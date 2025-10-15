توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): السعر يقترب من 111,000$ بدعم من إيلون ماسك، ورهان ميتابلانيت (Metaplanet) بقيمة 3.5 مليار دولار على المحك

تشهد رؤوس الأموال الكبرى في السوق تحركات مثيرة، لتشير توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى إمكانية ارتداده نحو 130,000$ بعد دعم إيلون ماسك وانخفاض تقييم شركة ميتابلانيت.

عادت عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى دائرة الاهتمام مجدداً مع تجديد إيلون ماسك دعمه للعملة واصفاً إياها بأنها عملة “قائمة على الطاقة” و”مضادة للتضخم”، بالتزامن مع تحذير صندوق النقد الدولي (IMF) من تصاعد المخاطر ضمن الأسواق العالمية. في الوقت نفسه، تواجه شركة ميتابلانيت اليابانية انخفاضاً حاداً في تقييمها، رغم امتلاكها عملات بيتكوين (Bitcoin) بأكثر من 3.5 مليار دولار.

مع ذلك، تُظهر المخططات البيانية استقرار سعر عملة بيتكوين بالقرب من مستوى 111,000$، مع إشارة نمط القاع الثلاثي إلى احتمال ارتفاع السعر نحو مستوى 130,000$ تبعاً لاستمرار قوة الطلب المؤسساتي.

إيلون ماسك يصف عملة بيتكوين (Bitcoin) بأنها “قائمة على الطاقة ومضادة للتضخم”

وصف إيلون ماسك -المدير التنفيذي لشركة تسلا (Tesla)- عملة بيتكوين (Bitcoin) بأنها عملة “قائمة على الطاقة” و”مُضادة للتضخم”، مشيراً إلى اختلافها عن “العملات الرسمية المزيفة” التي يُمكن للحكومات إصدارها وطباعتها بلا حدود، في حين أن نموذج إثبات العمل (proof-of-work) الخاص بعملة بيتكوين (Bitcoin) يمنع إنشاء “طاقةٍ مزيفة”.

جاءت تصريحات ماسك رداً على المحلل ZeroHedge الذي ربط ارتفاع أسعار عملة بيتكوين (Bitcoin) والذهبَ بزيادة الإنفاق الحكومي على تقنية الذكاء الاصطناعي. وتُعد تصريحات ماسك هذه الأكثرَ صراحة بشأن عملة بيتكوين (Bitcoin) منذ ما يقارب 3 سنواتٍ، وذلك بعد أن توقع في عام 2022 دورة سوق هابطة ممتدةً عقب انهيار منصة FTX. وتؤكد إعادة تأييد ماسك لعملة بيتكوين (Bitcoin) على إيمانه بدورها كأداة تحوّطٍ ضد التضخم وعلى تزايد أهميتها في الاقتصاد القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم استمرار المخاوف بشأن استهلاك الطاقة في عمليات التعدين.

وعقبَ تصريحات ماسك، استعادت عملة بيتكوين (Bitcoin) زخمها، وارتفع السعر ليقترب من 111,000$ مع تحسّن مزاج المستثمرين وتجدد الثقة بإمكانات العملة على المدى الطويل.

صندوق النقد الدولي (IMF) يحذر من مخاطر الأسواق العالمية

حَذر صندوق النقد الدولي من أن الأسواق العالمية بدأت تتعامل بتراخٍ مع المخاطر مثل التوترات التجارية وارتفاع مستويات الدين وتضخم أسعار الأصول، ونبه إلى أن فقدان الثقة المفاجئ قد يؤدي إلى تراجع “فوضوي” في الأسواق.

جاء هذا التحذير عقب تجدّد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (Donald Trump) بفرض رسوم جمركية جديدة، ما تسبّب بضغوطٍ مؤقتةٍ على كلٍّ من سوق عملة بيتكوين (Bitcoin) وسوق الأسهم. وحث صندوق النقد الدولي الحكومات على تشديد الرقابة على العملات الرقمية والعملات المستقرة، وتقليل العجز المالي.

وعلى الرغم من التقلبات قصيرة الأجل، تشير سرعة تعافي سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى استمرار ثقة المتداولين بصلابتها وقوتها على المدى الطويل.

تراجُع تقييم شركة ميتابلانيت (Metaplanet) إلى ما دون قيمة ممتلكاتها من عملة بيتكوين (Bitcoin)

شهدت ميتابلانيت -شركة خزينة عملة بيتكوين (Bitcoin) اليابانية الرائدة- انخفاض تقييمها إلى ما دون قيمة ممتلكاتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) للمرة الأولى في تاريخها، فقد تراجع مؤشر القيمة السوقية إلى صافي قيمة أصول الشركة المقوّمة بعملة بيتكوين (mNAV) الخاص بالشركة إلى 0.99، ما يشير إلى أن السوق باتت تقيم ميتابلانيت بأقل من قيمة ممتلكاتها البالغة 30,823 عملة بيتكوين (Bitcoin)، والتي تقدر حالياً بنحو 3.5 مليار دولار.

