس (Binance) تشانغبينج تشاو (CZ) بعد 11 شهراً من النزاعات القانونية والسياسية، ما أنهى ما أطلق عليه ترامب “حملة إدارة بايدن العدائية تجاه قطاع الكريبتو”.

وتعرض CZ لحكم بالسجن مدة أربعة أشهر بعد أن أقرت منصة بينانس بانتهاكها قوانين مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة، وتناثرت أقاويل تفيد بأن العفو أتى بعد الدعم الفني الذي قدمته المنصة لمشروع ترامب في قطاع الكريبتو، المعروف باسم وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial).

JUST IN: Binance Founder CZ says he is "deeply grateful for today's pardon and to President Trump."



"Will do everything we can to help make America the Capital of Crypto." pic.twitter.com/jnxBb8URmL — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 23, 2025

وفي بيانه، ذكرَ البيت الأبيض أن العفو يهدف إلى “استعادة عدالة سياسات الكريبتو” ومواجهة الادعاءات ذات الطابع السياسي، وقد يسمح هذا الإجراء أيضاً لمنصة Binance -التي حولت أنشطتها إلى خارج الولايات المتحدة تحت وطأة الضغوط التنظيمية- بالعودة إلى السوق الأمريكية.

كما أسهم هذا الإعلان في تحسين المزاج العام للسوق، حيث ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 2.5% وسط اعتبار المستثمرين قرار ترامب إشارةً إلى التخفيف من حدة صرامة التدابير التنظيمية لقطاع الكريبتو ضمن مساعيه لإعادة هيكلة التشريعات التنظيمية.

الاتحاد الأوروبي يحظر التعامل مع منصات الكريبتو الروسية والتعامل باستخدام عملة إيه 7 إيه 5 (A7A5) المستقرة المدعومة بالروبل الروسي

فرض الاتحاد الأوروبي أول عقوباتٍ مباشرة تتعلق بالعملات الرقمية على روسيا، حيث حظرت عمل البورصات الروسية لتداول العملات الرقمية وعملة إيه 7 إيه 5 (A7A5) المستقرة المدعومة بالروبل كجزء من حزمة العقوبات التاسعة عشرة منذ غزو أوكرانيا.

تشمل الإجراءات أيضاً تقييد توزيع برامج الدفع باستخدام العملات الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي واستهداف جهة إصدار العملة المستقرة القيرغيزية ومنصة تداول -لم يتم ذكر اسمها- مرتبطةٍ بمعاملات ضخمةٍ تتم باستخدام عملة إيه 7 إيه 5 (A7A5)، حيث يزعم مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنه تم استخدام هذه العملة لتمويل أنشطة الحرب الروسية وتجنب العقوبات.

EU's Kaja Kallas: New restrictions target 🇷🇺 banks, crypto exchanges, & firms in China/India bypassing sanctions. Remember, 🇷🇺 uses crypto to pay saboteurs targeting 🇪🇺/🇺🇦. This squeezes Putin's war funding hard. "It's becoming very difficult for Putin to finance this war."



6/12 pic.twitter.com/XbpZ6cyIVc — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) October 23, 2025

فوق ذلك، أضاف الاتحاد الأوروبي أيضاً بنوكاً وشركات تجارة نفطية من الإمارات العربية المتحدة وهونج كونج وقيرغيزستان وطاجيكستان إلى قائمة المراقبة الخاصة به لتورطهم بتسهيل التهرب من العقوبات.

بدورها، حوّلت هذه الحملة أنظار العالم مجدداً إلى حيادية عملة بيتكوين (Bitcoin) واستقلاليتها عن أي جهةٍ مركزية، ما أدى إلى ارتفاع سعرها بنسبة 0.8% وسَط تحول المستثمرين إلى الأصول اللامركزية وغير الحكومية في ظل تشديد الرقابة التنظيمية.

شركتا Trezor وLedger تطلقان محافظ كريبتو من الجيل التالي ذات عناصر أمان محسنة

أطلقت شركتا تريزور (Trezor) وليدجر (Ledger) لصناعة محافظ الأجهزة طرازاتٍ جديدةً لعام 2025 من محافظهما، مع تركيزهما على رفع معايير الأمان والحفظ الذاتي طويل الأجل للأصول الرقمية.

ويتميز طراز محفظة Ledger Nano Gen5 -البالغ سعرها 179$- بشاشةٍ أكبرَ وبدعمها خاصية البلوتوث (Bluetooth) وبروتوكول الأمان الجديد متعدد التوقيعات (Ledger Multisig)، حيث صممها زوجٌ من المطورين المحترفين عمل في السابق لدى شركة آبل (Apple) هما سوزان كاري (Susan Kare) وتوني فاضل (Tony Fadell)، ممّا سيُحسّن من عملية التحقق من المعاملات وتجربة المستخدم بشكلٍ عام.

Ledger hardware wallets ➡️ Ledger signers



Ledger Live ➡️ Ledger Wallet



We’re changing how we refer to devices and our all-in-one crypto app.



Why?



Scroll down to learn more⬇️ pic.twitter.com/cogMYTb2i2 — Ledger (@Ledger) October 23, 2025

أما طراز محفظة Trezor Safe 7 البالغ سعرها 249 يورو، فهي أولى طرازات محافظ الشركة المصممة لمواجهة الحوسبة الكمومية، وتم تزويدها بزوج من شرائح الأمان وشحن لاسلكي وتشفير مستقبلي للحماية من تطورات الحوسبة الكمومية، وأكدت الشركتان أن الطرازات القديمة ستبقى مدعومة من خلال التحديثات الدورية.

