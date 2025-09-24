توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): خطوة كبيرة من مؤسسة مورغان ستانلي (Morgan Stanley) تفتح الطريق نحو مستوى 120,000$

تتطلع مؤسسة مورغان ستانلي إلى الانخراط في تداول العملات الرقمية، فيما تستهدف توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الآن 120,000$ مستفيدةً من الاهتمام المتزايد في وول ستريت.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

سجّلت عملة بيتكوين (Bitcoin) سعراً قدره 112,167$ في نهاية جلسة التداول الأمريكية مع استقرار حجم التداول اليومي عند حوالي 47.6 مليار دولار رغم الاضطرابات الأخيرة في السوق، وتعزّزت الثقة بتبنّي المؤسسات للعملات الرقمية هذا الأسبوع بعد أن أكدت مؤسسة مورغان ستانلي (Morgan Stanley) أنها ستضيف خدمات تداول العملات الرقمية إلى منصتها E*Trade بمساعدة شركة حلول الكريبتو Zerohash بدءاً من أواخر عام 2026.

وستُوفر المنصة للمستخدمين إمكانية الوصول المباشر إلى عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة سولانا (Solana-SOL)، ما سيُمثل خطوةً مهمة نحو دمج أصول الكريبتو في النظام المالي التقليدي.

Morgan Stanley is partnering with cryptocurrency infrastructure provider Zerohash to let E*Trade clients trade popular coins beginning in the first half of next year https://t.co/t7ibOCdHW5 — Bloomberg (@business) September 23, 2025

تضع هذه الخطوة مؤسسة مورغان ستانلي في مواجهة منافسين مثل تشارلز شواب (Charles Schwab) وروبن هود (Robinhood) اللتين سبقتاها في توفير منتجاتٍ استثماريةٍ مرتبطةٍ بالعملات الرقمية.

ومع استحواذ عملة بيتكوين (Bitcoin) على حوالي 2.25 تريليون دولار من إجمالي القيمة السوقية لقطاع الكريبتو البالغة 3.9 تريليون دولار، فإن انخراط وول ستريت بقوة في هذا القطاع يُبرز مدى أهمية الأصول الرقمية داخل القطاع المالي العالمي.

إطلاق مورغان ستانلي لمنصة E*Trade للعملات الرقمية أواخر عام 2026

إتاحة الوصول إلى عملة بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum) وسولانا (Solana) عند الإطلاق

المنافسة تتصاعد في وول ستريت مع مؤسساتٍ مثل تشارلز شواب (Charles Schwab) وروبنهود (Robinhood)

أرباح صناديق شركة بلاك روك (BlackRock) المتداولة في البورصة تعزّز التفاؤل في السوق

يشهد نشاط صناديق التداول الفوري للعملات الرقمية (Spot ETFs) التابعة لشركة بلاك روك نمواً لافتاً، ما يُعزز ثقة المؤسسات بأصول الكريبتو؛ وأشار ليون وايدمان (Leon Waidmann) من مؤسسة Onchain Foundation إلى أن صناديق بلاك روك المتداولة في البورصة لعملتي بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum) تُحقق الآن إيراداتٍ سنوية تصل إلى 260 مليون دولار، منها 218 مليون دولار من منتجات عملة بيتكوين (Bitcoin) وحدَها.

ويبلغ إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة صندوق عملة بيتكوين (Bitcoin ETF) التابع للشركة نحو 85 مليار دولار، ما يجعله أحد أكبر الصناديق على مستوى العالم، حتى عند مقارنته بالصناديق التقليدية.

وتشير هذه الأحجام من الاستثمارات الواردة إلى تغير النظرة إلى عملة بيتكوين (Bitcoin) كأصلٍ للمضاربة نحو كونها أصلاً مربحاً وقابلاً للتطور، ويعتقد المحللون أن هذه المنتجات قد تُمهّد لاستخدام عملة بيتكوين (Bitcoin) في مَحافظ التقاعد، ما قد يدفع سعرها للارتفاع حتى 200,000$ نهاية العام إذا ما استمرَّ الزخم.

