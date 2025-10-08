توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): أرباح سايلور البالغة 3.9 مليار دولار، وتحوّل اليابان إلى دعم العملات الرقمية، ومسار فني يمهّد لمستوى 160,000$

يقود كلٌّ من أرباح مايكل سايلور (Michael Saylor) البالغة 3.9 مليار دولار إلى جانب التحوّل الاقتصادي في اليابان نحو سياساتٍ داعمةٍ للعملات الرقمية الموجَة الصاعدة، حيث تشير توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الآن إلى منطقة 160,000$.

قفز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) فوق 125,000$، ما يعكس تزايد الطلب المؤسساتي وتنامي الثقة العالمية. من ناحيتها، أعلنت شركة Strategy -المملوكة لمايكل سايلور- إيقاف عمليات الشراء الجديدة بعد تحقيق أرباح بقيمة 3.9 مليار دولار، في حين يُساهم توجّه القيادات اليابانية المؤيدة للنمو وقلق المستثمرين من الإغلاق الحكومي الأمريكي في البحث عن استثماراتٍ كملاذ آمن.

وكما أشرَنا في التوقعات السابقة، فإن الهدف التالي على المخطط البياني لعملة بيتكوين (Bitcoin) يقع بين مستوى 128,000$ و130,000$، مع إمكانية ارتفاع مُحتملٍ نحو مستوى 160,000$ في المرحلة المقبلة.

سايلور يوقف شراء عملة بيتكوين (Bitcoin) مؤقتاً بعد تحقيق أرباح بقيمة 3.9 مليار دولار في الربع الثالث

أفادت شركة Strategy التي يقودها مايكل سايلور عن تسجيل أرباح غير محققةٍ بقيمة 3.9 مليار دولار على ممتلكاتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال الربع الثالث من 2025. ورغم هذه المكاسب غير المسبوقة، أعلن سايلور أنّ الشركة ستوقف مؤقتاً عمليات الشراء الجديدة، في خطوة نادرة لشركةٍ عُرفت بسياسة الشراء المستمرة خلال فترات قوة السوق.

وتمتلك شركة Strategy الآن 640,031 عملة بيتكوين (Bitcoin) بمتوسط تكلفةٍ أقل من 74,000$، وقيمة إجمالية تتجاوز 79 مليار دولار. عن ذلك، ذكرَ سايلور في منشور له على منصة X أنّ إجمالي الأرباح -بما في ذلك أرباح تشرين الأول/أكتوبر- قد تجاوزت 9 مليار دولار.

No new orange dots this week — just a $9 billion reminder of why we HODL. pic.twitter.com/P84m14WF3G — Michael Saylor (@saylor) October 5, 2025

وفيما تَعَامل بعض المتداولين مع هذا التوقف بسخريةٍ، رأى آخرون أنه يمثل فترة تهدئة مؤقتةٍ عقبَ تحقيق عوائد استثنائية. ويُبرز القرار نهج Strategy المنضبط، وفي الوقت نفسه تُعزز أرباحها الضخمة الثقة بعوائد عملة بيتكوين (Bitcoin) على المدى الطويل.

محلل وول ستريت يتوقع قفزة في سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) رغم الإغلاق الحكومي الأمريكي

وصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى مستوى غير مسبوق جديد عند 125,559$ في 5 تشرين الأول/أكتوبر، مُضاعفاً قيمته خلال عام واحد رغم استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، ويعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين القوية بأكبر عملة رقمية في العالم.

🔊 Bitcoin hits record highs amid prolonged US government shutdown. Analysts predict the rally may continue. The Reuters World News podcast has the latest: https://t.co/xLToa18AIn pic.twitter.com/RkL13RhZjY — Reuters (@Reuters) October 6, 2025

ووفقاً لجيفري كيندريك (Geoffrey Kendrick) -رئيس أبحاث الأصول الرقمية في بنك Standard Chartered- قد يتجه السعر إلى 135,000$ قريباً، وربّما يصل إلى 200,000$ في نهاية العام. ويَعزو كيندريك هذا الارتفاع إلى الاستثمارات القوية في صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin Spot ETFs)، والتي قد تجذب ما يصل إلى 20 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار كيندريك إلى أن الإغلاق الحكومي يدفع المستثمرين نحو عملة بيتكوين (Bitcoin) كملاذ آمن في مواجهة تقلبات الأسواق التقليدية، ويعتقد المحللون أن هذا التحوّل في المزاج العام قد يحافظ على زخم العملة ويدفعها لتحقيق مستوياتٍ غير مسبوقة خلال الأشهر المقبلة.

