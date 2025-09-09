توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): توجّه بورصة ناسداك (Nasdaq) لإتاحة تداول الأسهم الممثلة رقمياً ومشتريات الحيتان يشعلان الآمال ببلوغ 130,000$

يستقر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً على ارتفاع بنسبةٍ تقارب 0.5% في آخر 24 ساعة عند 112,832$ مصحوباً بأحجام تداول بلغت 40.5 مليار دولار، وبقيمة سوقية توازي 2.24 تريليون دولار، وبمعروض متداول قدره 19.92 مليون عملة BTC، غيرَ أن المشهد الأوسع لرائدة القطاع يتبدّل اليوم تحت تأثير ثلاث قوى رئيسية، وهي توجّه بورصة ناسداك لتوفير تداول الأسهم الممثّلة رقميّاً، وازدياد وتيرة التجميع المؤسساتي، وتوفر وضعيةٍ فنية متماسكةٍ توحي بانطلاقةٍ سعرية وشيكة.

فقد تقدّمت بورصة ناسداك (Nasdaq) رسمياً بطلب إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) لإتاحة تداول الأسهم الأمريكية بهيئتها المُمثّلة رقمياً في خطوةٍ تاريخية نحو دمج تقنية البلوكتشين في بنية أسواق المال التقليدية، وسيتيح المُقترح للمستثمرين خيار المفاضلة بين التداول التقليدي للأسهم وبين الإصدار الممثل رقمياً على البلوكتشين عند التسوية.

وإذا تمت الموافقة على الطلب، فلن يسهم ذلك فقط في تحديث الأسواق المالية، بل سيُؤكد على مساهمة بنية البلوكتشين التقنية في صميم النظام المالي العالمي، فيما تواصل المؤسسات والجهات السيادية -في ذات الوقت- تجميع أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، إذ أضافت شركة Metaplanet اليابانية هذا الأسبوع إلى ممتلكاتها 136 عملة BTC، لتتجاوز حيازتها الإجمالية حالياً 20,000 عملة BTC بقيمة إجمالية تفوق 2 مليار دولار.

في سياقٍ متصل، أحيت السلفادور حدث “يوم بيتكوين” بشراء 21 عملة BTC إضافية، لترتفع احتياطياتها الوطنية إلى 6,313 عملة، فيما استحوذت شركة ستراتيجي (Strategy) -التابعة لمايكل سايلور- على 1,955 عملة BTC تُقدَّر قيمتها بنحو 217 مليون دولار، لتصل حيازتها الإجمالية إلى 638,460 عملة، ما يُعزز موقعها كأكبر المؤسسات امتلاكاً لأرصدة رائدة القطاع عالمياً.

وتوحي هذه الخطوات مجتمعة بأن تبني عملة بيتكوين (Bitcoin) لا يقتصر فقط على مستوى البنية التحتية المالية، وإنما يمتد إلى استيعاب مالكيها طويلي الأجل معروضَها المتاح للتداول بشكلٍ متزايد، ما يقلص تدريجياً معروضها المتداول.

ما الذي تعنيه هذه التحركات لعملة بيتكوين (Bitcoin)؟تتجاوز تداعيات هذه التطورات مجرد العناوين العريضة، حيث إن:

اتجاه بورصة ناسداك لإتاحة تداول الأصول الممثّلة رقمياً قد يُسرِّع وتيرة تبني المؤسسات، ويمنح شرعية إضافية لآليات التسوية القائمة على البلوكتشين، ما يمنح عملة بيتكوين (Bitcoin) استفادةً غير مباشرة من تعاظم الثقة بالنظام التقني بأكمله.

قد يُسرِّع وتيرة تبني المؤسسات، ويمنح شرعية إضافية لآليات التسوية القائمة على البلوكتشين، ما يمنح عملة بيتكوين (Bitcoin) استفادةً غير مباشرة من تعاظم الثقة بالنظام التقني بأكمله. المشتريات السيادية والمؤسساتية تُجسّد قناعةً متنامية بأن عملة بيتكوين (Bitcoin) يُمكنها توفير ملاذ آمن من هشاشة الاقتصاد وتآكل قيمة العملات الرسمية، وهو ما تؤكده رؤية شركة Metaplanet الرامية إلى امتلاك 210,000 عملة منها بحلول عام 2027.

