توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): ناسداك تستثمر 50 مليون دولار في جيميني وموجة إقبال عالمية على أسواق الكريبتو

إخلاء مسؤولية: تعتبر العملات الرقمية من فئة الأصول عالية المخاطر، ويتم تقديم هذه المقالة لعرض المعلومات فقط، ولا تُعدّ نصيحةً استثماريةً بحالٍ من الأحوال؛ فهذا النوع من الاستثمار قد يؤدي إلى خسارتكم لاستثماراتكم بالكامل.

"إخلاء المسؤولية: النص الوارد أدناه هو مقالةٌ إعلانيةٌ ولا يمثل جزءاً من المحتوى التحريري لموقع Cryptonews.com، وبرغم خضوعه لمراجعةٍ تحريرية لضمان جودته وملاءمته للنشر، إلا أنه لا يعكس بالضرورة آراء موقع Cryptonews.com نظراً لاختلافه الواضح عن محتوانا التحريري المستقل."

وصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) اليوم 111,492$، بحجم تداول بلغ 49.8 مليار دولار على مدار 24 ساعة. ورغم انخفاض سعر عملة بيتكوين بنسبة 0.6% خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلا أن التطورات الجديدة على مستوى المؤسسات والجهات التنظيمية تمهّد الطريق لتحركاتٍ أكبر.

وسلطت جملةٌ من التطورات من أبرزها استثمارُ ناسداك مبلغَ 50 مليون دولار في منصة الكريبتو جيميني (Gemini) قبل طرحها العام الأولي، واتفاقية الوصاية بين شركة ريبل وبنك بي بي في إيه (BBVA) في أوروبا، وإطلاق فيتنام لبرنامج تجريبي مُدته خمس سنواتٍ الضوءَ على اتساع نطاق تبنّي العملات الرقمية في كلٍّ من وول ستريت والأسواق العالمية الأخرى.

ناسداك تدعم الطرح العام الأولي لجيميني

خصصت ناسداك 50 مليون دولار أمريكي للاستثمار في منصة الكريبتو جيميني (Gemini) ضمن طرحٍ خاص يسبق بأيام قليلةٍ الطرحَ العام الأولي الذي طال انتظاره. وتُخطط جيميني لجمع ما يقرب من 317 مليون دولار من خلال بيع 16.67 مليون سهم بسعر يتراوح بين 17$ و19$ للسهم، بهدفِ تحقيق تقييم يصل إلى 2.2 مليار دولار.

BREAKING:



Nasdaq is set to invest $50M into Gemini.



The investment will kick in once Gemini’s IPO goes live. pic.twitter.com/xUhs5q2MKH — Milk Road (@MilkRoadDaily) September 9, 2025

ومن شأن هذه الصفقة أن تربط بورصة ناسداك ومنصة جيميني بشكلٍ وثيقٍ ما سيتيح لعملاء جيميني الوصول إلى منصة كاليبسو (Calypso) التابعة لناسداك لإدارة الضمانات، كما سيستفيد مستخدمو ناسداك من خدمات الوصاية والرهن التي تقدمها جيميني.

يُنظر إلى هذا الاستثمار كمؤشر ثقةٍ، فبعدَ طرح كلٍّ من منصتي كوينبيس (Coinbase) وبوليش (Bullish) للاكتتاب العام، يأتي إدراج منصة جيميني ليجعلها ثالث منصة كريبتو كبرى تنضم إلى وول ستريت. ويرى المحللون أن دعم ناسداك يأتي في الوقت المناسب، مع تحسُّن الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة وتجدُّد شهية المؤسسات للاستثمار.

النقاط الرئيسية:

ناسداك تستثمر 50 مليون دولار في منصة جيميني قبل طرحها العام الأولي

جيميني تستهدف جمع 317 مليون دولار والوصول إلى تقييمٍ بمقدار 2.2 مليار دولار

نطاق تبنّي المؤسسات يتوسع مع دخول وول ستريت على الخط

ريبل (Ripple) وBBVA يعززان خدمات الوصاية في أوروبا

في أوروبا، تم إطلاق مبادرة تعاون بين بنك BBVA وشركة ريبل (Ripple) لتقديم خدمات الوصاية لعملتي بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum-ETH). وتُواجه البنوك ضغوطاً لتوسيع عروضها من الأصول الرقمية بموجب القانون الجديد لأسواق الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي (MiCA)؛ وليست مبادرة بنك BBVA سوى دليلٍ على تزايد الطلب على هذه الفئة من الأصول.

يُشار إلى أن بنك BBVA في سويسرا وGaranti BBVA في تركيا يستخدمان حلول الحفظ من Ripple، مع جهودٍ للتوسّع باتجاه إسبانيا..

