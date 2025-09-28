توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): إليكم مستويات الدعم الرئيسية التي يجدر بالثيران (من المضاربين على ارتفاع السعر) حمايتها لتجنب انخفاض السعر نحو 60,000$

تُحذر توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من أنه يجب على الثيران الحفاظ على السعر ضمن نطاق 107,000$-104,000$ أو المخاطرة بانخفاضه نحو مستوى 60,000$.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يتعرّض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً لضغطٍ كبير بعد انخفاضه من مستوياته بالقرب من 115,000$ إلى حوالي 109,300$، ما يثير مخاوف من احتمال فقدان الثيران سيطرتهم على الوضع. هنا، يُحذر المحللون من احتمال تراجع السعر بشكلٍ كبير في حال تم كسر مستويات الدعم الرئيسية، مع بروز مستوى 60,000$ كخطٍ فاصلٍ مهم على المدى الطويل.

المستويات التي يراقبها المتداولون

يقع أول مستوى دعم هام بالقرب من 111,400$، وهو المستوى الذي حفز دخول العديد من المشترين إلى السوق مؤخراً. سيؤدي استقرار السعر فوق هذا المستوى إلى الحفاظ على ربحية مراكزهم وتحسين ثقتهم، أما الانخفاض المستمر دون هذا المستوى فسيؤدي إلى تجدد ضغوط البيع.

وبالنظر إلى المخطط البياني، نلاحظ وجود منطقة طلب أوسع بين مستويي 104,000$ و108,000$، وقد تم تداول كمياتٍ كبيرة من عملة بيتكوين (Bitcoin) في هذه المنطقة، ما شكّل ما يُطلِق عليه المحللون “منطقة حسم” (make or break). من ناحيةٍ أخرى، قد نشهد تعافي السعر إذا حافظ على هذا النطاق، بينما سيؤدي انخفاضه إلى مزيد من التراجعات، مع تحديد 102,800$ و105,200$ و107,300$ كمستويات دعم قصيرة الأجل قبل أن يعود مستوى 60,000$ إلى دائرة الاهتمام مرة أخرى.

مستوى الدعم الرئيسي قصير الأجل: 107,300$

المنطقة الحرجة: 104,000$ و108,000$

القاع طويل الأجل: 60,000$

محفزات الاقتصاد الكلي والمؤسسات

تأثرت مشاعر السوق أيضاً بإشارات الاقتصاد الكلي، فقد شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) مؤخراً على أن البنك المركزي لن يتعجّل بخفض معدلات الفائدة، ما دفع المستثمرين إلى التحفظ. وأدت تصريحات باول إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، وقاد ذلك بدوره إلى انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أسفل مستوى 110,000$.

Bitcoin has dipped below $113,000 following the Fed’s “risk-management” rate cut, which suggested further easing depends heavily on economic data.



Traders had priced in aggressive cuts; mixed inflation and labor data are now causing uncertainty and profit-taking. pic.twitter.com/Ihnh7Dc7zP — Cryptic (@Cryptic_Web3) September 23, 2025

في الوقت ذاته، قدمت شركة بلاك روك (BlackRock) أخباراً إيجابية، حيث قامت بشراء أكثر من 700 عملة بيتكوين (Bitcoin) -بقيمةٍ تقارب 77 مليون دولار- عبر منصة كوينبيس برايم (Coinbase Prime). يأتي هذا في ظل استعداد المتداولين للتقلبات الناتجة عن انتهاء صلاحية عقود خياراتٍ بعملة بيتكوين (Bitcoin) تبلغ قيمتها 17 مليار دولار، وقد أبرزت هذه الخطوة القناعة المؤسسية بالرغم من تردد المستثمرين الصغار.

BREAKING: BLACKROCK JUST BOUGHT $79.7M IN BITCOIN. pic.twitter.com/e2aTBBK3WI — Conor Kenny (@conorfkenny) September 26, 2025

أيضاً، تقدم شركة بلاك روك منتجاتٍ جديدة. فإلى جانب صندوق IBIT الذي يدير أصولاً بقيمة 87 مليار دولار، قدمت الشركة طلباً لإطلاق صندوق مميز للدخل بعملة بيتكوين متداولٍ في البورصة (BTC Premium Income ETF) تم تصميمه لتوليد عوائد من خلال إستراتيجيات عقود الخيارات المغطاة، ويرى المُحللون أن هذه الخطوة تهدف إلى جذب المستثمرين الباحثين عن طرق لتحقيق دخلٍ وتقوية موقف عملة بيتكوين (Bitcoin) على المدى الطويل.

نظرة فنية على سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): لا تزال العملة خاضعة لسيطرة المضاربين على انخفاض السعر

نلاحظ على المخطط البياني أنّ سعرَ العملة لا يزال محاصراً تحت خط اتجاه هابطٍ منذ منتصف أيلول/سبتمبر، وتدعم متوسطات الحركة البسيطة المُقاسة في مدى 50 و100 ساعةٍ حول مستويات 113,000$ و113,500$ مستوى المقاومة، ما يُبرز منطقة تقاطع هابطة.

أما حركة الشموع الأخيرة فتعكس حالة من التردد، حيث تُظهر مجموعة من الشموع ذات الأجسام الصغيرة محاولات انتعاش فاشلة، في حين يشبه تسلسل الشموع الحمراء الأسبوع الماضي نمط “الغربان السوداء الثلاثة”، وهي إشارة على استمرار الهبوط.

مخطط بياني لسعر الزوج BTC/USD

وعلى الرغم من ضعف الزخم إلا أنه لم ينفد بعد، وتشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 33، أي فوق منطقة البيع الزائد بقليل، ولا تُظهر أي علامةٍ على تباعد صاعد. وبالنسبة للمتداولين، فيفضل الهيكل الفني الحالي مراكز المضاربة على انخفاض السعر طالما ظلَّ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تحت مستوى 113,000$.

منطقة الدخول للمضاربة على انخفاض السعر: 110,000$ و110,400$

وقف الخسارة: 112,500$

الأهداف: 107,300$ و105,200$

أما بالنسبة للمتداولين الجدد، فمن الأفضل النظر إلى عملة بيتكوين (Bitcoin) وكأنَّ سعرَها ينزل على درج، حيث يؤدي كل ارتداد فاشل إلى زيادة احتمالات انخفاض السعر، وسيظل البائعون هم المسيطرون ما لم يستعد السعر مستوى 113,000$ بشكلٍ حاسم.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)

يُعَد مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أول حل طبقة ثانية بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) يعتمد على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، ويهدف إلى تعزيز النظام التقني لبيتكوين بعقود ذكية وتطبيقات لامركزية (dApps) منخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ، إضافة إلى دعم إنشاء عملات الميم.

ويجمع المشروع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وكفاءة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) ليفتح المجال لاستخداماتٍ جديدة قوية، مع إمكانية الربط السلس بين عملة بيتكوين (Bitcoin) ومنصة الاستخدام.

وخضع العقد الذكي للعملة إلى تدقيق أمني من قبل شركة Coinsult تم تصميمه ليجمع بين قابلية التوسع والبساطة والموثوقية، حيث يشهد المشروع اهتماماً متزايداً من جانب المستثمرين، وقد تجاوزت حصيلة الاكتتاب 18.4 مليون دولار، مع اقتراب مخصصاته من النفاد.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.012985$ ومن المقرر أن يرتفع هذا السعر خلال ساعات، علماً أنه يمكنكم إتمام عملية الشراء عبر الموقع الرسمي لمشروع بيتكوين هايبر باستخدام العملات الرقمية أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

للمشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) اضغط هنا