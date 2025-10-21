توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): التحول الرقمي للبنوك اليابانية ورواج التداول باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ينعشان الآفاق المبشرة

قد تسمَحُ اليابان للبنوك بتداول عملة بيتكوين (Bitcoin) قريباً، وروبوتات الذكاء الاصطناعي كروبوت غروك (Grok) وديبسيك (DeepSeek) تتفوق على منافسيها، وبوليفيا تتبنّى تقنية البلوكتشين، وكلها عوامل تُعزز الآفاق المبشرة لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin).

تدرس اليابان إحداث تغييراتٍ جذريةٍ لسياستها قد تسمح للبنوك بالاحتفاظ بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) وتداولها، في خطوةٍ من شأنها أن تُمثل تحوّلاً كبيراً باتجاه التبني العام للعملات الرقمية، فبناءً على مُقترَح وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA)، ستتم معاملة الأصول الرقمية كما لو كانت أوراقاً مالية تقليدية، بما يتماشى مع تنامي المشاركة المؤسساتية في اليابان.

في ذات الوقت، تُعيد نماذج التداول القائمة على الذكاء الاصطناعي -كروبوت غروك (Grok) وروبوت ديبسيك (DeepSeek)- صياغة إستراتيجيات المستثمرين، بينما تُبرز إصلاحاتُ الحوكمة القائمة على تقنية البلوكتشين في بوليفيا التحوّلَ العالمي نحو الشفافية والابتكار وتوسيع تبنّي الأصول الرقمية.

اليابان تدرس السماح للبنوك بالاحتفاظ بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) وتداولها

تدرس وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) قوانينَ جديدةً تتيح للبنوك المحلية حفظ وتداول عملة بيتكوين (Bitcoin) وغيرها من الأصول الرقمية، في تحوّلٍ ملحوظٍ عن سياستها في عام 2020 التي حظرت احتفاظها مباشرةً بأرصدة العملات الرقمية نتيجة مخاطر التقلبات.

وبموجب الاقتراح، سيُسمَح للبنوك بمعاملة العملات الرقمية كما لو كانت أصولاً مالية تقليدية كالأسهم والسندات شريطة الالتزام بمتطلباتٍ صارمةٍ لإدارة المخاطر وحفظ رؤوس الأموال، ومن المتوقع أن تُراجع هيئة النظام المالي (FSC) -التي تقدم مشورتها لرئيس الوزراء- بمراجعة الاقتراح خلال الأسابيع المقبلة.

تأتي هذه الخطوة وسط استمرار قطاع الكريبتو الياباني بالتوسع، مع وجود أكثر من 12 مليون حساب تداول نشط واهتمامٍ مؤسساتي متزايد، حيث تعمل بنوكٌ كبرى -مثل مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه (Mitsubishi UFJ) المالية وبنك ميزوهو (Mizuho)- على تطوير عملاتٍ مستقرة، ما يوحي بانفتاحٍ أكبرَ على البنية التحتية المالية القائمة على البلوكتشين.

ومن شأن الموافقة على هذا الإصلاح أن تُعزز مكانة اليابان كمركزٍ إقليمي للكريبتو عبر دمج الأصول الرقمية في نظامها المصرفي المنظَّم، إذ يَرى مُحللون أن هذا التغيير يمكنه تعزيز السيولة وثقة المستثمرين وتبنّي القطاع، ما سيسمح للبنوك بلعب دورٍ أكثرَ فاعلية في اقتصاد الأصول الرقمية في البلاد.

وفيما يتعلق بعملة بيتكوين (Bitcoin)، يُنتظر أن يفتح هذا التحول للسياسات قنوات طلب جديدة، ويُعزز مصداقيتها ضمن القطاع المالي التقليدي (TradFi)، وهي خطوة من شأنها أن تؤكد الموقف المتقدم لليابان تجاه الابتكار في ظل التحديات الاقتصادية الماثلة.

غروك (Grok) وديبسيك (DeepSeek) يتفوقان على تشات جي بي تي (ChatGPT) وجيميني (Gemini) في مجال تداول الكريبتو

تفوّق أداء روبوتي التداول بتقنيات الذكاء الاصطناعي غروك 4 (Grok 4) وديبسيك (DeepSeek) على منافسيهما تشات جي بي تي (ChatGPT) وجيميني (Gemini) في مسابقةٍ لتداول العملات الرقمية أُجريت مؤخراً، ما يُبرز التطور المتزايد للاستثمار بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي.

فتبعاً لمنصة CoinGlass، تصدّر روبوت DeepSeek قائمة الفائزين بتوفيره مكاسبَ بلغت 3,650$، تبِعَه Grok 4 بـ 3,000$ بفضل دقة توقيت دخول السوق والمضاربات الجريئة على ارتفاع الأسعار. وجاءت مكاسب روبوت Grok 4 بنسبة 500% في يومٍ واحد من إطلاق المضاربة بالهامش على ارتفاع أسعار عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة سولانا (Solana-SOL)، وعملة بيتكوين (Bitcoin) من قيعان سعرية متدنية.

