توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): ترامب وبلاك روك (BlackRock) وستراتيجي (Strategy) ينعشون الآمال، والثيران يتطلعون إلى مستوى 122,000$

يقترب سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من 115,000$ مع قيام شركة Strategy بشراء ما قيمته 27 مليون دولار من العملة، ودخول ترامب إلى نادي مليارديرات عملة بيتكوين، ووصول حجم صندوق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETF) التابع لشركة BlackRock إلى 94 مليار دولار، وكُلها مُحفّزات تغذي الزخم الصاعد.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) عند حوالي 114,770$ بارتفاعٍ نسبته 0.66% يوم الثلاثاء، مع عودة المؤسسات الاستثمارية إلى السوق تزامناً مع بدء استعادة أكبر عملة رقمية في العالم عافيتها عقبَ موجة بيع حادة الأسبوع الماضي، مدعومةً بتجدّد عمليات الشراء المؤسساتي وانحسار التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.

وجاءت الخطوة الأبرز من شركة ستراتيجي (Strategy) -أكبر شركةٍ مالكةٍ لعملة بيتكوين (Bitcoin) عالمياً- والتي اشترت 220 عملة بيتكوين (Bitcoin) مقابل 27 مليون دولار قبل أن تنخفض الأسعار إلى 110,000$. وعلى الرغم من التقلبات، تمتلك الشركة الآن 640,250 عملة BTC بقيمةٍ تصل إلى حوالي 73 مليار دولار.

وقد رفعت هذه الصفقة الأخيرة المُمولة عبرَ مبيعات الأسهم الممتازة متوسطَ ​​سعر شراء شركة Strategy لعملة بيتكوين (Bitcoin) إلى حوالي 74,000$، ما رأى فيه المراقبون دليلاً آخرَ على الثقة بالعملة. حول ذلك، قال أحد خبراء إستراتيجيات السوق: “كبار المستثمرين -مثل شركة ستراتيجي- لا يترددون في مواجهة تقلبات السوق؛ فهم يُرسّخون استقرار عملة بيتكوين (Bitcoin) على المدى الطويل”.

يشير هذا الموقف الثابت للمؤسسات إلى الثقة، ويُسهم في الحفاظ على سلامة السوق العامة، كما يُمهّد الطريق للارتفاع المُحتمل التالي.

صندوق شركة بلاك روك (BlackRock) الـ ETF بحجمه البالغ 94 مليار دولار يُعزز الموقف

ممّا زاد من زخم السوق تشبيهُ لاري فينك (Larry Fink) -الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك- عملةَ بيتكوين (Bitcoin) بالذهب في مقابلة مع شبكة CBS مؤخراً، في تحوّلٍ لافتٍ عن مواقفه السابقة المتحفظة. وقد قال حول ذلك: “للعملات الرقمية دورٌ تلعبه، تماماً كما للذهب”.

JUST IN: $12 trillion BlackRock CEO Larry Fink says, “There is a role for crypto the same way there is a role for gold.”



“This is not a bad asset.” pic.twitter.com/PeTORJ3PHB — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 13, 2025

يُشار إلى أن صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) يدير الآن أصولاً بقيمةٍ تقارب 94 مليار دولار، ونصف مستثمريه من العملاء الجدد، ويُعزز هذا المزيج من الطلب الموزع بين المؤسسات وصغار المستثمرين حضورَ عملة بيتكوين (Bitcoin) في السوق، ويُرسّخ هويتها كـ “ذهب رقمي” وسط مخاوف من التضخم.

إشادة لاري فينك بدور عملة بيتكوين (Bitcoin) أدت إلى تجديد ثقة المستثمرين.

تزايد اهتمام صغار المستثمرين يُوسّع قاعدة سوق العملات الرقمية.

النظرة إلى عملة بيتكوين (Bitcoin) كمخزنٍ للقيمة يكتسب المزيد من المصداقية.

يُضيف اعتراف وول ستريت المتزايد بعملة بيتكوين (Bitcoin) مستوى آخرَ من المصداقية، ما يُشير إلى أن المرحلة التالية من تبنّي هذا الأصل قد تأتي من المحافظ الاستثمارية التقليدية التي تسعى إلى الاستقرار والتنويع.

حيازات ترامب من عملة بيتكوين (Bitcoin) تعزز الثقة بنكهة سياسية

في تطوّرٍ مفاجئ آخر، دخل الرئيس دونالد ترامب نادي أكبر مالكي عملة بيتكوين (Bitcoin) الأفراد. فقد اشترت شركته Trump Media ما قيمته ملياري دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin) في وقتٍ سابق من هذا العام، ما يعني امتلاكه حصةً غير مباشرة من العملة بقيمةٍ تُقارب 870 مليون دولار من خلال ملكيته البالغة 41% من هذه الشركة.