رئيس الوزراء الياباني الجديدة تاكايتشي تُنعش أسواق العملات الرقمية

أشعل انتخاب رئيس الوزراء الياباني الجديدة ساناي تاكايتشي (Sanae Takaichi) موجة من التفاؤل في أسواق المال والعملات الرقمية، إذ قفز مؤشر نيكاي (Nikkei) بنسبة 5% فور انتخابها مُسجّلاً أعلى مستوياته على الإطلاق، مع ترحيب المستثمرين بسياساتها الداعمة للنمو الاقتصادي ونهجها القائم على خفض معدلات الفائدة.

Sanae Takaichi’s election as the new leader of the Liberal Democratic Party has changed the dynamics among opposition parties regarding whom the ruling LDP-Komeito bloc will join forces with.https://t.co/aRDa7kWXml — The Japan News (@The_Japan_News) October 6, 2025

لطالما عُرِفت Takaichi في اليابان بلقب “المرأة الحديدية”، وكانت من أبرز الداعمين للحوافز الضريبية والابتكار وتبني الأصول الرقمية. فخلال فترة توليها منصباً وزارياً سابقاً، دعمت السماح بالتبرعات من خلال العملات الرقمية للسياسيين، ما يُشير إلى موقفها التقدمي تجاه تقنية البلوكتشين.

ويعتقد المحللون أن قيادتها قد تُمهّد الطريق أمام قواعد أكثر وضوحاً تخص العملات الرقمية وتجذب المزيد من المستثمرين اليابانيين إلى أصولٍ مثل عملة بيتكوين (Bitcoin). ومع تداولها بالفعل أعلى مستوى 125,400$، فقد تُعزز التوقعات المرتبطة بالحكومة اليابانية الداعمة للنمو من حجم الطلب وتدفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

التحليل الفني لعملة بيتكوين (Bitcoin): نمط الفراشة الهابط يقترب من الاكتمال

مثلما ناقشنا في توقعاتنا السابقة، يواصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) استقراره النسبي بالقرب من 125,200$، مُظهراً قوته بعد اختراق منطقة 118,000$. ويظل الاتجاه العام صاعداً، ويقوده قناة سعرية صاعدةً تحدد زخم شهر تشرين الأول/أكتوبر.

ويقترب سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الآن من الحد العلوي لنمط الهارموني من نموذج الفراشة الهابط، مع توقعاتٍ بأن تتراوح منطقة الانعكاس المحتملة (PRZ) بين 128,000$ و130,000$.

فوفقاً للمخطط البياني لأربع ساعاتٍ، تُحافظ عملة بيتكوين (Bitcoin) على قيعان أعلى ويتم تداولها أعلى بكثير من متوسط الحركة البسيط لـ 50 يوماً (50-SMA) عند 119,012$ ونظيره لـ 100 يوم (100-SMA) عند 115,740$، ما يدعم استمرارية الاتجاه الصاعد. ويشير مؤشر القوة النسبية (RSI) قرب 70 إلى حالة طفيفةٍ من البيع الزائد؛ أي أنّ الزخم اتّجه نحو التهدئة مع استمرار سيطرة المشترين على السوق.

وإذا استقر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) فوق مستوى 124,600$، فقد يواصل ارتفاعه باتجاه 130,000$ مُكملاً بذلك نمط الهارموني. أما الفشل في الحفاظ على مستوى الدعم عند 121,100$ فقد يؤدي إلى إعادة اختبار مستوى 118,500$.

ورغم احتمالات التراجع المؤقت، يبقى الاتجاه العام صاعداً، مع إشارة النموذج الفني إلى أن مرحلة الارتفاع التالية لعملة بيتكوين (Bitcoin) قد تستهدف 160,000$ خلال الأشهر المقبلة.