في المقابل، سجّل روبوت ChatGPT 5 وروبوت Gemini 2.5 Pro خسائرَ بقيمة 2,800$ و3,000$ تباعاً نتيجة فتحهما صفقات مضاربةٍ على الانخفاض خلال موجة الارتداد، حيث منح التنفيذ السريع والإستراتيجية المرنة لروبوت Grok تفوقاً واضحاً مع انتعاشة أسعار الأصول الرقمية مؤخراً.

ويرى مُحللون أن النتائج تُبرز تحولاً في توجّهات المتداولين نحو التحليلات والأتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يُعزز نجاح Grok الثقةَ بقدرة أدوات تعلُّم الآلة على توقع أسعار الأصول الرقمية. ومع اكتساب نماذج التداول المؤتمت باستخدام الذكاء الاصطناعي هذه السمعة، فقد يُعزز تحسُّن المزاج العام تجاه عملة بيتكوين (Bitcoin) من انتعاشة القطاع المستمرة.

رئيس بوليفيا الجديد يعتزم استخدام البلوكتشين لمكافحة الفساد

يُخطط رئيس بوليفيا المُنتخب رودريجو باز (Rodrigo Paz) لاستخدام تقنية البلوكتشين في الحدّ من الفساد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع اقتراب توليه منصبه في 8 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بعد فوزه بنسبة 54.5% من الأصوات.

وتهدف إدارة الرئيس “باز” إلى تحسين شفافية الإنفاق العام من خلال اعتماد العقود الذكية ضمن الأنظمة الحكومية، ما يضمن إمكانية تتبُّع الأموال ومنع إساءة استخدامها؛ وتُعدّ هذه المبادرة جزءاً من خطة إصلاح رقمي أوسَع تُركّز على إعادة بناء الثقة في المؤسسات العامة.

كما يعتزم الرئيس إنشاءَ صندوق استقرار النقد الأجنبي، حيث يُمكن للمواطنين الإبلاغ طواعيةً عن حيازاتهم من العملات الرقمية وإيداعُها لدعم احتياطيات بوليفيا النقدية.

يأتي هذا التحوّل في أعقاب قرار البنك المركزي البوليفي عام 2024 برفع حظره على المعاملات الرقمية، والتعاون مع السلفادور في جوانب التنظيم القانوني لقطاع الكريبتو، ويُمكن وضع هذه الخطوة في سياق انتقال بوليفيا التدريجي نحو اقتصادٍ أكثرَ انفتاحاً وتوافقاً مع تقنية البلوكتشين.

وتُعزز إستراتيجية “باز” المتعلقة بالبلوكتشين قوة التوجّه العالمي نحو الشفافية الرقمية وتبنّي العملات الرقمية، ما يجعل من عملة بيتكوين (Bitcoin) والأصول اللامركزية الأخرى أدواتٍ للمساءلة. ومع تزايد التفاؤل بشأن التبني المؤسساتي لقطاع الكريبتو، قد يلمس المُستثمرون تحسّن الثقة ضمن توقعات سوق عملة بيتكوين (Bitcoin).

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): قناة صاعدة تُشير إلى هدف 115,000$

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً على ارتفاع بنحو 1.48% في آخر 24 ساعة حول $109,550، مواصلاً تحركه بثباتٍ ضمن قناة سعرية صاعدة على المخطط البياني بمدى الساعتين، ما يُمثل انتعاشاً معتدلاً بعد انتكاسة منتصف تشرين الأول/أكتوبر، حيث تجاوز متوسط ​​الحركة الأسّي المُقاس بمدى 20 يوماً (EMA-20) نظيره بمدى 50 يوماً (EMA-50)، في علامةٍ مبكرة على تجدّد الزخم.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: Tradingview

ويدافع المشترون حالياً عن مستوى الدعم البالغ 105,500$، ما يُظهر تشكل منطقة شراء مستقرة حوله، فيما يستقر حاجز المقاومة الأقرب عند 111,681$، واختراقه بحسم يتيح ملامسة لاحقه عند 115,960$ وربّما 119,800$ إذا جاء ذلك مصحوباً بازدياد أحجام التداول. في المقابل، قد يُؤدي كسرُ مستوى دعم 109,000$ إلى تراجعٍ مُؤقتٍ صوبَ منطقتي الطلب الأخيرتين 107,455$ و104,430$.

من جهةٍ أخرى، تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) المستقرة عند 63 إلى تعرّض العملة لضغطٍ شرائي معتدل، ما يتيح لها مواصلة الارتفاع. وفي حال صمود هذه النمط السعري، فقد يكون سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) في طريقه لإعادة اختبار نطاق 115,000$-120,000$ مدعوماً بتحسّن السيولة وإقبال المؤسسات، ما يتيح للعملة المرورَ بموجة ارتفاع في نهاية العام إذا تحسّن المزاج العام.