وبعد إطلاقهما، ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 1.2%، ما يعكس تنامي ثقة السوق بحلول التخزين الآمن وتزايد تفضيل المستخدمين للمحافظ ذاتية الوصاية.

تحليل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مع استمراره بالتحرك ضمن نمط المثلث المتماثل تمهيداً للانطلاق صوب 115,000

يُواصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً التحرك بالقرب من 109,576$ وسَط صراعٍ واضح بين الثيران (المضاربين على الارتفاع) والدببة (نظرائهم على الانخفاض) مع استمرار السعر بالتحرّك ضمن مثلثٍ متماثلٍ على المخطط البياني في إطار الأربع ساعات، وعادةً ما يُمثل هذا النمط إشارةً إلى قرب حدوث انطلاقةٍ قويةٍ في أي من الاتجاهين مع تضاؤل نطاق التقلبات.

ويُظهر المخطط البياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تَشكُّل قيعان متدرجة الارتفاع قرب مستوى 107,350$ في دلالة ٍعلى تزايد أنشطة الشراء حول مناطق الدعم، فيما تشير الارتدادات المتكررة للأسفل عن مستوى 111,750$ إلى ضغوط بيع مستمرة. من ناحيةٍ أخرى، بقي خطا متوسط الحركة الأسي المُقاس بمدى 20 فترة (EMA-20) ونظيرُه بمدى 50 فترة (EMA-50) مُستقرين، ما يدعمُ الرؤية المتوازنة الحالية رغم ترجيح احتمالية حدوث تقاطع صاعد إذا أغلق السعر فوق النطاق الوسطي للمثلث.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: TradingView

كما تعكس أنماط شموع التداول الأخيرة حالة من الحذر والتردد، حيث تشكلت شموع من نوعية دوجي مع ملامسة حاجز المقاومة، ما يُوحي بضعف الزخم الشرائي في المدى المنظور. ومع بقاء قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 51، تبقى الاحتمالات متوازنة بين الارتفاع أو الانخفاض.

فإذا تمكّن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من تجاوز حاجز 111,750$، سيُصبح الطريق ممهداً لإعادة اختبار 115,900$ وربما 120,000$ مع استعادة المشترين للتفاؤل، أما كسرُ مستوى دعم 107,350$ والإغلاق أدناه، فيعني انهيار الإعدادات الفنية الحالية ويُعرّض السعرَ لإعادة اختبار الدعم الأدنى عند 104,500$ و101,100$.

إعدادات تداول مقترحة:

منطقة الدخول: أعلى 111,800$ (بعد تأكيد الاختراق)

الأهداف: 115,900$ ثم 120,000$

حد إيقاف الخسائر: دون مستوى 109,000$

أكثرُ ما يمكن للمتداولين الجدد فعله هوَ انتظار شمعة اختراق واضحةٍ مصحوبةٍ بازدياد أحجام التداول، سواء كانت شمعة ابتلاعية صاعدةً تخترق حاجز المقاومة أو شمعة هابطة تغلق دون مستوى الدعم. وحتى تتّضح تلك الإشارة، قد يواصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) استقرارَه ضمن نمط المثلث مواصلاً سياسة هدوء ما قبل العاصفة.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER): التطوّر المنتظر لعملة بيتكوين (Bitcoin) على بلوكتشين سولانا

تعمل عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) على إطلاق عصرٍ جديد لنظام بيتكوين التقني؛ فبينما تُمثل عملة بيتكوين (Bitcoin) المعيارَ الذهبي للأمان، يَسعى حل بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديد إلى إكساب بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) ما كانت تفتقر إليه دائماً، وهو السرعة التي تُضاهي سرعة بلوكتشين سولانا.

فباعتبار شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM) بهدف الجمع بين أمان واستقرار بلوكتشين بيتكوين وسرعات بلوكتشين سولانا (Solana blockchain)، ستسمَحُ شبكتها الجديدة هذه بتوفير سرعاتٍ فائقةٍ وعقود ذكيةٍ برسوم منخفضةٍ وتطبيقات لامركزية (dApps) وإطلاق عملات ميم، كلُ ذلك وفق معايير أمان بلوكتشين بيتكوين.

وقد خضعَ العقد الذكي للعملة -المُصمَّمُ للجمع بين قابلية التوسّع والبساطة والموثوقية- إلى تدقيق فريق Coinsult بنجاح، ويَشهدُ المشروع اهتماماً متزايداً مع تجاوز حصيلة اكتتاب عملته حتى الآن 24.6 مليون دولار، حيث تُباع العملة حالياً بسعر 0.013155$ قبل الزيادة المقررة.

ومع ازدياد النشاط على بلوكتشين بيتكوين وازدياد الطلب على تطبيقاتها اللامركزية الفعالة، يبرز مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كأداة ربطٍ لاثنين من أكبر النظم التقنية في القطاع. فإذا كانت بلوكتشين بيتكوين قد أرسَت حجرَ الأساس، فإن عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) هنا ستُحسّن مزاياها وتجعلها أسرَع وأقوى وأكثرَ إمتاعاً مُجدّداً.