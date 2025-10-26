توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): الخطر يحدق بانطلاقة الربع الأخير إثر تسبب موجة تصفية صفقات مضاربة على الارتفاع بكسر السعر لمستوى دعم رئيسي

الحيتان تتسبّب بموجة تصفيةٍ بقيمة 40 مليون دولار، وتوقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تكشف أسباب تمكّن انتعاشة الربع الأخير بدفع السعر لاختراق حاجز 114,000$.

تعرّض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) لصدمةٍ جديدة مطلع الأسبوع إثرَ حدوث موجة تصفيةٍ بقيمة 40.56 مليون لصفقات المضاربين على الارتفاع في 24 ساعة، ما يُوحي بسيطرة القلق على السوق ترقباً لإعلان بياناتٍ هامةٍ متعلقةٍ بعوامل الاقتصاد الكلي، ليستقرَّ حالياً تداول كبرى العملات الرقمية عالمياً على تراجع طفيفٍ حول 111,546$ برغم بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أفضل ممّا كان متوقعاً وتجدّد ثقة المؤسسات.

U.S. September CPI rose 0.3% month-over-month, below the consensus forecast of 0.4%, indicating inflation cooled more than expected. This softer reading suggests easing price pressures, potentially giving the Federal Reserve more room to cut interest rates without overheating the… — Grok (@grok) October 24, 2025

وطالت موجة التصفية الأقوى صفقات المضاربين على الارتفاع بكسر مستوى 111,000$ إثر فشل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بتجاوز حاجز المقاومة الأقرب البالغ 114,000$، حيث أدت موجة التصفية القسرية هذه إلى استقرارٍ نسبي مؤقتٍ، ما أدى بدوره إلى تقليل استخدام الرافعة المالية وإخراج بعض المضاعفات الزائدة من السوق، ومثل عمليات التصفية هذه -برغم إيلامها المتداولين- يُمكنها توفيرُ أجواء ملائمةٍ لانتعاشةٍ أكثرَ استقراراً بمجرد بدء اكتساب الزخم مجدداً.

على نحوٍ مماثلٍ، أظهرت بيانات منصة Coinglass تصدُّرَ عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) موجة التصفية بإجمالي 44.4 مليون دولار، تلتها عملة بيتكوين (Bitcoin) بفارق ضئيل قيمته 40.5 مليون دولار، ما يؤكد هيمنة الأصول الرئيسية على أسواق المراهنة باستخدام الرافعة المالية.

الدعم المؤسساتي والتنظيمي

على الرغم من هذا التراجع، بقيت توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إيجابية بفضل استمرار التطورات المؤسساتية والتنظيمية الإيجابية، فقد شكّلت موافقة الاتحاد الأوروبي على تطبيق عملة بيتكوين (Bitcoin) السويسري Relai بموجب قانون أسواق الأصول الرقميّة (MiCA) الخاص بالاتحاد الأوروبيّ خطوةً متقدمة نحو إدراج الأصول الرقمية ضمن النظم المالية التقليدية.

NEW: @blockchain and @relai_app join @RevolutApp in securing MiCA licenses to offer regulated crypto services in the European Economic Area (EEA).@Plasma (token: $XPL) will reportedly follow after it announced plans to establish a new office in Amsterdam. pic.twitter.com/uAEJZEC6cS — crypto.news (@cryptodotnews) October 24, 2025

فبعدَ حُصولها على ترخيص MiCA، أصبح بإمكان شركة Relai بدء توفير خدمات استثمار مُنظّمةٍ مرتبطةٍ بعملة بيتكوين (Bitcoin)، وقبول الدفع باستخدامها في منطقة الدفع الأوروبية الموحدة (SEPA)، وزيادة وصول عملاء الاتحاد الأوروبي لأنشطة التداول، وهي خطوة يُنتظر منها أن تُعزز كثيراً تبنّي الأفراد والمؤسسات للعملة في جميع أنحاء أوروبا.

