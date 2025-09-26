توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): ترخيص عمليات الدفع في ولاية أوهايو ودعم قطاع العملات المستقرة بمبلغ 47 مليون دولار يعززان مسارها السعري المبشر طويل الأجل

يستقر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً على تراجع في آخر 24 ساعة بنسبة 2.75% عند 109,750$ وسط مزيج من تأثر المستثمرين بالدلالات الفنية غير المبشرة للمسار السعري وسلسلةٍ من أخبار الاستثمار الداعية إلى التفاؤل، فقد أصبحت أوهايو رابع ولايةٍ أمريكيةٍ تُرخّص أنشطة استخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع مقابل الخدمات العامة بعد ولايات كولورادو ويوتاه ولويزيانا.

فقد وافق مجلس إدارة الإيداع في الولاية بالإجماع على السماح للوكلاء بمعالجة المعاملات باستخدام الأصول الرقمية، ما يُعزز شرعية عملة بيتكوين (Bitcoin) في القطاع المالي الحكومي، ليصف أمين الدولة في ولاية أوهايو فرانك لاروز (Frank LaRose) هذا القرارَ بالخطوة الجريئة الهادفة إلى تعزيز جاذبية الولاية كمركز تجاري، مُؤكداً أن مكتبه سيكون أول الجهات الداعمة لمعاملات الكريبتو في أنشطة الدفع الرسمية.

JUST IN: 🇺🇸 Ohio’s State Board of Deposit approved a vendor to accept #Bitcoin and crypto payments for state fees and services. pic.twitter.com/hvu65dslAL — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 25, 2025

وفيما يدرس مشرّعو الولاية فكرة تأسيس احتياطيات كريبتو إستراتيجيةٍ مشابهةٍ للاحتياطي الوطني لعملة بيتكوين (Bitcoin)، لتُسهم هذه الخطوات في تعزيز موثوقية الأصول الرقمية والتفاؤل بمستقبل عملة بيتكوين (Bitcoin) طويل الأجل.

توسّع النظام التقني لعملة ريبل (Ripple-XRP) رغم تراجعها السعري

استمرَّ سعر عملة ريبل (Ripple) في معاناته منذ 19 أيلول/سبتمبر ليتراجَع بنسبة 10% ويستقر حالياً عند 2.82$، فيما تتوضّع أقرب مناطق المقاومة ضمن نطاق 3.20$-3.30$ مع توفر دعمٍ من مستوى 2.60$، وتشير توقعاته إلى إمكانية مروره بموجة استقرار، لكنّ المدير التنفيذي لشركة ريبل (Ripple Labs) براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) استغل حدث XRP Seoul 2025 لإضفاء أجواء إثارة على العملة بحديثه عن عملة mXRP باعتبارها أداةً تتيح للمُحتفظين طويلي الأجل بأرصدة عملة ريبل (Ripple) توليدَ عائد سنوي بنسبةٍ تصل إلى 8% بدلاً من إبقاء أصولهم مُجمّدةً دون استفادة.

كما أبرمت شركتا ريبل (Ripple Labs) وSecuritize شراكةً لربط عملة ريبل المستقرة آر إل يو إس دي (Ripple USD-RLUSD) بأسواق الصناديق الممثلة رقمياً على البلوكتشين في إضافةٍ جديدة إلى استخداماتها العملية، فعادةً ما يمتدّ أثر التبني المؤسساتي لإحدى العملات البديلة ليشمل بقيتها، فضلاً عن دعمه غير المباشر لعملة بيتكوين (Bitcoin).

شركة تسهيل عمليات الدفع باستخدام العملات المستقرة RedotPay تنضم إلى نادي المشاريع المقوّمة بمليار دولار

نجحت شركة عمليات الدفع RedotPay بجمع تمويلٍ بقيمة 47 مليون دولار لتصبح إحدى الشركات الواعدة المقوّمة بقيمةٍ تفوق المليار دولار خلال 18 شهراً فقط، حيث نجحت الشركة -المدعومة من شركات Coinbase Ventures وGalaxy Ventures وVertex Ventures لدعم المشاريع الناشئة- باستقطاب 5 مليون مستخدم ومُعالجة معاملات دفع بقيمةٍ بلغت 10 مليار دولار منذ إطلاقها.