تُجسّد قناعةً متنامية بأن عملة بيتكوين (Bitcoin) يُمكنها توفير ملاذ آمن من هشاشة الاقتصاد وتآكل قيمة العملات الرسمية، وهو ما تؤكده رؤية شركة Metaplanet الرامية إلى امتلاك 210,000 عملة منها بحلول عام 2027. محدودية المعروض مع تعدين أكثر من 19.9 مليون عملة بيتكوين (Bitcoin) وبقاء أقل من 1.1 مليون عملة منها بانتظار تعدينها، فأيُّ عملية شراء مؤسساتيةٍ ستضاعف مباشرةً ضغوط الندرة.

تشكل هذه القوى -مجتمعةً- قاعدةً راسخة تتيح لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بناء مساره الصاعد عليها، شريطة بقاء المستويات الفنية متماسكة.

التوقعات الفنية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin): التركيز على اختراق نمط المثلث الفني

يتحرّك سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن مثلث صاعد، وهو أحد النماذج الفنية المبشرة باستكمال المسار، إذ يقف السعر حالياً عند 112,832$ محاولاً اختراق حاجز 113,400$، فيما يُسجل قيعاناً متدرجة الارتفاع منذ أواخر آب/أغسطس.

وبينما يواصل خط متوسط الحركة البسيط بمدى 50 يوماً (SMA-50) المستقر عند 111,230$ العمل كمستوى دعم، يقف نظيره بمدى 200 يوم المتوضع عند 112,777$ كأقرب حواجز المقاومة، وفي حال تَحقُقِ تقاطع مستدامٍ لمتوسطات الحركة الأسية (EMAs) في هذا النطاق، يُمكن للسعر اكتساب زخم صاعد إضافي، كما أن شموع التداول ستتحول من أنماط الحيرة (بتشكيل شموع من نوعية دوجي وذات الذيول الممتدة) إلى أنماطٍ إيجابية متتابعةٍ تعكس أنشطة التجميع.

فيما بقيَ مؤشر القوة النسبية (RSI) متماسكاً عند 62 دون بلوغ نطاق الشراء الزائد، ما يتيح مجالاً لمزيد من الارتفاع قبل اكتساب الزخم مداه.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) – المصدر: Tradingview

فإذا نجَح سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) باختراق حاجز 113,400$ مصحوباً بازدياد أحجام التداول، فإن الأهداف الصاعدة التالية ستنتظره عند 115,400$ و117,150$، وهي مستويات يُبرزها مسار الاختراق على المخطط البياني لموقع TradingView أعلاه، خاصةً وأن تحركاتٍ كهذه ستؤكد أن موجة الاستقرار الأخيرة لم تكن سوى تمهيد لانطلاقةٍ جديدة. على النقيض من ذلك، فإن الفشل بالتماسك فوق 111,500$ ينذر بإمكانية التراجع صوب 110,000$ وربما 108,450$، إلا أن خط الاتجاه الصاعد يُوحي بأن التراجعات تحمل طابع التصحيح أكثر من كونها انعكاساً للمسار.

أما بالنسبة للمتداولين، فإن فتح صفقات مضاربةٍ على الارتفاع فور تخطي 113,400$ يُمثل فرصةً مغرية مع وضع حد لإيقاف الخسائر دون 111,200$ من أجل إدارة المخاطر، خاصةً وأن حدوث اختراق صاعد قد يمهّد لموجة ارتفاعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) التالية، وربما يفتح المجال أما بلوغ علامة 130,000$ خلال الانطلاقة المنتظرة.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح عملة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة بلوكتشين سولانا

يقدم مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) يعتمد على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، ويهدف إلى تعزيز النظام التقني للبلوكتشين بعقود ذكية وتطبيقات لامركزية (dApps) منخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ، إضافة إلى دعم تطوير عملات الميم وإطلاقها.

جدير بالذكر نجاحُ المشروع بالجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وكفاءة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، ليفتحَ المجال أمام استخداماتٍ جديدة قويةٍ تتضمّن توفير أداة ربطٍ سلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin)، وتطوير تطبيقات لامركزية (dApps) تتيح قابلية التوسع.

علاوةً على ذلك، يُركز الفريق بشدة على الموثوقية وقابلية التوسع، فقد أخضعَ العقد الذكي لعملته بنجاح إلى تدقيق فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بشأن أسسه وآفاقه، ما عزّز الاهتمام بالمشاركة وأدى إلى تجاوز حصيلة الاكتتاب حتى الآن 14.7 مليون دولار، مع بقاء قدرٍ ضئيلٍ من الكمية المخصصة للبيع خلال هذه المرحلة.

ختاماً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) حالياً بسعر 0.012885$ والمقرر ارتفاعه بتوالي مراحل الاكتتاب، وذلك بزيارة الموقع الرسمي لمشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وشرائها مقابل عملات رقمية أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

