توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل تشعل مراهنة بنك نورديا بمبلغ 648 مليار يورو الموجة الصاعدة القادمة؟

يُعزز إطلاق بنك نورديا (Nordea) صندوقاً لعملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 648 مليار يورو مع قرار الفيدرالي بخفض معدل الفائدة إلى 4% توقعات السوق حيال موجةٍ صاعدة جديدة قد تشهدها العملة وسط تزايد الاهتمام المؤسساتي بالعملات الرقمية.

يتموضع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بالقرب من مستوى 109,200$ مع إتاحة بنك نورديا الأوروبي (Nordea Bank) -البالغة أصوله 648 مليار يورو- تداول صندوق مرتبطٍ بعملة BTC، في دلالةٍ على تحوّلٍ مؤسساتي متزايد نحو الأصول الرقمية، وتعكس هذه الخطوة أيضاً تنامي الثقة بمنتجات الكريبتو الاستثمارية الخاضعة للتنظيم.

ومع خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة إلى 4% وتدفق سيولةٍ جديدة إلى السوق، يتساءل المتداولون الآن: هل يُمكن أن يثيرَ هذا الحدث الموجَة الصاعدة التالية لعملة بيتكوين (Bitcoin)؟

إتاحة تداولات صندوق مرتبط بعملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 648 مليار يورو في بنك نورديا

يتيح بنك نورديا (Nordea Bank) -أحد أكبر المُقرضين في أوروبا بأصول تبلغ 648 مليار يورو- لعملائه الآن تداول صندوق مرتبطٍ بعملة بيتكوين (Bitcoin)، ما يُمثل تحوّلاً واضحاً نحو الأصول الرقمية، وأوضحَ البنك مدى تطوّر سوق الكريبتو، مُوفراً خياراتٍ استثمارية أكثرَ أماناً وشفافية.

JUST IN: €648 billion Nordea to allow customers to trade #Bitcoin-linked ETP on its platforms.



Europe is coming 🚀 pic.twitter.com/L8hhxKscIZ — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 30, 2025

ورغم أن البنك لن يقدمَ نصائح استثمارية، إلا أنه سيتيح تداول منتج متداول في البورصة (ETP) مرتبطٍ بعملة بيتكوين (Bitcoin) يتتبع أداءها السعري، وتأتي هذه الخطوة في ظل زيادة الطلب المؤسساتي على منتجات الكريبتو الخاضعة للقوانين التنظيمية مع استكشاف البنوك الكبرى مثل جي بي مورجان ((JPMorgan ودانسك بنك ((Danske Bank عروضاً مماثلة وسَط استمرار زخم تبني عملة بيتكوين (Bitcoin) في قطاع البنوك الأوروبي.

اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) تخفض معدلات الفائدة تماشياً مع توقعات السوق

قام الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%-4%، فيما جاءت استجابة الأسواق لهذا الخفض ضعيفة نظراً لتماشيه مع التوقعات، حيث انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنحو 2.4% بعد تصريح رئيس الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) بأنّ المسؤولين لا يزالون منقسمين بشأن مزيد من التخفيضات في كانون الأول/ديسمبر.

The Fed just dropped rates by 0.25%.

Markets barely blinked. This was priced in a mile ago.



No surprises = No fireworks.



What’s your next move after this “nothing burger” cut?

Reply with your game plan. pic.twitter.com/0dY5M61fUp — BraVoCycles Newsletter (@BraVoCycles) October 29, 2025

من جانبهم، حذر المحللون من أنّ انعدام اليقين السياسي قد يحدُّ من السيولة المتدفقة إلى الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية، فيما ظل البعض متفائلاً، حيث أشار محلل الكريبتو لدى 21Shares ماث مينا (Matt Mena) إلى أنّ شهر تشرين الثاني/نوفمبر يجلب عادةً مكاسبَ قوية لعملة بيتكوين (Bitcoin)، بمتوسط يزيد على 46%.

ورغم الضعف قصير المدى، يتوقع الاقتصاديون أن يتجدّد الطلب على الأصول الرقمية قبل نهاية العام بفضل خفض معدلات الفائدة، ما قد يدفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) للعودة إلى أعلى مستوياته السابقة.

حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) يقترح جعل عملة بيتكوين (Bitcoin) أصلاً استراتيجياً وطنياً

اقترح أكبر حزب معارض في ألمانيا -حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)- الإقرار بعملة بيتكوين (Bitcoin) كأصل وطني، داعياً المشرّعين إلى فصلها عن العملات الرقمية الأخرى بموجب إطار تنظيم أسواق الأصول الرقمية الأوروبي (MiCA)؛ ويُجادل المقترح بأنّ التنظيم الصارم قد يضر بالابتكار ويضعف دور ألمانيا في قطاع التمويل الرقمي.