JUST IN: 🇺🇸 Forbes says President Donald Trump "is now one of the largest #bitcoin investors on the planet," owning an estimated $870 million in BTC 👀 pic.twitter.com/uvCtkvDdv4 — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 13, 2025

تتشابه هذه الخطوة مع نهج مايكل سايلور (Michael Saylor) في شركته مايكروستراتيجي، من خلال تحويل ترامب ميديا (Trump Media) ​​إلى شركةٍ تُشبه خزينة عملة بيتكوين (Bitcoin). ومنذ صفقة الشراء المشار إليها، ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبةٍ تقارب 6%، ما يعكس تفاؤلاً متزايداً تجاه التوافق بين النفوذ السياسي وتبنّي أصول الكريبتو.

وينظر مراقبو السوق الآن إلى هذا التوافق في الرؤى بين وول ستريت، والشركات الأمريكية، والسلطة السياسية، كأقوى إشارة حتى الآن على ترسّخ الموثوقية المؤسساتية بعملة بيتكوين (Bitcoin) في المشهد المالي العالمي.

التحليل الفني لعملة بيتكوين (Bitcoin): الثيران يستهدفون مستوى 122,000$

من الناحية الفنية، يتحرّك سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن نطاق ضيق من الاستقرار النسبي بين مستويي 112,700$ و117,600$، وقد يؤدي اختراق مستوى 116,100$ -وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي 50%- إلى تجدّد الزخم الصاعد نحو 119,800$ و122,500$.

يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 56 تحسناً في قوة الشراء، بينما تُشير ذيول الشموع المنخفضة إلى استمرار الشراء عند الانخفاض. فإذا صمدت المقاومة، قد يعيد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) اختبار مستوى 111,200$، حيث تتركز قوة الدعم عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%.

مخطط أسعار عملة بيتكوين (Bitcoin) – المصدر: Tradingview

أما بالنسبة للمتداولين على المدى القصير، فيُمهّد الإغلاق فوق 116,000$ لاحتمال استمرار الاتجاه الصاعد، بينما تواصل المؤسسات اعتبارَ كلِّ انخفاضٍ فرصة شراء.

ومع تحسُّن المزاج العام، واستقرار أحجام الاستثمارات الواردة إلى صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة، وتراجع توترات الاقتصاد الكلي، قد تكون رحلة عملة بيتكوين (Bitcoin) نحو 122,000$ على وشك الانطلاق.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER): هل تُمثل التطور القادم لبلوكتشين بيتكوين على بلوكتشين سولانا؟

تُمثّل شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مرحلةً جديدةً في النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain). فبينما تظل بلوكتشين بيتكوين المعيارَ الذهبي للأمان، تضيف بيتكوين هايبر ما كان ينقصها دائماً: سرعةٌ فائقةٌ تُضاهي أداء بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain).

تم إنشاء هذا المشروع كأول شبكة طبقة ثانية مُخصصةٍ لبلوكتشين بيتكوين مدعومةٍ بآلة سولانا الافتراضية (SVM)، ليجمَع بين استقرار بلوكتشين بيتكوين وسرعة أداء بلوكتشين سولانا. والنتيجة: عقود ذكية فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة، وتطبيقات لامركزية، وحتى إنشاء عملات ميم، كُلها مؤمَّنةٌ وفق معايير بلوكتشين بيتكوين.

وقد خضع المشروع إلى تدقيق شركة Coinsult، وهو يُركز على الثقة وضمان قابلية التوسع مع تزايد التبنّي. ويَحظى المشروع باهتمامٍ كبير بالفعل، حيث تجاوزت حصيلة اكتتابه 23.5 مليون دولار بسعر 0.013115$ فقط حالياً، قبل الزيادة التالية المرتقبة.

أخيراً ومع تصاعد النشاط على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وتزايد الطلب على تطبيقاتٍ فعالةٍ تعتمد على عملة بيتكوين (Bitcoin)، تبرز بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كحلقة وصلٍ تربط بين اثنين من أكبر الأنظمة التقنية في قطاع الكريبتو. وإذا كانت بلوكتشين بيتكوين هي الأساس، فمُهمّة عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) تتمثل بجعل هذا الأساس أسرَع وأكثرَ مرونة ومتعة من أي وقتٍ مضى.