يأتي هذا التراجع بعد أن أوقفت الشركة عمليات شراء عملة بيتكوين (Bitcoin) مؤقتاً لمدة أسبوعين، على الرغم من سمعتها كأحد أكثر الشركات الآسيوية نشاطاً في تجميع العملة على المستوى المؤسساتي. وقد انخفضت قيمة سهم شركة ميتابلانيت بنسبة 75% منذ شهر حزيران/يونيو، ما يعكس حذرَ المستثمرين وعدم اليقين المتزايد حول إستراتيجيات الشركات المرتبطة بخزينة عملة بيتكوين (Bitcoin).

وفق ذلك، يرى المحللون أن ردَّ فعل السوق يشبه موجة الشك التي واجهتها تسلا في بداياتها، مشيرين إلى أن التراجع الحالي ناتج عن تسعير غير دقيق وليس خللاً في نموذج عمل ميتابلانيت، ويشير هؤلاء إلى أن احتياطي الشركة الكبير من عملة بيتكوين (Bitcoin) وخطتها طويلة الأجل لزيادة ممتلكاتها من العملة يواصلان دعم الثقة بقوة ميزانيتها العمومية.

في الوقت نفسه، يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) بشكلٍ مستقر حول مستوى 113,000$، حيث أكد المحللون أن ممتلكات شركة ميتابلانيت تعيد التأكيد على قناعة المؤسسات بإمكانات النمو طويلة الأجل لسعر العملة.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): نموذج القاع الثلاثي يشير إلى اختراق محتمل نحو 130,000$

يشكل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) نمط القاع الثلاثي بالقرب من مستوى 109,600$، وهو مستوى حفز عدة انعكاساتٍ منذ أواخر أيلول/سبتمبر، ويشير هذا النمط إلى تراجع ضغط البيع في ظل استعادة المشترين للسيطرة تدريجياً.

وعند النظر إلى المخطط البياني في إطار ساعتين، نلاحظ تقاطع متوسط الحركة البسيط المعدل (SMMA) المُقاس في 100 فترة عند 116,676$ مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.5 عند 116,108$، ما يُعتبر منطقة مقاومةٍ رئيسية قد تحدُّ من المكاسب قبل حدوث اختراق مؤكد.

مخطط بياني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: Tradingview

وارتدَّت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستويات البيع الزائد إلى 47، ما يُظهر تباعداً صاعداً مبكراً وتباطؤاً في الزخم الهابط، ومن شأن تشكّل شمعةٍ ابتلاعية صاعدة فوق مستوى 114,500$ أن يؤكد هذا النمط ويُعزز الزخم الشرائي على المدى القصير.

وعلى الرغم من أنّ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) لا يزال يتحرك داخل قناة هابطة، تشير توقعات منصة Tradingview إلى احتمال ارتفاع السعر نحو مستوى 119,000$ المتوافق مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786. وسيشير الإغلاق فوق مستوى 120,000$ إلى تحوّل حالة الاستقرار النسبي إلى التعافي، مع استهداف المستويات التالية عند 125,000$ و130,000$.

لذلك، قد يرغبُ المتداولون بفتح مراكز مضاربةٍ على ارتفاع السعر فوق مستوى 114,600$، مع وضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستوى 109,500$. علماً أن الهدف السعري الأول يقع عند 119,800$، وسيؤكد التحرّك فوق متوسط الحركة البسيط المُقاس في 100 فترة على إمكانية انعكاس الاتجاه نحو الصعود. ومع تراجع التقلبات وارتفاع وتيرة التجميع المؤسساتي، قد يشكل المستوى الحالي لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قاعدةً لانطلاقةٍ مستدامةٍ خلال الربع الأخير لهذا العام.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER): التطور التالي لعملة بيتكوين (Bitcoin) على بلوكتشين سولانا (Solana blockchain)

تعمل عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) على مرحلةٍ جديدة إلى النظام التقني لبيتكوين. فبينما تظل عملة بيتكوين (Bitcoin) المعيارَ الذهبي للأمان، تقدم لها عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) ما كان ينقصها دائماً، ألا وهو سرعة بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) الفائقة.

فباعتبارها أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)، تعتمد عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) على آلة سولانا الافتراضية (SVM) للدمج بين أمان واستقرار بلوكتشين بيتكوين وسرعات بلوكتشين سولانا (Solana blockchain). ويسمح هذا للمشروع بتقديم سرعاتٍ فائقةٍ وعقود ذكية برسوم منخفضةٍ وتطبيقات لامركزية (dApps) بالإضافة إلى دعم إنشاء عملات الميم، علماً أن كل ذلك محميٌّ بأمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin).

كما خضع العقد الذكي للعملة -والمُصمَّمُ للجمع بين قابلية التوسع والبساطة والموثوقية- بنجاح إلى تدقيق أمني من قبل فريق Coinsult، ويَشهدُ المشروع اهتماماً متزايداً من المستثمرين مع تجاوز حصيلة الاكتتاب حتى الآن 23.4 مليون دولار، حيث تباع العملة حالياً بسعر 0.013105$ قبل الزيادة التالية.

ومع ارتفاع النشاط على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) وزيادة الطلب على التطبيقات الفعالة المبنية عليها، يبرز مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كجسر يُوحّد اثنين من أكبر أنظمة الكريبتو في السوق. فإذا كان مشروع عملة بيتكوين (Bitcoin) قد وضع حجر الأساس، فستُحسّن عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) منه وتجعله أسرَع وأكثرَ مرونة ومتعة من جديد.