ودعا AfD إلى الإبقاء على إعفاءات ضريبة القيمة المضافة (VAT) وحماية حقوق الوصاية الذاتية وإعفاء مالكي عملة بيتكوين (Bitcoin) والمُحتفظين بها على المدى الطويل من الضرائب لمدة 12 شهراً، مع اقتراح المشرّعين أيضاً إضافة عملة BTC إلى الاحتياطيات الوطنية لألمانيا، على غرار الذهب.

تم اعتبار هذه الخطوة بمثابة علامةٍ على تزايد الدعم السياسي لعملة بيتكوين (Bitcoin) في جميع أنحاء أوروبا، ما من شأنه زيادة تفاؤل المستثمرين ودعم المزاج العام الإيجابي.

نظرة فنية على أداء عملة بيتكوين (Bitcoin): الثيران يستهدفون اختراق سعرها أعلى 111,500$

يتم تداول زوج عملة بيتكوين/عملة الدولار (Bitcoin/USD) بالقرب من 109,213$، ويشهد الزوج استقراراً نسبياً ضمن نموذج المثلث المتناظر، وهو هيكل غالباً ما يسبق تحركاتٍ حادة. وقد ارتفع سعر الزوج مؤخراً من 106,300$، حيث يعكس الذيل الطويل لشمعة التداول اهتماماً بالغاً من قِبلِ المشترين.

ويقع مستوى المقاومة للزوج عند 111,500$، تماشياً مع مؤشر متوسط الحركة الأسي لـ 50 يوماً (50-EMA)، والذي قيد محاولات التعافي السابقة.

المخطط البياني لأداء عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: Tradingview

في ذات السياق، ارتدَّ مؤشر القوة النسبية (RSI) -المتموضع عند 41- من منطقة البيع الزائد، ما يلمح إلى تحسن الزخم، وقد يؤدي إغلاق السعر أعلى مستوى 111,500$ إلى انطلاقه في موجةٍ صاعدة نحو نطاق 115,900-119,700$، فيما قد يؤدي فشله في اختراق ذلك المستوى إلى عودته إلى 106,300$ أو حتى 103,500$.

إجمالاً، يُمكن للمتداولين النظرُ في فتح صفقةٍ للمضاربة على ارتفاع السعر فوق مستوى 111,600$ مع تحديد أوامر وقف الخسارة دون مستوى 108,500$. ومع تقلص التقلبات بالقرب من قمة المثلث، يبدو أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يتأهب للانطلاق بالاتجاه الصاعد الذي قد يُحدّد مسارَها مع دخولنا شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER)؛ هل يشكل التطور القادم لعملة بيتكوين (Bitcoin) على بلوكتشين سولانا؟

تعمل عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) على إطلاق عصرٍ جديدٍ لنظام بيتكوين التقني؛ فبينما تُمثل بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) المعيارَ الذهبي للأمان، يسعى حلّ بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديد إلى إكساب بلوكتشين بيتكوين ما كانت تفتقر إليه دائماً، وهو السرعة التي تُضاهي سرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain).

فباعتبار شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM) بهدف الجمع بين أمان واستقرار بلوكتشين بيتكوين وسرعات بلوكتشين سولانا، ستسمَحُ شبكتها الجديدة هذه بتوفير سرعاتٍ فائقةٍ وعقود ذكيةٍ برسوم منخفضةٍ وتطبيقات لامركزية (dApps) وإطلاق عملات ميم، كلُّ ذلك وفق معايير أمان بلوكتشين بيتكوين.

وقد خضعَ العقد الذكي للعملة -المُصمَّمُ للجمع بين قابلية التوسّع والبساطة والموثوقية- إلى تدقيق فريق Coinsult بنجاح، ويَشهدُ المشروع اهتماماً متزايداً مع تجاوز حصيلة اكتتاب عملته حتى الآن 25.3 مليون دولار، حيث تُباع العملة حالياً بسعر0.013195 $ قبل الزيادة السعرية التالية.

ومع ازدياد النشاط على بلوكتشين بيتكوين وتنامي الطلب على تطبيقاتها اللامركزية الفعالة، يبرز مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كأداة ربطٍ لاثنين من أكبر النظم التقنية في القطاع. فإذا كانت بلوكتشين بيتكوين أرسَت حجرَ الأساس، فإن عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) ستُحسّن من مزاياها وتجعلها أسرَع وأقوى وأكثرَ إمتاعاً مُجدّداً.

