توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): بعد تخفيض الفيدرالي لمعدلات الفائدة، هل تنتظر السوق مفاجأة قد تقلب مسار العملة؟

خفض معدلات الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي يتسبّب بهزةٍ في الأسواق، وتوقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تُحذّر من تطورٍ قد يُفاجئ المتداولين.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

شهد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تذبذباً خلال بداية عطلة نهاية الأسبوع، لكنّه حافظ على ثباته فوق 116,000$ مُسجّلاً أدنى مستوى له خلال اليوم عند 116,024$، ويأتي هذا الاستقرار في إطار مسيرة صاعدة امتدت ثلاثة أسابيع، مع تحسُّن الرغبة بالمخاطرة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما خفّض النطاق المستهدف للمعدل إلى 4.00%-4.25%.

بالمثل، تراجعت توقعات الاحتياطي الفيدرالي: إذ يشيرُ متوسط ​​توقعاته إلى أن معدلات الفائدة ستتراجع إلى 3.6% خلال عام 2025 ثمّ إلى 3.4% في عام 2026 و3.1% في عام 2027. وإذا ثبتت هذه التقديرات، فقد يشهد السوق تخفيضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس (أو واحداً بمقدار 50 نقطة أساس) هذا العام.

🚨JUST ANNOUNCED: The Federal Reserve has just CUT RATES by 0.25%. Thanks, President Trump! #BullMarket



Fed Chair Jerome Powell: "Today, the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by 1/4 percentage point."



THE GOLDEN AGE OF AMERICA BEGINS RIGHT… pic.twitter.com/2Y6HImPR4q — AJ Huber (@Huberton) September 17, 2025

ويميل خفض معدلات الفائدة المتوقع إلى تيسير الأوضاع المالية، وغالباً ما تتجه العملات الرقمية -كونها الأكثر تطرفاً على سُلّم المخاطر- نحو الارتفاع أولاً. ومع استمرار الاهتمام المؤسسي وثبات الشركات على استثماراتها في سندات الخزانة، يبدو المشهد العام إيجابياً لعملة بيتكوين (Bitcoin).

التحليل الفني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)

تبدو توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) سلبيةً على المخطط البياني لأربع ساعات، حيث يواصل السعر محاولاته للبقاء ضمن قناة صاعدة. فبعدَ إتمام تقدمه وفق نمط ABCD، تراجع السعرُ من الحدّ الأعلى للقناة عند حوالي 118,000$-119,000$، ويُواجه الآن نطاقاً يتراوح بين 116,200$ و116,800$.

ويعمل متوسط ​​الحركة البسيط المُقاس على مدى 50 يوماً (SMA-50) عند 116,050$ كمستوى مقاومةٍ يحدّ من محاولات الارتفاع خلال اليوم، بينما يُحدد نظيره لـ 200 يوم (SMA-200) عند حوالي 113,350$ إلى جانب مستوى دعم سابق عند 114,400$ مناطق الطلبَ المحتملة.

مخطط بياني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) | المصدر: TradingView

وتُظهر شموع التداول تردّداً في شكل قممٍ دوارة (أجسام صغيرة، وفتائل علوية طويلة)، كما يُؤكد مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى يقارب 47 تباطؤَ زخم الشراء، وليس تلاشيه. على كل حال، من المتوقع أن يبقى هيكل القيعان المرتفعة على حاله ما لم يَحدُث كسرٌ دون مستوى 113,300$، عندها فقط يزداد الخطر بحدوث تصحيح أعمق.

المستويات الرئيسية

الدعم: منطقتا 114,400$-114,600$؛ و113,350$-113,300$

المقاومة: منطقتا 116,200$-116,800$؛ و117,980$؛ و119,150$

خطة التداول وإدارة المخاطر لعملة بيتكوين (Bitcoin)

بالنسبة للمبتدئين، يُعَد التحلي بالصبر بالقرب من مستويات الدعم أفضل من الاندفاع نحو المقاومة. ويُمكن التفكير بالشراء عند الانخفاض فقط إذا عاد السعرُ إلى مستوى 114,400$-114,600$، وظهرت شمعة المطرقة أو الشمعة الابتلاعية الصاعدتان عند إغلاق الأربع ساعات، وهو دليل على امتصاص المشترين للمعروض. يُمكن أيضاً وضع أمر إيقاف الخسارة تحت 113,200$ (أي أدنى متوسط ​​الحركة البسيط لـ 200 يوم ومستوى التأرجح الأخير) للحفاظ على مستوى المخاطرة.

في ذات السياق، تقع أول فرصةٍ لجني الربح عند 116,600$ (متوسط ​​المعروض ومتوسط ​​الحركة البسيط لـ 50 يوماً)، مع هدف ثانٍ عند 117,980$؛ إذا انقلب الزخمُ بشكلٍ حاسم – مثلاً: في حالة تشكّل نموذج الجنود الثلاثة البيض أو ظهور كسر قوي أو استقرار فوق المنطقة الزرقاء على المخطط، فيُمكن تركُ جزءٍ من الاستثمار على أمل جني مكاسبَ أكبرَ عند حوالي 119,150$.

في المقابل، إذا ظهرَ نموذج الغربان السوداء الثلاثة ليدفع السعر للإغلاق دون 113,300$ فينبغي التراجع هنا، إذ يشير ذلك إلى فشل القناة الصاعدة ويفتح المجال للتراجع نحو 112,100$. في العموم، يظل مسار الاحتياطي الفيدرالي الأكثرَ اعتدالاً وتنامي طلب المؤسسات داعمَين لاحتمالات الارتفاع، لكنّ المخطط البياني لا يزال يتطلب تأكيداً فوق 116,800$ لدخول المرحلة التالية من الارتفاع.

قد يحدث “تأثيرٌ مفاجئ” حقيقيٌّ إذا دفعَت البياناتُ الواردة الاحتياطيَّ الفيدرالي لاتخاذ خطواتٍ أسرع، ما سيُعزز الزخم. مع ذلك، تظل عمليات الدخول والخروج المدروسة هيَ الخيار الأمثل.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة بلوكتشين سولانا

تُمثل شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، وتهدف إلى منح النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين قابلية التوسع من خلال توفيرها مزايا العقود الذكية فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة، مع إمكانية تطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) بالإضافة إلى إنشاء عملات الميم.

فمن خلال جمعِه بين الأمان العالي لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وكفاءة أداء بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يفتح مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) آفاقاً لاستخداماتٍ جديدة كلياً، بما فيها ربط أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) بسلاسةٍ عبر الشبكة الجديدة وتطوير تطبيقات لامركزية تتيح قابلية التوسع.

علاوةً على ذلك، يُركز الفريق بشدة على الموثوقية وقابلية التوسع. لذلك، فقد أخضَعَ العقد الذكي لعملته إلى تدقيق فريق Coinsult بهدف طمأنة المستثمرين بشأن أسسه وآفاقه، ما عزّز الاهتمام بالمشاركة وأدى إلى تجاوز حصيلة الاكتتاب حتى الآن 17.3 مليون دولار، مع بقاء قدرٍ ضئيلٍ من الكمية المخصصة للبيع خلال هذه المرحلة. حالياً، تُباع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بسعر 0.012955$ فقط، علماً أن السعر سيرتفع بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من الموقع الرسمي للمشروع باستخدام العملات الرقمية، أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