Ripple Custody 🤝 @BBVA 🇪🇸



We're expanding our partnership with @BBVA, bringing our institutional-grade digital asset custody technology to Spain: https://t.co/28Mkejn1AH



BBVA is responding to growing customer demand for crypto assets, with Ripple providing a secure and… — Ripple (@Ripple) September 9, 2025

في هذا السياق، أشارت كاسي كرادوك (Cassie Craddock) -مديرة شركة ريبل في أوروبا- إلى أن مبادرة MiCA تُشجّع البنوك على دخول أسواق الكريبتو بثقةٍ أكبر، حتى أن بنك BBVA نصح العملاء ذوي الثروات الكبيرة بتخصيص ما بين 3% و7% من استثماراتهم للأصول الرقمية، ما يُشير إلى توافق توصيات المؤسسات مع اهتمام المستثمرين الأفراد.

برنامج تجريبي لخمس سنوات في فيتنام كمقدمة لتنظيم الكريبتو

وافقت فيتنام على برنامج كريبتو تجريبي مدته خمس سنوات، وبموجب قواعد صارمةٍ تقضي بضرورة تسوية جميع معاملات العملات الرقمية بالدونغ الفيتنامي (VND)، وأن تكون الأصول الرقمية مدعومةً بأصول حقيقية، وليس بالعملات التقليدية أو السندات، كما يتعيّن على مُقدِّمي الخدمات المُرخَّص لهم امتلاكُ رأس مالٍ لا يقل عن 10 تريليون دونغ فيتنامي (379 مليون دولار أمريكي) وأن يتعاونوا مع البنوك أثناء القيام بأعمالهم.

BREAKING: Vietnam🇻🇳 launches a five-year trial crypto market.



The Southeast Asian country will test the framework for the next 5 years to evaluate the regulatory implications and market dynamics for the best oversight strategy possible. pic.twitter.com/TGrmWyp6GW — crypto.news (@cryptodotnews) September 9, 2025

يأتي هذا بالتزامن مع قانون قطاع التكنولوجيا الرقمية المُعتمد حديثاً، والذي سيدخل حيّز التنفيذ عام 2026، ما يُمثل خطوةً نحو تبنّي الأصول الرقمية على المدى الطويل. وبالنسبة للمستثمرين العالميين، يُعَد هذا مؤشراً على أن الأسواق -حتى تلك الخاضعة لرقابةٍ صارمةٍ- تتجه نحو التنظيم، لا الابتعاد عنه.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) – نظرة فنية

ما يزال المخطط البياني لحركة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مَحطّ اهتمام بعد اختبار اختراق المثلث الصاعد قرب 113,400$، وفي حال ثبات السعر فوق مستوى التقاطع بين 111,300$-111,500$، فقد تستعيد المضاربات على الارتفاع زخمَها وتأخذ السعر نحو 115,400$ و117,150$ مع استهداف 125,000$ على المدى المتوسط.​​ في المقابل، قد يُنذر الهبوط دون 111,000$ بتراجع إلى 110,000$ و108,450$.

وتبدو خطة التداول واضحة: يمكن الشراء فوق مستوى المقاومة مع أهدافٍ تتراوح بين 117,000$ و125,000$، فيما يكون إيقاف الخسارة تحت 110,000$.

ومع ما تعنيه مبادرات كلٍّ من ناسداك وريبل وفيتنام من تنامٍ لتبنّي قطاع الكريبتو، قد يحظى ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) القادم بدعم مؤسساتي أكبر من أي وقتٍ مضى.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة بلوكتشين سولانا

تُمثّل شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، وتهدف إلى منح النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين قابلية التوسع من خلال توفيرها مزايا العقود الذكية فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة، مع إمكانية تطوير التطبيقات اللامركزية (dApps)، إضافةً إلى إنشاء عملات الميم.

فمن خلال جمعِه بين الأمان العالي لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وكفاءة أداء بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يفتح مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) آفاقاً لاستخداماتٍ جديدة كلياً، بما فيها ربط أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) بسلاسةٍ عبر الشبكة الجديدة وتطوير تطبيقاتٍ لامركزيةٍ تتيح قابلية التوسع.

علاوةً على ذلك، يُركز الفريق بشدة على الموثوقية وقابلية التوسع. لذلك، فقد أخضعَ العقد الذكي لعملته إلى تدقيق فريق Coinsult بهدف طمأنة المستثمرين بشأن أسسه وآفاقه، ما عزّز الاهتمام بالمشاركة وأدى إلى تجاوز حصيلة الاكتتاب حتى الآن 14.7 مليون دولار، مع بقاء قدرٍ ضئيلٍ من الكمية المخصصة للبيع خلال هذه المرحلة. حالياً، تُباع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بسعر 0.012885$ فقط، علماً أن السعر سيرتفع بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من الموقع الرسمي للمشروع باستخدام العملات الرقمية، أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

يمكنكم المشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من هنا