علاوةً على ذلك، يُمثّل سماح بنك جيه بي مورغان (JPMorgan) لعملائه بالاقتراض مقابل ممتلكاتهم من عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) اعترافاً آخرَ بموثوقية هذه الأصول الرقمية.

FIRST THEY CALLED CRYPTO A SCAM… NOW THEY WANT TO USE IT AS COLLATERAL? 😂



JPMorgan will soon let institutional clients use $BTC and $ETH as loan collateral, expanding beyond CRYPTO ETFs.



The same banks that mocked it are now borrowing against it.



Funny how “scams” become… pic.twitter.com/9X7R39mbTq — Wise Advice (@wiseadvicesumit) October 24, 2025

يُذكر أن البنك سيحتفظ بالأصول الرقمية المُودعة كضمانٍ عبر جهة حفظ وصائي مستقلةٍ للأصول، ما يمنح المستثمرين وسيلة قانونية للوصول إلى السيولة مقابل أصولهم الرقمية دون بيعها، ويرى محللون في هذا التطور دافعاً إيجابياً مستداماً للاستخدامات المالية لعملة بيتكوين (Bitcoin) وإقبال المؤسسات عليها.

التحليل الفني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin): السعر على وشك اختراق نمط المثلث المتماثل

من الناحية الفنية، يُواصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تحركه حالياً ضمن مثلثٍ متماثل، وهو نمطٌ غالباً ما تتبعه انطلاقةٌ قويةٌ، ويُظهر المخطط البياني بمدى الأربع ساعات دعماً من خط الاتجاه الصاعد عند مستوى 109,700$ وحاجز مقاومة عند 114,100$، لتنحصرَ تحركات السعر ضمن منطقة نطاق ضيق.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: Tradingview

يشير تجاوز خط متوسط ​​الحركة الأسي بمدى 20 يوماً (110,300$) لنظيره بمدى 50 يوماً (110,200$) إلى إمكانية اكتساب زخمٍ صاعد، بينما تُظهر قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) المستقرة عند 60 تحسّناً في المزاج لعام دون بلوغ نطاق الشراء الزائد، كما تشير أنماط شموع التداول -بما فيها الشموع القصيرة والابتلاعية الصاعدة مؤخراً- إلى تزايد الاهتمام بالشراء.

فإذا تمكن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من الإغلاق فوق 114,100$، يُرجّح أن تتركَّز الأهداف التالية ضمن نطاق 117,000$-120,000$ تليها حركة انطلاقةٍ مُحتملةٍ إلى 125,000$. أما إذا تراجع إلى ما دون 111,000$، فقد يعيد السعر اختبارَ نطاق 109,700$-106,700$، حيث يبدو أن هيكلية السعر طويلة الأجل ما تزال متينةً عند هذه المستويات.

التوقعات: من التصفية إلى الانتعاش

بينما أضرّت موجة التصفية بقيمة 40 مليون دولار ببعض المتداولين من مُستخدمي أداة الرافعة المالية، إلا أن العوامل الأساسية -بما فيها ازدياد الوضوح التنظيمي واتجاه المؤسسات للإقراض باستخدام عملة بيتكوين (Bitcoin) كضمان وتراجع معدلات التضخم- بقيت بمُجملها تشير إلى انتعاشةٍ محتملةٍ لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) على المدى المتوسط.

فإذا تمكن الثيران (المضاربون على الارتفاع) من دفع السعر إلى 114,000$ مع أحجام تداول جيدة، فإن رحلة الانطلاق صوب نطاق 120,000$-125,000$ ستبقى واردةً تماماً خلال الربع الأخير من العام.

وبالنظر إلى تأثير إعادة ضبط استخدام الرافعة المالية وتعميق مشاركة المؤسسات، فإن مرحلة الاستقرار النسبي الحالية قد تمثل الهدوء الذي يسبق الانطلاقة القوية المنتظرة لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin).

