توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بعد صدور بيانات التضخم الأساسية في الولايات المتحدة، فإلى أين سيتجه السعر بعد ذلك؟

Bيتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) بسعر 119,745$ مع ارتفاع قدره 1.02% في آخر 24 ساعة، نتيجة صدور بيانات التضخم الجديدة في الولايات المتحدة. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) لشهر تموز/يوليو بنسبة 0.2% متوافقاً مع التوقعات، بينما ظل معدل التضخم السنوي عند 2.7%. كذلك، ارتفع مؤشر المستهلكين الأساسي -باستثناء الغذاء والطاقة- بنسبة 0.3%، وهو أكبرُ ارتفاع شهري منذ كانون الثاني/يناير، ما دفع الرقم السنوي إلى 3.1% مقارنةً بـ 2.9% في حزيران/يونيو.

Inflation is 50% above the Fed's target, and rising. Furthermore, core CPI has been above 3% since 2021, yet you are arguing for rate cuts? Are you mad? https://t.co/ry0Lk6bR92 pic.twitter.com/apxiyEdpHS — Gordon Johnson (@GordonJohnson19) August 12, 2025

ويدعمُ هذا التقرير توقعات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة في أيلول/سبتمبر، وذلك عقب بيانات الوظائف الضعيفة والمراجعات السلبية للوظائف غير الزراعية السابقة. ويظل معدل الفائدة المرجعي للاحتياطي الفيدرالي ثابتاً بين 4.25%و4.50%، دون تغيير لمدة 5 اجتماعاتٍ متتالية.

مع ذلك، ظهرت مخاوف بشأن جودة البيانات، حيث قام مكتب إحصاءات العمل (BLS) بتعليق جمع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في بعض المدن بسبب قيود الميزانية، ما زاد الاعتماد على التقدير للبيانات المفقودة، والتي تُمثل الآن 35% من بيانات حزيران/يونيو بعد أن بلغت 30% في أيار/مايو. بالإضافة إلى ذلك، أضافت إقالة الرئيس ترامب (Trump) لرئيس مكتب إحصاءات العمل إيريكا ماكنتارفر (Erika McEntarfer) هذا الشهر بُعداً سياسياً إلى المشكلة.

التحليل الفني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مع التركيز على مستويات المقاومة

يُظهر المخطط البياني اليومي لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أن السعر يتجه نحو مستويات المقاومة الهامة التي تتراوح بين 117,335$ -أي مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%- و123,250$ الذي يُمثل أعلى قمةٍ للتداول التأرجحي.

ويشير خط الاتجاه الصاعد الواضح من أدنى مستويات تموز/يوليو إلى استمرار تحقيق قيعان أعلى، ويدعم ذلك متوسط الحركة البسيط (SMA) المُقاس في 50 يوماً عند 114,396$.

مخطط بياني لسعر الزوج BTC/USD

مخطط بياني لسعر عملة بيتكوين – المصدر: Tradingview

أبرز النقاط:

يدعمُ اختراق القناة الهابطة استمرار الاتجاه الصاعد.

يشير تكرار رفض السعر بالقرب من 120,000$ إلى سيطرة البائعين.

مؤشر القوة النسبية (RSI) عند قيمة 61 ما يدل على مجالٍ للارتفاع دون دخول منطقة الشراء الزائد.

طغى اللون الأخضر على مخطط مؤشر MACD مع اقتراب حدوث تقاطع صاعد.

تُظهر أنماط الشموع في الجلسات الأخيرة حالة من التردد، ما يشير إلى احتمال تماسك السعر قبل حدوث حركةٍ حاسمة.

إعدادات تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) والتوقعات السعرية

بالنسبة للمتداولين، يقدم الهيكل الفني اثنين من السيناريوهات الواضحة:

اختراق صاعد: سيُؤدي إغلاق التداولات اليومية فوق مستوى 123,250$ إلى اتجاه السعر نحو 127,000$ و130,000$. وقد يُساعد وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى 117,350$ على الحدّ من المخاطر.

سيُؤدي إغلاق التداولات اليومية فوق مستوى 123,250$ إلى اتجاه السعر نحو 127,000$ و130,000$. وقد يُساعد وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى 117,350$ على الحدّ من المخاطر. انعكاس في الاتجاه الهابط: قد يستهدف كسر السعر لخط الاتجاه الصاعد والانخفاض أدناه مُستوى 113,650$ و110,675$.

أما بالنسبة للمتداولين المبتدئين، فمن الأفضل انتظار التأكيد، حيث يُساعد التحرك وفقاً لاختراق سعري أو انعكاس الاتجاه -بدلاً من التخمين- على تجنّب الوقوع في تقلبات السوق الجانبية.

