توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل يرسم هذا المستوى السعري المسار المتبقي لعام 2025؟

يُمكن لتبدلات السيولة وزخم الاكتتابات أن تدفع بتوقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) نحو أرقامٍ تتجاوز 100,000$.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يبلغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً 115,580$ فيما يتجه اهتمام الأسواق نحو الإقبال المؤسساتي المتزايد، حيث رفعت شركة وصاية الكريبتو BitGo طلباً لإجراء اكتتابٍ ضمن الولايات المتحدة بالشراكة مع Citigroup وGoldman Sachs.

وأفادت الشركات عن تحقيق عوائد بلغت 4.19 مليار دولار وأرباحاً قدرها 12.6 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك عبرَ إدارتها لأصولٍ بقيمة 90.3 مليار دولار و4,600 وكيل موزعةً على 1.1 مليون مستخدم.

ويُشكل إدراج شركة BitGo في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز BTGO مساهمة إضافية في الحركة الداعمة للكريبتو بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما ارتفعت قيمة سهم شركة سيركل (Circle) بنسبة 365% بعد الاكتتاب فيما انخفضت قيمة سهم جيميني (Gemini) بنسبة 14%، ما يُؤكد توجه المستثمرين نحو شركات كريبتو محددة.

BitGo has filed for an IPO in the US, adding to an active market for digital assets https://t.co/x2KEILOygw — Bloomberg (@business) September 19, 2025

كما تؤكد الإدراجات المؤسساتية مثل BitGo على نمو الثقة المؤسساتية بالأصول الرقمية وإمكانية استفادة عملة بيتكوين (Bitcoin) منها.

السيولة وسياسة الفيدرالي وتوقعات السوق

تُمثل السيولة المُحدّد الأساسي للحركة التالية لعملة بيتكوين (Bitcoin)، وقد صرّح المؤسس الشريك لشركة BitMEX آرثر هايز (Arthur Hayes) أن السيولة ستعود إلى السوق وسيبدأ ارتفاع أسعار أصول المخاطرة -بما فيها عملة بيتكوين (Bitcoin)- بمجرّد وصول الحساب العام للخزينة الأمريكية (TGA) إلى 850 مليار دولار (يبلغ حالياً 807 مليار دولار).

BREAKING 🚨 NEWS : Arthur Hayes sees Bitcoin hitting $200K this year and $1M by 2028, says Ethereum will outperform Solana, and alt season starts above $110K. pic.twitter.com/l8hMs9RcnO — Jason Ai. Williams (@GoingParabolic) May 20, 2025

من جهةٍ أخرى، يزداد التفاؤل بتدفق السيولة باتجاه الكريبتو والأسهم بالتزامن مع تساهل الفيدرالي وتوقعات تكرار خفض معدلات الفائدة في تشرين الأول/أكتوبر، ويُراقب المتداولون نتيجة تخفيف الضغوط على السيولة وإمكانية دعمه لحركةٍ صاعدة مستمرة لعملة بيتكوين (Bitcoin).

هدف الحساب العام للخزينة الأمريكية: 850 مليار دولار يُمكن أن تتحرر عندها السيولة

خفض معدلات الفائدة: الأول منذ عام 2024 مع توقعات بتكراره في تشرين الأول/أكتوبر

الأثر: يؤدي خفض معدلات الفائدة عادةً إلى تدفق السيولة باتجاه أصول المخاطرة

المستويات الفنية لزوج BTC/USD ترسم مسار عام 2025

تميل توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى التشاؤم على المدى القريب، ويتزامن هذا مع الحركة العرضية ضمن نمط الوتد الصاعد الذي يسبقُ عادةً حركاتٍ هابطة في حال فشل المشترين بحماية الدعم، وقد لعب متوسط الحركة لمدة 50 يوماً (116,300$) دور مقاومةٍ منعت العديد من الحركات الصاعدة، فيما يأتي الدعم الأقرب من نظيره لمدة 200 يوم عند مستوى 114,200$ ويليه مستوى 113,200$.

ويُمكن للانخفاض الصريح أسفل مستوى 115,100$ أن يفسح المجال للمتابعة نحو 114,200$ و112,100$، كما تراجعت قيمة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 41 بعد بلوغ منطقة المبالغة في الشراء، فيما تشير شمعات التداول إلى انضغاط المعروض بالقرب من المقاومة مع تشكل فتائل طويلة. $114,200 and if that’s broken, $112,100.

مخطط بياني لسعر عملة بيتكوين، المصدر: موقع Tradingview

أيضاً، قد يفسح انقلاب مزاج السوق واختراق مستوى 116,600$ المجال لإعادة اختبار 117,980$ و119,150$، ويُمكن أن تتتابع الحركة الصاعدة نحو مستويي 120,000$ و130,000$ في حال اختراق مقاومة الوتد متوسطة المدى.

ستُشكل هذه الحركة العرضية فرصةً للمستثمرين على المدى الطويل، وقد يُحدد المستوى الحالي مستقبل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) لعام 2025 في حال توفر السيولة ونمو الطلب المؤسساتي.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح الاستثمار بعملة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة معاملات بلوكتشين سولانا

تُعَد شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، والمُطوَّرة لدعم النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين عبر إتاحة ميزات العقود الذكية وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) وإمكانية إطلاق عملات الميم وتداولها بسرعةٍ فائقة وتكلفةٍ زهيدة.

وبجمعه بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يُوفر حل طبقتها الثانية الفريد استخداماتٍ عملية متنوعة بما فيها الربط السلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) وتطوير تطبيقات لامركزية (dApps) تتيح قابلية التوسع.

من ناحيته، يُولي فريق المشروع اهتماماً كبيراً للموثوقية وقابلية التوسع، وقد تم تدقيق العقد الذكي لعملته بنجاح من قبل فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بشأن أسسه التقنية، ونظراً إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالعملة، فقد تجاوزت حصيلة الاكتتاب حاجز 17.5 مليون دولار مع بقاء كميةٍ محدودة من العملات المخصصة للاكتتاب، ويتم بيع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.012955$، ومن المقرّر ارتفاعه بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عبر زيارة الموقع الرسمي للمشروع والدفع باستخدام أرصدتكم من العملات الرقمية أو الفيزا والماستركارد.