إعفاء هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قد يُطلق العنان للنمو

أشار بول أتكينز (Paul Atkins) رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى خططٍ لـ “إعفاء الابتكار” في قطاع الكريبتو بحلول كانون الأول/ديسمبر 2025، في إطار مبادرة مشروع الكريبتو (Project Crypto) الهادفة إلى تقليل التعقيدات التنظيمية وتحديث قوانين الأوراق المالية.

ومن المُتوقع أن تشمل الإعفاءات المُحتملة اكتتابات العملات (ICOs)، وعمليات التوزيع المجاني (airdrops)، وحوافز الشبكات، ما يفتح الباب أمام المزيد من صناديق تداول الكريبتو في البورصة (ETFs) وغيرها من المنتجات الاستثمارية المنظَّمة في مجال الكريبتو.

وأكد أتكينز على ضرورة سعي الولايات المتحدة إلى ريادة العالم في مجال ابتكار الأصول الرقمية. ولقيَ الإعلان صدى طيباً في السوق، حيث استقرَّ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عند حوالي 111,000$ بفضل هذه الخطوة التنظيمية في تعزيز الثقة.

التوقعات الفنية لعملة بيتكوين (Bitcoin): الأنظار تتجه إلى مستوى 110,000$

على الصعيد الفني، ما تزال توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تتّسم بالحذر على المدى القريب. فقد أدى انخفاض السعر دون 115,000$ إلى التراجع حتى ما دون متوسِّطي الحركة الأسيّين لـ 50 يوماً (114,300$) ولـ 200 يوم (114,100$)، ليتحوّلا إلى مستويات مقاومة.

ويُظهر المخطط البياني قاعدةً تتشكل بالقرب من 112,000$ مع وجود ذيول شمعاتٍ سفليةٍ طويلةٍ تُشير إلى نشاط عمليات الشراء مع انخفاض السعر على الرغم من ضعف الزخم، حيث يتوضّع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 38.

مخطط بياني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) – المصدر: TradingView

وقد يؤدي الفشل في الحفاظ على مستوى 112,000$ إلى تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حتى 110,850$ ثمّ إلى 108,750$، وقد يؤدي البيع الشديد إلى التراجع حتى 107,250$. في المقابل، سيفتح انتعاش السعر إلى ما فوق 113,450$ الطريق أمام ارتفاع سعر العملة إلى ما بين 114,750$ و116,150$، وربّما إعادة اختبار مستوى 118,000$.

وفي حين أن المتداولين على المدى القصير قد يلتزمون جانب الحذر، إلا أن الاتجاه العام الصاعد المتمثل بتسجيل قيعان أعلى منذ الصيف ما يزال قائماً. وفي حال تسارعت وتيرة الاستثمارات المؤسساتية وتحسنت السيولة الكلية، فقد يشهد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ارتداداً نحو 120,000$، ما يجعل هذا التراجع فرصةً لتجميع العملة للاستثمار على المدى الطويل.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة بلوكتشين سولانا

تُمثل شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، وتهدف إلى منح النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين قابلية التوسع من خلال توفيرها مزايا العقود الذكية فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة، مع إمكانية تطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) بالإضافة إلى إنشاء عملات الميم.

فمن خلال جمعِه بين الأمان العالي لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وكفاءة أداء بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يفتح مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) آفاقاً لاستخداماتٍ جديدة كلياً، بما فيها ربط أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) بسلاسةٍ عبر الشبكة الجديدة وتطوير تطبيقات لامركزية تتيح قابلية التوسع.

علاوةً على ذلك، يُركز الفريق بشدة على الموثوقية وقابلية التوسع. لذلك، فقد أخضَعَ العقد الذكي لعملته إلى تدقيق فريق Coinsult بهدف طمأنة المستثمرين بشأن أسسه وآفاقه، ما عزّز الاهتمام بالمشاركةِ حيث تجاوزت حصيلة الاكتتاب حتى الآن 17.9 مليون دولار، مع بقاء قدرٍ ضئيلٍ من الكمية المخصصة للبيع خلال هذه المرحلة. حالياً، تُباع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بسعر 0.012965$ فقط، علماً أن السعر سيرتفع بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من الموقع الرسمي للمشروع باستخدام العملات الرقمية، أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

يمكنكم المشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من هنا