🦄 Rising to Unicorn: @RedotPay Secures $47M in Strategic Funding!



Thanks to @cbventures , @GalaxyHQ & Vertex Ventures for believing in our mission!#RedotPay highlights in just 2 years:

👥 5M+ users in 100+ markets

💸 $10B annualized payments volume

🌐 Leading #stablecoin… pic.twitter.com/JgKBCTpHtw — RedotPay Official (@RedotPay) September 25, 2025

وتسمح خدمة الدفع العالمية الخاصة بالشركة -التي تم إطلاقها في حزيران/يونيو- بإجراء عمليات تحويل أرصدة الكريبتو إلى الحسابات البنكية، وتشهد إقبالاً متزايداً في الأسواق محدودة الخدمات مثل أمريكا اللاتينية، كما حَصلت شركة RedotPay على تراخيصَ للعمل في الأرجنتين وهونج كونج وأوروبا وتُخطط لأنشطة توسع إضافية.

ومع استمرار أنظمة الدفع باستخدام العملات المستقرة بالتوسّع، تزداد الثقة بالتمويل الرقمي، وهو ما يُسهم بشكلٍ غير مباشر في تدعيم مكانة عملة بيتكوين (Bitcoin) وترسيخ دورها الريادي.

الآفاق الفنية لتحركات سعر زوج BTC/USD

يُواصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تحرّكه حالياً ضمن نمط مثلثٍ هابطٍ يُمثل ضِلعُه العلوي حاجزَ مقاومة 111,128$ والسفلي دعماً حول 109,000$، وكسرُه للأسفل يُمكنه دفع السعر إلى التراجع صوب 107,282$ وربما 105,210$، لكنّ قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 38 تشير إلى قرب بلوغ نطاق البيع الزائد، ما يتيح لتشكل شمعة تداول صاعدة قويةٍ عند المستوى الحالي التمهيد لانطلاقةٍ صوب حاجزي 113,900$ و117,372$ القويين.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: Tradingview

أما المتداولون فيُمكنهم بدء تجميع أرصدة العملة بحذر في نطاق 109,000$-110,000$ مع وضع حدٍّ لإيقاف الخسائر دون 105,000$، ويُمكن للتعافي صوب 114,000$ تأكيد انطلاق مسارٍ صاعدٍ باتجاه 120,000$.

ولربّما تستعد عملة بيتكوين (Bitcoin) لانطلاقةٍ سعريةٍ جديدة قبل نهاية العام في ظل دعم الولايات المتحدة لعمليات الدفع باستخدام العملات الرقمية، وتوسّع الأنظمة التقنية للعملات البديلة، واستقطاب شركات العملات المستقرة استثماراتٍ بمليارات الدولارات.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح الاستثمار بعملة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة معاملات بلوكتشين سولانا

تُعَد شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، والمُطوَّرة لدعم النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين عبر إتاحة ميزات العقود الذكية وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) وإمكانية إطلاق عملات الميم وتداولها بسرعةٍ فائقةٍ وتكلفةٍ زهيدة.

وبجمعه بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يُوفر حل طبقتها الثانية الفريد استخداماتٍ عملية متنوعة بما فيها الربط السلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) وتطوير تطبيقات لامركزية (dApps) تتيح قابلية التوسع.

من جهته، يُولي فريق المشروع اهتماماً كبيراً للموثوقية وقابلية التوسع، بدليل إخضاع العقد الذكي لعملته بنجاح إلى تدقيق فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بشأن أسسه التقنية. ونظراً إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالعملة، فقد تجاوزت حصيلة الاكتتاب حاجز 18.3 مليون دولار مع تبقي كميةٍ محدودة من العملات المخصصة للاكتتاب، وتُباع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.012975$، ومن المقرّر ارتفاعه بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عبر زيارة الموقع الرسمي للمشروع والدفع باستخدام أرصدتكم من العملات الرقمية أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

للمشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) اضغط هنا